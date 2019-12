Fiscal electoral responde a jefa de observadores de la OEA

La Fiscalía Electoral reaccionó este lunes, 31 de marzo, a los recientes señalamientos que sobre esta entidad hiciera la jefa de la Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos, Lourdes Flores Nano, en una visita a Panamá.Durante su gira, Flores Nano recordó a la Fiscalía Electoral la importancia de cumplir “a cabalidad” su trabajo. Sin embargo, aseveró que no se pudo reunir con el fiscal Peñaloza, por aparentes compromisos del funcionario.Peñaloza cuestionó hoy que la jefa de la misión observadora dijera, por un lado, que las críticas, denuncias y acusaciones que se hacen al Tribunal Electoral serían “intentos de minar su credibilidad”, mientras que la Fiscalía no corre con igual consideración. “Por lo visto, a la Fiscalía habría que cantarle la cartilla de sus deberes”, según Peñaloza.Para el fiscal electoral, este “doble rasero de la jefa de la Misión Observadora de la OEA resulta abiertamente parcializado contra nuestra institución”.Por ello, consideró que la misión “debería informarse mejor con nuestros comunicados o con una visita a nuestro despacho, donde podremos explicarle el esfuerzo que hemos hecho por mantener nuestra independencia, y podrán apreciar punto por punto, que si una entidad ha sido objeto de una campaña sistemática de desprestigio e infamias viles ha sido precisamente la Fiscalía General Electoral por no prestarse a jugarretas de desestabilización política...”, se desprende de un comunicado.En este mismo boletín, Peñaloza afirmó que Flores Nano no le solicitó una entrevista en su despacho. Recordó que las únicas visitas de funcionarios de la OEA solicitadas –y por consiguiente recibidas– en el despacho superior fueron el 4 de febrero y el 13 de septiembre del año pasado.Por ende, pidió a la misión de observadores que preferiblemente se acerque a la entidad que él dirige, antes de pronunciarse sobre el tema.La Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos en Panamá comenzó, el 27 de marzo pasado, la segunda visita a Panamá, con el objetivo de conocer el progreso en la organización de las elecciones generales. En su visita, la peruana y su grupo de observadores se reunieron con varias de las figuras políticas de esta contienda electoral.

