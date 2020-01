La libertad, en un relevo generacional

De la novela Memorias de mis putas tristes, del colombiano Gabriel García Márquez, resuena el sofoco del protagonista cada vez que llegaba el “abominable hombre de las nueve”, o sea el censor, con su lapicito rojo.

Bueno, este mes se volvió a repetir la censura dictatorial; la historia, en espiral, como propuso, en el siglo XVIII, Giambattista Vico, en sus principios del método histórico, al decir que “la historia no se repite, no son ciclos cerrados, más bien una espiral creciente que crea nuevos elementos”.

Las teorías de Vico, por muy poco que resuene el nombre, antecedieron, si no influenciaron, el pensamiento de luminosos como Voltaire y Hegel respecto de la filosofía de la historia.

Pero, como decían otros, entre ellos Aristóteles y George Santayana, “quienes ignoran la historia se ven obligados a repetirla”.

Y en efecto, los pueblos nos volvemos complacientes.

La nueva generación cedulada, por ejemplo, ya no recuerda las horrendas imágenes del difunto vicepresidente don Billy Ford ensangrentado por los gorilas del noriegato.

Y así vimos cómo a principios de este mes, la intimidación rodeó la sede del periódico La Prensa, cuando los camiones de Transcaribe Trading intentaron impedir la salida de repartidores del diario que ahora lees.

Bueno, mal de muchos, consuelo de tontos. Para ir de lo sublime a lo ridículo, en Moscú –periódico estadounidense The New York Times dixit–, un juez acaba de sentenciar a tres chicas, roqueras de la banda Pussy Riot (no me pidan que traduzca porque me cae el “hombre de las nueve”), por haber montado una propuesta contra el presidente Vladimir Putin.

Notable: la amnesia histórica de la Federación Rusa va paralela a la nuestra; surgió del colapso soviético en 1991, y nuestra democracia actual la precedió por escaso bienio. Dos décadas y un pringo. Una generación.

Recorderis: la libertad no es una condición estática, ni bondadosa. Está sujeta, inexorablemente, al segundo principio de la física, la entropía.

Las cosas degeneran. Los materiales se desgastan; los organismos mueren; el universo se enfría.

Y los derechos por los que lucharon dos generaciones, en nuestro caso, e innumerables en el de los rusos, se desgastan; se enfrían; van muriendo. Y la libertad, como principio, pasa de ser positiva, definida como “tener el poder y los recursos para desarrollar nuestro propio potencial o destino” a ser negativa o “tener libertad contra las restricciones externas”, que implica una lucha constante.

Y como esta columna dominical se llama Lingua, me intrigó de dónde viene la palabra “libertad”, más allá del latín liber, con el mismo significado que libertas, su derivada. Curiosamente, a los niños se les llamaba liberi.

Como explicó el lingüista francés Émile Benveniste, en base a una fórmula romana de matrimonio, el objetivo de éste es la procreación de más personas libres (niños), vis a vis esclavos. El origen etimológico de libertad viene del sumerio ama-gi, o “volver a la madre”.

La libertad es un parto doloroso que debe ganarse, de generación en generación.