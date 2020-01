Rodaje de James Bond llega a Roma

REDACCIÓN CULTURA, (AFP).- El célebre agente 007 inglés, James Bond, interpretado por Daniel Craig, llegará el próximo diciembre a Roma donde comenzará a rodar la nueva entrega dirigida por Sam Mendes.

Después de Venecia, el espía inglés escogió la Ciudad Eterna para sus incursiones con carreras de automóviles, bellas modelos y escenas espectaculares entre monumentos y cúpulas y el lanzamiento en paracaídas sobre Ponte Sisto, uno de los puentes históricos de la capital, del siglo XVI.

La película, cuyo título no se conoce, deberá salir el 23 de octubre de 2015 en Inglaterra y en noviembre en Estados Unidos.

Daniel Craig repite como agente 007 en la producción que reúne a un trío excepcional con John Logan como guionista y Mendes, Oscar por American Beauty, en la dirección.

Según la prensa italiana, la grabación en Roma aportará jugosos fondos a los estudios de cine de Cinecittá, que gracias a una política de descuentos fiscales comienza a atraer producciones internacionales.

Además de la 24 entrega sobre Bond, han sido rodadas "Christ the Lord: out of Egypt", de Cyrus Nowrasteh y "Everest", del islandés Baltasar Kormakur.