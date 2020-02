Alemán apoyará a Varela en primarias; Prensa.com hará cobertura multimedia

Después de ser uno de los principales críticos de la gestión de Juan Carlos Varela, como presidente del Partido Panameñista, José Miguel Alemán decidió cambiar de opinión y dijo a Prensa.com que apoyará al vicepresidente del país como precandidato rumbo a las primarias que desarrollará su colectivo, este domingo 17 de marzo.

Alemán fue excandidato presidencial en los comicios de 2004, donde perdió de manera arroyadora.

>>¿Cuál es la perspectiva de José Miguel Alemán de las primarias que realizará su colectivo mañana domingo?

R.- Creo que la participación va estar alrededor de un 30% de los miembros del colectivo, estas primarias serán de cierta forma similar a lo que ocurrió la semana pasada en las primarias del Partido Revolucionario Democrático (PRD).

>>Usted ha sido crítico de Juan Carlos Varela ¿cómo ve su candidatura?

R.- Creo que la candidatura de Varela es la indicada para triunfar ampliamente. Creo que él tiene los méritos para ser el candidato del partido y de la presidencia de la República y definitivamente hay un equipo que está haciendo el esfuerzo para que eso sea así.

>>¿Eso quiere decir que usted está apoyando a Varela?

R.- Sí, lo decidimos. El día jueves de la semana pasada lo acompañamos a un evento, mis hijos mis ahijados y mi hermano Álvaro Alemán está trabajando muy de cerca en la campaña de Varela.

>>¿Qué le hizo cambiar de opinión hacia Varela, diciendo que es la persona indicada como figura de su partido?

R.- Creo que es la mejor alternativa, porque nuestro partido tiene unos firmes conceptos sociales. En Panamá hay mucho desarrollo económico, pero tenemos que garantizar que en ese mismo nivel se mantenga el desarrollo social y nuestro partido en la campaña pasada propuso la beca universal y demás proyectos que han beneficiado al pueblo panameño.

>> Pero mandatario Ricardo Martinelli ha dicho que esas obras son del Presidente y no del vicepresidente

R.- Eran parte de nuestro Plan de Gobierno para el quinquenio 2009-2014. Afortunadamente se implementaron ambas propuestas, independientemente que el presidente en efecto es Ricardo Martinelli. En última instancia, lo importante es el avance social logrado por la implementación de las propuestas. Varela es la mejor garantía de que podrá haber un firme compromiso social y una firme condición social y moral. Tiene todos los méritos.

>>¿Cree usted que el Partido Panameñista debe unificarse en torno a la figura de Varela?

R.- El ingeniero Varela el domingo se va a consolidar como el candidato del partido. No veo ningún panorama en el que eso no vaya a suceder. El partido debe unificarse a esa figura.

>>Usted es uno de los más cercano a la expresidenta Mireya Moscoso, sin embargo, ella ha dicho que no votará ¿Qué piensa usted?

R.- Yo considero que todo el que está inscrito en el partido y está en condiciones de votar debe ir a votar y esa persona que no está de acuerdo con el candidato debe votar en blanco. Pero sí creo que debe ir a votar, eso es lo que yo pienso que responsablemente es lo que procede, pero bueno cada persona toma su decisión.

>>¿Ha hablado usted con la expresidenta Moscoso sobre un posible acercamiento a Varela y viceversa?

R.- Él debe buscar la unidad del partido e ir hablar con cada uno de los miembros del partido incluyendo a la expresidenta Moscoso, que es una persona que respeto y quiero mucho.

>>¿Por qué se mantiene ese distanciamiento entre ambas figuras?

R.- Es que no se respeta la institucionalidad del partido, eso no es nuevo. No es la primera vez que lo vemos, es una lástima porque este es un partido con mayor trayectoria, ojalá que estas actitudes de lado y lado puedan ser superadas, ya que lo importante es llevarle un mensaje a la ciudadanía que no le interesa los problemas internos de un partido.



