Panamá resalta la importancia de fortalecer los valores cívicos

Los valores cívicos vuelven a posicionarse como un tema central en Panamá, en un contexto donde la convivencia social enfrenta múltiples desafíos.

Estos principios entre ellos la honestidad, el respeto, la justicia, la solidaridad y el compromiso con la comunidad se reconocen como elementos fundamentales para sostener una sociedad estable y orientada al bienestar colectivo.

De acuerdo con la visión que se impulsa desde distintos espacios educativos y comunitarios, ser un buen ciudadano panameño implica más que cumplir deberes básicos.

Involucra respetar las diferencias entre individuos, cuidar los recursos naturales, proteger el entorno y participar activamente en los procesos que fortalecen la vida democrática del país.

Asimismo, valorar las tradiciones culturales y promover la igualdad se consideran prácticas que refuerzan la identidad nacional.

Estos valores no solo sirven como guía para la conducta diaria, sino que se proyectan como un legado imprescindible para las futuras generaciones.

La formación cívica busca que los jóvenes crezcan entendiendo la importancia de construir un Panamá justo, unido y próspero, donde el desarrollo individual vaya de la mano con el bienestar común.

El énfasis en los valores cívicos pretende recordar que la cohesión social depende de las acciones cotidianas de cada ciudadano.

En un país diverso como Panamá, estos principios funcionan como un punto de encuentro que facilita la convivencia pacífica y el respeto mutuo.

Su fortalecimiento representa una oportunidad para seguir avanzando hacia una sociedad más equilibrada y comprometida con su futuro.