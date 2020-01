Sheryl Crow revela que tiene un tumor cerebral benigno

LOS ÁNGELES, Estados Unidos. (EFE).- La cantante estadounidense Sheryl Crow reveló en una entrevista que sufre un tumor cerebral benigno, informó hoy martes, 5 de junio, el diario local Las Vegas Review Journal.



"Me empecé a preocupar tanto por mi memoria que fui a hacerme una resonancia magnética. Descubrí que tenía un tumor cerebral", afirmó la artista de 50 años. "Realmente no he hablado de ello. Pero es benigno, así que no tengo que preocuparme", añadió.



Una representante de Crow, Christine Wolff, dijo que la autora de canciones como If it makes you happy o The first cut is the deepest se encuentra "sana y feliz" después de recibir ese diagnóstico en noviembre del año pasado.



El tumor es un meningioma, la forma de tumor cerebral diagnosticada con más frecuencia. Crow, que tiene dos hijos, comentó en la charla con el diario que recientemente se olvidó de la letra de su canción Soak up the sun durante un concierto en Florida.



"Tengo 50 años, qué puedo decir? Mi cerebro está hecho polvo", dijo en tono bromista para explicar lo ocurrido. La artista superó en 2006 un cáncer de mama. "Creo que aquello fue una gran liberación para mí, el haber pasado por toda esa experiencia", dijo a la revista People aquel año.