Penélope Cruz, más selectiva con sus papeles tras la maternidad

LONDRES, Reino Unido (EFE).- La actriz española Penélope Cruz confiesa que ser madre la ha vuelto más "quisquillosa" a la hora de seleccionar sus papeles en el cine y le ha ayudado a comprender a fondo su último personaje.



En una entrevista que publica hoy martes, 19 de septiembre, el periódico británico The Guardian, Cruz asegura que la maternidad le ha ayudado a entender el carácter de Gemma, el personaje que interpreta en la película Twice Born (Volver a nacer), una coproducción hispano-italiana que presentó la semana pasada en el Festival de Cine de Toronto (Canadá).



"Una mujer que no quiere niños puede ser feliz sin ellos. Pero una mujer que desee tenerlos tanto... Es muy difícil para ella ser feliz. Yo ya lo entendía antes de ser madre pero, después de dar a luz, entiendes de forma más profunda lo que se está perdiendo Gemma", explica la actriz española.



Twice Born es una película dirigida por el actor y realizador italiano Sergio Castellito, basada en el libro de su esposa, Margaret Mazzantini, con quienes Cruz ya trabajó en el film No te muevas.



Gemma es una italiana que viaja a Sarajevo con su hijo adolescente, Pietro, al que quiere hablarle de su fallecido padre, Diego (interpretado por Emile Hirsch), cuya historia se conoce a través de "flashbacks".



En la entrevista Cruz comenta que todavía le daba el pecho a su hijo Leo cuando se rodó esta película, que contiene algunas escenas en las que aparece con bebés recién nacidos.



"Algunos de esos bebés tenían solo una semana. Y, al olerme, querían comer. Pero yo interpretaba a una mujer que no podía alimentarles porque no había dado a luz. Eso creó una dinámica extraña pero muy viva entre los bebés y yo", explica la ganadora de un óscar a la mejor actriz secundaria por Vicky Cristina Barcelona.



Durante la entrevista en el diario británico, la actriz española también muestra su posición sobre asuntos como la situación actual en Siria: "Me deprime que no ocupe más espacio en los periódicos. Debería estar por delante de las elecciones. Tantos niños muriendo todos los días".



"Necesitamos que nos recuerden cosas que pasaron hace no tanto tiempo en lugares no muy lejanos", zanja Cruz, quien también participa en los últimos trabajos de Woody Allen, A Roma con amor, y de Pedro Almodóvar, Los amantes pasajeros, cuyo rodaje acaba de concluir.