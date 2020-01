Rooney Mara se emborrachaba para interpretar mejor a Salander

HAMBURGO, Alemania.(DPA).- Será uno de los papeles que marcará su vida, pero para poder interpretar a Lisbeth Salander, la protagonista de la saga literaria Millenium, la estadounidense Rooney Mara se emborrachaba por las noches, según declaró la propia actriz a la revista alemana Für Sie.



"Para estar menos tensa, la responsable de casting me recomendó que me emborrachase por las noches, lo que naturalmente hice de muy buena gana", dijo la actriz, que despuntó con The Social Network y ahora está en cartel con The Girl With The Dragon Tatoo, de nuevo una película de David Fincher, en la que comparte cartel con Daniel Craig.



Mara, de 26 años, da vida en esta cinta a una joven sueca con un pasado difícil, dotada y poco social: Lisbeth Salander, la protagonista de la saga literaria.



La película podría constituir un importante paso en su carrera, pero en declaraciones a la revista alemana, la actriz confesó: "No me gusta hablar sobre mí. Para ser sincera, temo incluso que esta película me haga un personaje público".