Retiro de Jay Leno dará un sacudón a la televisión nocturna de EU

REDACCIÓN INTERNACIONAL AFP. -La televisión estadounidense sufrirá un buen sacudón tras la salida de Jay Leno de su programa nocturno Tonight Show, uno de los más populares talk shows de Estados Unidos, luego de que el presentador protagonizara una disputa con sus jefes del canal NBC.



Jay Leno, de 62 años, le dará las riendas del programa al popular Jimmy Fallon, de 38, quien podría trasladar la sede del programa de Los Ángeles a Nueva York.



Si se confirma esta reestructura, será la segunda vez que Leno abandona el Tonight Show en cuatro años. En 2009, su desafortunado reemplazante Conan O'Brien generó una caída tal del rating que Leno volvió en pocos meses.



Además, la mudanza del show a Nueva York será una buena noticia para Jimmy Kimmel, quien a sus 45 años anima su propio programa nocturno en Los Ángeles. Al quedar "solo" en la costa oeste, Kimmel tendrá para sí a todas las estrellas que viven en la megalópolis californiana. Solamente el programa de David Letterman, de 65 años y cuyo show en el canal CBS lleva su nombre, permanecerá sin ser afectado.



El diario New York Times fue el primero en reportar esta semana que Leno será reemplazado por Fallon cuando termine su contrato a finales de este año. Actualmente, Fallon conduce Late Night With Jimmy Fallon, también para NBC. Ejecutivos citados por el diario dijeron que el intercambio podría ocurrir antes del otoño boreal del año que viene.



Las relaciones de Leno con NBC han sido tensas desde que el animador comenzó a hacer chistes, en sus monólogos de apertura, sobre el bajo rating del canal y sus jefes. Este hábito desató una furiosa respuesta por correo electrónico del ejecutivo de NBC Robert Greenblatt, responsable del horario estelar, pero Leno no modificó su discurso y siguió haciendo chistes a expensas de NBC.



"¿Escucharon esto? Una mujer serbia de 28 años tiene una rara enfermedad neurológica que la hace ver todo al revés", dijo Leno en uno de sus ataques. "¿No es increíble? ¡Lo ve todo al revés! De hecho, piensa que NBC está de primero en los índices de audiencia".