Venta de vinilos en Reino Unido supera el millón por primera vez desde 1996

LONDRES, Inglaterra (EFE). -La venta de álbumes de vinilo en el Reino Unido ha superado por primera vez desde 1996 el millón de ejemplares, según informó hoy la compañía británica encargada de la elaboración de las listas de popularidad de música y video.



Esta cifra, hecha pública por la Official UK Charts Company, ha superado los 780 mil 674 discos en este formato que se vendieron en 2013 y muestra un regreso inesperado del vinilo en una industria dominada desde hace dos décadas por el formato digital.



La buena acogida que ha tenido el lanzamiento la pasada semana de The Endless River, último disco de la banda británica Pink Floyd, que vendió 6 mil copias en una semana, contribuyó a que se superara por primera vez en dieciocho años la barrera del millón.



Una cifra, sin embargo, que queda todavía muy lejos de las mil millones de reproducciones que tuvo a comienzos de semana el último disco de la banda británica One Direction en la plataforma digital Spotify.



"En una era en la que todos hablamos de música digital, el hecho de que estos artefactos tan bonitos se hayan vuelto tan populares como lo son hoy es fantástico", dijo Martin Talbot, director del Official UK Charts Company a la cadena BBC Radio 5.