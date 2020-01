Scorsese muestra su archivo privado en Berlín

BERLÍN, Alemania (DPA). -La camisa ensangrentada de Robert de Niro en Cape Fear o sus guantes de boxeo en Toro salvaje son algunas de las 600 piezas de una ambiciosa muestra sobre Martin Scorsese en Berlín, para la que el mítico director de cine estadounidense abrió por primera vez su archivo privado.



"Recibimos muchas cosas personales de él", explica Kristina Jaspers, curadora de "Martin Scorsese". La exposición en el Museo del Cine de Berlín (10 de enero al 12 de mayo) exhibe también piezas convertidas en historia de la gran pantalla por De Niro o Leonardo DiCaprio y documentos privados del director.



Junto a la bata de Cate Blanchett en El aviador o el vestuario de DiCaprio en Gangs of New York pueden verse por ejemplo las cartas en las que De Niro y Scorsese intercambiaban ideas para desarrollar personajes como los de Taxi Driver o Goodfellas.



Los visitantes también se encontrarán los "storyboards" con las secuencias de planos dibujados por el propio Scorsese para películas como Taxi Driver, El aviador o Mean Streets. Y una rareza: el primer guión de su carrera, también ilustrado por el director, para una película llamada Eternal City.