Rubén Blades 'sorprendido' porque Geraldine Chaplin 'llora' con sus canciones

PANAMÁ, Panamá. (ACAN-EFE).- El cantante y actor panameño Rubén Blades expresó hoy sentirse sorprendido y honrado por la admiración que le tiene la actriz estadounidense Geraldine Chaplin, quien confesó que llora de la emoción cuando escucha una de sus canciones inspirada en los sucesos de las extintas dictaduras de A.Latina.

"Oh no por favor, yo no me esperaba eso, me sorprendió mucho con eso, me honra (...) así que le agradezco eso, pero sí me sorprendió mucho", expresó Blades a los periodistas en la capital panameña.

Chaplin, de 68 años, aseguró este jueves durante la inauguración del II Festival de Cine de Panamá que es una gran admiradora de Blades, y que llora cuando escucha su tema "Desapariciones", del disco Buscando América (1984), inspirado en los sucesos de las dictaduras latinoamericanas.

"Yo no puedo parar de llorar, me toca lo más profundo de mi ser", expresó en una rueda de prensa en una sala de cine de la capital panameña la protagonista de películas como "Doctor Zhivago" (1965) e hija del mítico actor cómico y cineasta británico Charles Chaplin (1889-1977).

Con su admiración, Chaplin "me honra y nos honra a todos nosotros, porque soy panameño y cualquiera cosa buena que digan de mí la dicen del país", afirmó el autor de "El Cantante", y autor e intérprete de "Pedro Navaja", entre otros muchos éxitos.

Blades, de 64 años, añadió que "siempre" le sorprende enterarse de que personas que no piensa que conocen su obra, hasta se saben sus canciones, y citó el ejemplo del actor estadounidense Denzel Washington, con quien trabajó en el filme "Safe House" (2012) Cuando se encontró con Washington en el rodaje de la cinta "después de 15 años de no verlo, lo primero que hizo Denzel Washington" fue "empezar a cantar El Cantante en español, ¡se aprendió la canción!", contó el famoso cantautor panameño. "O sea, siempre me sorprende eso, que otra gente, que no esperaba, sepa de mi trabajo", añadió.