Valérie Trierweiler ventila su relación con Hollande en los medios británicos

LONDRES, Inglaterra (EFE). -La antigua compañera sentimental del presidente de Francia, Valérie Trierweiler, airea hoy los detalles de su relación con el gobernante en una reaparición mediática en el Reino Unido para promocionar la versión inglesa de su libro Gracias por este momento.



En una entrevista para la revista del fin de semana del diario The Times, la que fue primera dama de Francia durante 18 meses detalla que ya no está "enamorada" de Hollande, con quien mantuvo una relación de ocho años antes de que ambos se mudaran al Palacio del Elíseo.



Trierweiller había guardado silencio desde la publicación en Francia el pasado 4 de septiembre de un libro que ha vendido 600 mil ejemplares de su edición original y suma ya 10 mil reservas para la versión inglesa.



La antigua pareja del presidente de Francia narra cómo su carisma le resultó "imposible de resistir" cuando ambos se acostaron por primera vez en un hotel de dos estrellas en Limoges, pero asegura que su magnetismo se evaporó cuando llegó al poder.



"No me habría enamorado del hombre que vi en el Elíseo", dice Trierweiler, que dejó a Hollande después de que la prensa destapara el romance del presidente con la actriz Julie Gayet.



Trierweiller, que mañana domingo aparecerá en el programa de la BBC The Andrew Marr Show y el lunes en Newsnight, también en la cadena pública británica, ha ganado hasta ahora unos dos millones de euros (2 millones 479 mil dólares) con la publicación de su libro, según The Times.



La periodista francesa, que trabajaba como cronista política para Paris Match cuando conoció a Hollande, relata en la entrevista con el diario británico cómo se inició el romance entre ambos.



"Él era un político y yo una periodista, así que estaba prohibido. Traté de formatear mi cerebro, diciéndome a mí misma: Me gusta mucho, pero no me voy a enamorar", explica Trieweiller.