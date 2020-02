Robin Williams se casó por tercera vez

LOS ANGELES, Estados Unidos.(Reuters).-Robin Williams se casó con su novia Susan Schneider el fin de semana en el valle de Napa, una zona del norte de California conocida por sus vinos, dijo el representante del actor.



El comediante de 60 años, ganador de un Oscar, conoció a Schneider en el 2009, cuando lo ayudó a recuperarse de una operación por una válvula coronaria defectuosa, según contó el propio actor al diario británico The Guardian en el 2009.



Se trata de su tercera boda. La hija del actor, Zelda, escribió el sábado en Twitter “¡Que empiece la locura de boda!”, con actualizaciones desde la celebración a lo largo del día.



Williams ha disfrutado de un enorme éxito en Hollywood, pero ha tenido una turbulenta vida personal, en la que ha luchado contra el alcoholismo, problemas de salud y dos procesos de divorcio.



Estuvo casado con Valerie Velardi, con quien tuvo un hijo, y Marsha Garces, de la que se divorció en el 2008 después de tener dos hijos.



Williams, cuya carrera se extiende durante tres décadas, es conocido por comedias familiares como Mrs. Doubtfire y Night at the Museum.



También ha trabajado como cómico de stand up y ganó un Oscar como actor de reparto por Good Will Hunting en 1998. El actor pondrá la voz a dos personajes en la próxima comedia de dibujos animados Happy Feet 2.