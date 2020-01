Moscoso asegura que no apoya a Arias

Después de siete días de su encuentro con el candidato presidencial del ala oficialista José Domingo Arias - en la fiesta típica en La Pintada, provincia de Coclé- la expresidenta Mireya Moscoso aseguró que no lo está apoyando.

“Quisieron. No sé quién, hacer ver que yo estaba caminando con el señor mimito (Arias). Eso no es verdad”, dijo la exmandataria. Explicó que fue invitada al evento del sombrero pintado por la diputada oficialista Dana Castañeda.

Según Moscoso todo lo concerniente al folclore panameño le encanta. “Si el señor (Juan Carlos) Navarro hubiese estado allí igualmente voy a acompañarlo”, sostuvo.

En ese sentido, reiteró que su encuentro con Arias en la mencionada actividad no fue un respaldo a su persona, sino al pueblo. “No, no no. Fue un respaldo al pueblo ese día”, acotó.

En cuanto a la posibilidad de un cambio a otro colectivo, Moscoso indicó que es panameñista y se mantiene en su partido.