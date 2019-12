De discursos, trajes oscuros y campaña política

Sergio Gálvez caminó hasta el asta con sonrisa amplia. Lo hizo ante la mirada de una batería de periodistas, de sus colegas diputados y de algunos funcionarios.



Como presidente de la Asamblea Nacional le correspondió izar la bandera, a las 8:27 a.m. de hoy 2 enero, día en que empezaron las sesiones ordinarias de la segunda legislatura del quinto periodo.



Vestía traje oscuro al igual que el resto de sus compañeros. A diferencia de cada 1 de julio, cuando se instala una nueva junta directiva y empieza una legislatura, no era obligatorio que los diputados asistieran de blanco, pero lo que llamó la atención fue que el expanameñista hoy diputado de Cambio Democrático Francisco Brea lució ese traje.



De fondo, la Banda Republicana –que ya afinaba los instrumentos musicales desde las 7:00 a.m.– tocaba el Himno Nacional. Y así Gálvez, quien busca la reelección, izó la bandera.



Como parte del protocolo en el inicio de este periodo de sesiones, un grupo de diputados debía izar las banderas de los partidos que representan. Así, una vez Gálvez terminó su tarea, todos se dirigieron hacia la parte frontal del Palacio Justo Arosemena.



A Leandro Ávila le correspondió izar la bandera del Partido Revolucionario Democrático (PRD); este fue el primero en izarla. Rogelio Baruco lo hizo por Cambio Democrático; fue el último que izó su bandera. A Francisco Alemán le correspondió la del Movimiento Liberal Republicano (Molirena); por el Partido Panameñista lo hizo Alcibiades Vásquez, mientras que por el Partido Popular estuvo Irene Gallego.



Los diputados rieron, se felicitaron por motivo del nuevo año y se sacaron fotos. Gálvez, por su lado, daba declaraciones a los medios. Fue allí cuando se responsabilizó de la polémica modificación de la reforma fiscal que se estableció en la Ley No. 120.



“Fue un proyecto que emanó del despacho del señor Luis Cucalón, él no tiene iniciativa legislativa… Él nos buscó a nosotros para que firmáramos un documento, responsablemente lo firmamos”, explicó.



En medio de esto, algunos ministros llegaban a la sede del Asamblea. José Raúl Mulino, ministro de Seguridad, descendió del vehículo con rostro duro. El ministro de Salud, Javier Díaz, llegó casi al mismo tiempo que el canciller Fernando Núñez Fábrega.



La procuradora de la Nación, Ana Belfon, decidió entrar al hemiciclo por la parte de atrás del edificio. El presidente magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Alejandro Moncada Luna, hizo lo mismo para evitar la prensa. Igualmente el cuestionado fiscal electoral, Eduardo Peñaloza.



También asistieron los ministros Alma Cortés, de Trabajo; Jaime Ford, de Obras Públicas; Oscar Osorio, de Desarrollo Agropecuario; Frank De Lima, de Economía y Finanzas; los magistrados del Tribunal Electoral Eduardo Valdés Escoffery y Heriberto Araúz.



Entre los grandes ausentes estuvieron la ministra de Educación, Lucy Molinar; el ministro de Desarrollo Social, Guillermo Ferrufino; el ministro de Comercio, Ricardo Quijano –quien será operado mañana del corazón–, y el presidente del Tribunal Electoral Erasmo Pinilla.

LA COMITIVA

Desde el estrado, Gálvez abrió la sesión a las 9:01 a.m.



Acto seguido, nombró una comitiva integrada por seis diputados que tenía como misión informarle al presidente Ricardo Martinelli de la instalación oficial de la Asamblea Nacional. Raúl Hernández, diputado de Cambio Democrático, presidió la comitiva; lo acompañaron los diputados oficialistas Carlos Afú, Tito Rodríguez, Abraham Martínez, Yanibel Ábrego, y Eloy Lenín Vega.



Cuarenta minutos después, la comitiva regresó con el mandatario Ricardo Martinelli, quien estaba en el Palacio Presidencial, en San Felipe. “Será muy positivo”, dijo Martinelli sobre su discurso una vez descendió del busito. Lo acompañaba la primera dama Marta Linares.



GÁLVEZ Y SU GESTIÓN



En un discurso que no duró más de 10 minutos, Gálvez hizo un balance de su gestión desde julio de 2013 a la fecha y se refirió a las críticas en su contra. “Pues bien, es precisamente ahora que entramos en un año electoral que se intensifica la crítica de los sectores que nos adversan. Mientras se avanza en la agenda legislativa, más obras se realizan y más programas se ejecutan, los ataques son más agresivos y hostiles”, dijo.



EL TURNO DE MARTINELLI



Luego le correspondió el turno al mandatario. Habló durante una hora. Hizo mención de sus megaobras, como el metro, el rompeolas. Indicó que hay “cero delincuencia” y que presentará proyectos que bajarán el costo del “huevo, tuna, jamonilla…”.



Aunque dijo que su discurso no sería político, cerró diciendo: “Recuerden que los locos somos más”.