Shakira tiene su nombre en el Paseo de la Fama de Hollywood

LOS ÁNGELES, Estados Unidos.(EFE).- La cantante colombiana Shakira recibió este lunes su estrella en el icónico Paseo de la Fama de Hollywood, un multitudinario homenaje en el que estuvo arropada por centenares de fans y también por sus padres Nidia Ripoll y William Mebarak.



La múltiple ganadora de premios Grammy y Grammy Latino se mostró agradecida y emocionada de poder tener su nombre inscrito junto al de numerosos artistas de reconocido prestigio, algo que su madre ya predijo cuando era tan sólo una niña.



"Cuando tenía siete años vine a Los Ángeles por primera vez y recuerdo que paseaba por el Paseo de la Fama y recuerdo cómo mi madre me dijo Shaki algún día vas a tener tu nombre aquí grabado, yo creo que si alguien hubiera escuchado a mi mamá decir eso habría pensado que estaba delirando", aseguró la intérprete.



Shakira se convirtió así en la primera persona de nacionalidad colombiana en conseguir una estrella en Hollywood, la número 2 mil 454 de las que figuran las calles de la meca del cine, y dedicó ese logro a todos los que la han apoyado y en especial a la comunidad latina de EU.



"Quiero compartirlo con ustedes por ese espíritu inquebrantable que nos caracteriza a los latinos, ese espíritu que sobrepasa todas las dificultades siempre con una sonrisa. Para ustedes es esta estrella. Yo creo que todos venimos al mundo con una estrella, con un talento y con un don y luego más adelante nacen los sueños", manifestó.



La cantante de 34 años, que debutó en la música con tan solo 13, alcanzó la fama internacional en 1995 con Pies Descalzos, al que siguieron éxitos como ¿Dónde están los ladrones? en 1998 y se lanzó en inglés con Laundry Service en 2002.



Entre sus temas con más alcance figura la canción oficial del Mundial de Fútbol de Sudáfrica 2010 Waka Waka (This Time for Africa), Hips Dont Lie y La Tortura, en el que contó con la colaboración de Alejandro Sanz.



Tras posar junto a su estrella ante los numerosos fotógrafos y televisiones congregadas, Shakira dedicó unos minutos a atender a sus infatigables seguidores, algunos de los cuales llevaban esperándola desde la madrugada.



Mañana la artista será honrada con otro tributo, en esta ocasión en Las Vegas, donde la Academia de la Grabación de EE.UU. la nombrará Persona del Año y se celebrará un concierto homenaje previo a la entrega de la ceremonia de los Grammy Latino que se celebrará el jueves en la ciudad de los casinos.