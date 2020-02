Rodrigo Santoro es el primer astro del fútbol brasileño en 'Heleno'

CIUDAD DE PANAMÁ (DPA) -Heleno de Freitas (1920-1959) fue la primera gran estrella del fútbol brasileño y a la vez, su primer gran dolor de cabeza. Tan talentoso como intempestivo, dejó un recuerdo imborrable en la tradición deportiva de su país y su historia llegó ahora al cine con Heleno, la película de José Henrique Fonseca protagonizada por Rodrigo Santoro que abrió el Festival de Cine de Panamá que se realiza hasta el 2 de mayo en el istmo.



"Con Pelé no podría haber hecho una película, no hubiera tenido ninguna gracia", afirmó entre risas Fonseca en referencia al comportamiento ejemplar, tanto dentro como fuera de la cancha, del mayor astro del fútbol brasileño.



"Con Pelé se podría hacer a lo sumo un hermosísimo documental con sus goles, pero no una película como Heleno", agregó el director en entrevista con un grupo reducido de medios en Panamá.



Todo lo contrario a Heleno, que brilló en los años 40 en el club Botafogo de Río de Janeiro, tuvo un paso fugaz por el Vasco da Gama, el Santos y el América e incluso jugó a fines de los 40 durante medio año en el club argentino Boca Juniors y al que sus compañeros de equipo apodaban "Gilda" por sus aires de diva.



Apuesto, mujeriego y bon vivant, este estudiante de abogacía de buena familia oriundo de Minas Gerais, que jugó a la pelota en tiempos en que el fútbol todavía recordaba su pasado como deporte exclusivo de las clases altas, era capaz de abandonar un partido enfurecido con los "patasduras" de sus compañeros o insultarlos por "flojos" en medio del campo de juego.



Su magnetismo, para bien o para mal, era tal, que incluso el entonces futuro Premio Nobel de Literatura colombiano Gabriel García Márquez le dedicó algunas crónicas apasionadas a principios de los 50 cuando era un joven periodista de El Heraldo de Baranquilla y Heleno jugaba para el Junior de la ciudad colombiana.



Incluso se le atribuye un romance con Eva Perón en tiempos en que jugó en Argentina, aunque esta versión nunca pudo ser confirmada seriamente por ninguno de sus biógrafos.