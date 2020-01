Tintín es Jones

En 2011, los críticos de cine de Estados Unidos tomaron algunas posiciones de lo más exageradas con tres películas procedentes de Hollywood.

Por un lado, fueron de lo más entusiastas con Harry Potter y las reliquias de la muerte 2, al darle un 96% de su aprobación.

Este tipo de números está reservado para las obras maestras y dudo que esta cinta sea una muestra de un producto inolvidable o algo por el estilo. No niego que fue uno de los más emocionantes capítulos de la saga del valiente mago, pero tampoco era para tal delirio.

Mientras que a Cars 2 los expertos norteños le propinaron una paliza al brindarle solo el 38% de sus aplausos.

Acá pasó exactamente todo lo contrario, esta producción es sin duda el largometraje más débil que ha creado la casi perfecta Pixar desde sus orígenes, pero darle semejante calificación fue un exabrupto.

La tercera muestra de calificación cuestionable es el trato que recibió Las aventuras de Tintín, que de acuerdo a los conocedores del séptimo arte norteño mereció un lánguido 75% de sus parabienes.

Estoy claro que este año fue uno de los más flojos que se tenga memoria para el género de animación en Estados Unidos.

Entiendo también que Las aventuras de Tintín está a años luz de ofrecer el nivel de piezas extraordinarias como Up o Toy Story, pero tampoco es para darle una C menos de calificación. Yo le pondría una honrosa B más.

Con esta versión fílmica de Tintín, firmada por el director Steven Spielberg y producida por Peter Jackson, me pasó algo curioso.

Tengo sentimientos encontrados, ya que su mayor fortaleza fue de alguna manera su más notable desventaja a la hora de cautivarme.

Posiblemente estamos ante el guión más audaz de todas las cintas animadas de 2011. A eso súmele que su ritmo es incesante de forma permanente porque es una especie de enorme baúl en el que hay sorpresas sin par.

Todas estas características es como si volviéramos a ver la saga de Indiana Jones, pero esta vez en la piel de un joven periodista en busca de un secreto relacionado con un barco pirata y lo ayuda su fiel perro.

Estas mismas características juegan en contra de esta propuesta. Es tan veloz en su narrativa y brinda tantos conflictos dramáticos, que no le da respiro al espectador, una manera para que no reparemos que a sus personajes les falta algo de carnadura humana, ya que la técnica de la motion capture todavía no termina de parecer real ante nuestros ojos.