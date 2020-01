´The Artist´ , con miras a los Bafta

The Artist puede consolidarse mañana como la gran favorita a los Oscar durante la gran gala de los premios Bafta del cine británico, a los que también aspiran los españoles Pedro Almodóvar y Alberto Iglesias.

La Academia Británica para las Artes del Cine y la Televisión (Bafta) celebra hoy en Londres una “glamourosa” ceremonia en la que estarán muchas de las estrellas que, a finales de este mes, repetirán en los Oscar.

Sería una sorpresa que el Bafta a mejor actriz no se lo llevara Meryl Streep por su caracterización de la exprimera ministra británica Margaret Tatcher en The Iron Lady.

En cuanto al Bafta al mejor actor, tampoco parece claro, pues podría inclinarse por un candidato británico solvente como Gary Oldman en Tinker Tailor Soldier Spy, en lugar de los favoritos George Clooney (The Descendents) o Jean Dujardin (The Artist).

Lo que es seguro es que el director estadounidense Martin Scorsese recibirá un premio honorífico por toda su carrera, durante una ceremonia en la que es también candidato por Hugo.

El director Pedro Almodóvar, con La piel que habito, y el compositor Alberto Iglesias, por la música de Tinker Taylor Soldier Spy, serán los candidatos españoles en los Bafta.

En esta edición, la cinta muda y en blanco y negro The Artist, ambientada en la época dorada de Hollywood, parte como la gran favorita con 12 candidaturas, entre ellas mejor película, mejor dirección (Michel Hazanavicius), mejor actor y mejor actriz protagonista (Bérénice Bejo). Le siguen en número de candidaturas (11) el filme británico Tinker Taylor Soldier Spy

El Bafta a mejor director es de los más reñidos de la gala, con Michel Hazanavicius, Tomas Alfredson, Nicolas Winding Refn (Drive), Martin Scorsese (Hugo) y Lynne Ramsay (We Need to Talk About Kevin) como aspirantes.