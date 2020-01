Seguidores de Ricky Martín esperan que confirme boda por Twitter

San Juan, 2 ene (EFE).- Los seguidores de Ricky Martin esperan que el cantante puertorriqueño anuncie a través de las redes sociales su supuesta boda con Carlos González, después de que un diario de su isla natal afirmara este domingo que ésta tendrá lugar el próximo 28 de enero en Nueva York.



Ni el artista ni sus representantes han confirmado o desmentido oficialmente aún esa información, que ha dado la vuelta al mundo y que ha sido saludada por los seguidores de Martin y, especialmente, por la comunidad homosexual de Puerto Rico, que espera que dé un impulso a la aprobación de los matrimonios entre gays en la isla.



Sin embargo, Helga García, una publicista de Martin en Puerto Rico, aseguró este lunes a El Nuevo Día, el mismo diario que dio la información citando fuentes cercanas al cantante, que ésta no es correcta.



"El asunto personal de Ricky ni de ningún otro artista con los que trabajo es algo que yo discuto, pero en este momento te diría que eso no es correcto", dijo la publicista a ese diario sin desmentir categóricamente la información y sin concretar qué parte de la información no exacta.



A la espera de un comunicado oficial, los seguidores de Martin están pendientes de su cuenta de Twitter, que es el canal por el que el artista puertorriqueño ha anunciado otros importantes acontecimientos de su vida personal y profesional.



Los rumores de una posible boda de Martin se desataron luego de que el intérprete de éxitos como Vuelve, La Copa de la vida y Tu recuerdo recibiera el pasado 4 de noviembre la ciudadanía española, país que acepta las uniones de personas del mismo sexo.



En marzo de 2010, el cantante admitió públicamente su homosexualidad con una carta que redactó y publicó también a través de internet, una confesión que colegas y seguidores aplaudieron.



"Hoy ACEPTO MI HOMOSEXUALIDAD como un regalo que me da la vida. ¡Me siento bendecido de ser quien soy!", se leía en su carta. Meses más tarde, decidió publicar su primera autobiografía, "Yo", en la que reveló la lucha interior que libró durante años contra sí mismo para reconocer su homosexualidad.



El ícono latino de 40 años reveló en el texto que tras reconocer su homosexualidad se ha sentido más fuerte y libre que nunca, en una introducción en la que destaca como los hitos de su vida la etapa de Menudo, el éxito de Livin la vida loca", su primer viaje a la India y el nacimiento de sus hijos, Matteo y Valentino.



La noticia sobre el nacimiento de los gemelos de Martin trascendió a través de la revista puertorriqueña de espectáculos Vea, que publicó que el cantante se había convertido en padre gracias a un vientre de alquiler.



Los representantes de Martin aseguraron luego en un comunicado que "los niños, quienes nacieron a través del método de subrogación, se encuentran en buen estado de salud y bajo el cuidado de su padre".



El cantante ha compartido en múltiples ocasiones con sus seguidores momentos y fotografías de su faceta como padre a través de las redes sociales.