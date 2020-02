Denuncia de Camacho sobre pacto ético será la primera que evaluará organismo

El Organismo Consultivo Permanente (OCP), que vigilará el cumplimiento del pacto ético electoral, quedó instalado oficialmente hoy viernes, 22 de marzo, e iniciará a evaluar denuncias a partir del próximo 17 de abril.

La primera denuncia a evaluar será la presentada por Luis Eduardo Camacho, miembro del partido Cambio Democrático y secretario de Comunicación del Estado, contra el diario La Prensa, según indicó el obispo José Luis Lacunza.

Dicho organismo estará conformado por 13 personas, entre ellos, miembros de los partidos políticos, representantes de aspirantes por la libre postulación, de la sociedad civil organizada y del Consejo Nacional de Periodismo.

“El pacto ético electoral y el Organismo Consultivo solo puede establecer sanciones morales no penales”, aseguró Lacunza, al tiempo que manifestó se acogerán las denuncias de cualquier ciudadano no importa si no hayan suscrito el pacto ético electoral.

“Cualquier ciudadano puede presentar una denuncia si cree o siente que se ha violado el pacto (...) el pacto no es de los firmantes, es de los ciudadanos”, acotó.

Los miembros de la OCP se reunirán cada 15 días y serán ellos los que establecerán la metodología para evaluar las denuncias.