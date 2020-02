U2 ganó el premio al mejor acto de los últimos 25 años

LONDRES, Reino Unido.(AP).-La emblemática banda de rock U2 tiene algo más de lo que hacer alarde: el premio "mejor acto de los últimos 25 años" de la revista Q.



Los premios anuales de la conocida publicación musical mensual de Gran Bretaña se entregaron este lunes y el cuarteto irlandés estuvo entre los artistas más notables de la ceremonia.



La cantautora británica del momento, Adele, ganó dos premios, a mejor cantante femenina y mejor tema por su canción "Rolling in the Deep".



Pero no asistió al evento, que transcurrió dos semanas después que se viera obligada a cancelar su gira estadounidense por problemas de la garganta.



Coldplay fue elegido "mejor acto en el mundo hoy", aunque su cantante Chris Martin estuvo en desacuerdo."U2 es la mejor banda del mundo en el momento. Nosotros somos como la séptima", expresó.



Noel Gallagher, uno de los hermanos que llevó a la agrupación de rock Oasis a la gloria, fue nombrado ícono de Q. Pero el músico dijo que el premio ni siquiera se acercaba a la alegría que sintió cuando su equipo de fútbol favorito, el Manchester City, derrotó al Manchester United 6-1 el domingo.



"Ningún premio puede competir con eso. Ese fue el mejor día de mi vida, después del nacimiento de mis hijos", declaró Gallagher.



18 premios fueron entregados, incluyendo uno al rapero Tinie Tempah al mejor artista masculino y otro a la sensación estadounidense de internet Lana Del Ray, coronada la "próxima gran cosa".



Brian May y Roger Taylor aceptaron su introducción al Salón de la Fama de Q en nombre de Queen, y Gary Barlow de Take That fue reconocido como compositor clásico.DJ Norman Cook, también conocido como Fat Boy Slim, recibió el premio Inspiración.