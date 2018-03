Panamá quiere pasar la página tras goleada

Después de la goleada recibida ante Suiza, el técnico de la selección de fútbol de Panamá Hernán Darío Gómez, comentó que no se debe perder la alegría de haber logrado el pase al Mundial de Rusia 2018, pero al mismo tiempo que no se trata de conformarse con el hecho de solo haber clasificado.

En su gira por Europa, como parte de su preparación para la Copa del Mundo, el onceno nacional el pasado jueves 22 de marzo perdió 1-0 frente a Dinamarca y luego este martes 27 cayó por 6-0 ante Suiza.

"No es que nos vamos a conformar con solo haber clasificado al mundial... eso no es lo que les digo; lo que les digo es que no debemos perder la alegría de haber clasificado (al mundial) y debemos buscar nuestra mejor forma para llegar allá (a Rusia) y hacer un papel digno", comentó Bolillo Gómez en un reporte de prensa de la Federación Panameña de Fútbol.

Esta fue la goleada más abultada que recibe Panamá desde que el Bolillo Gómez tomó las riendas del equipo en febrero de 2014.

Un resultado de 5-0 frente a Argentina en la Copa América Centenario 2016. En ese mismo torneo se perdió con Chile 4-2.

También se registran tres derrotas por 4-0; la primera frente a Brasil en tope de fogueo en 2014, ante Ecuador en partido amistoso en junio de 2015 y la otra en la hexagonal de la Concacaf camino a Rusia con Estados Unidos. Ahora el 6-0 al encarar a Suiza.

"Espero que en el Mundial recuperemos lo que hoy no tuvimos y nos veamos mejor", fue lo que comentó Gómez luego del partido, reportó la agencia AP.

Antes de su participación en el Mundial, la selección canalera tiene programados dos partidos más de preparación; el 29 de mayo ante Irlanda del Norte en el Rommel Fernández de la capital istmeña y el 6 de junio se visita a Noruega, en Oslo.

En el Mundial, Panamá está en el grupo G y enfrentará a Bélgica, Inglaterra y Túnez.