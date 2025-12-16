Boris y Sofía, la pareja que murió al tratar de detener a los atacantes en Bondi Beach

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Francesca Gillett; Anna Lamche

Impactantes imágenes de una cámara en un vehículo muestran cómo una pareja fue asesinada en el tiroteo de Bondi Beach tras intentar quitarle el arma a uno de los presuntos atacantes.

Boris Gurman, de 69 años, y su esposa Sofía, de 61, actuaron con valentía para tratar de proteger a otros antes de ser asesinados, señaló su familia en un comunicado.

Un video muestra a Gurman, quien estaba retirado, forcejeando con uno de los presuntos atacantes y arrebatándole el arma, antes de que ambos cayeran al piso.

Posteriormente, Gurman se levanta y aparentemente golpea al sospechoso con la pistola. Se cree que el atacante consiguió otra arma, con la que los asesinó.

“Aunque nada puede aliviar el dolor por la pérdida de Boris y Sofía, sentimos un profundo orgullo por su valentía y generosidad”, añadió la familia.

“Esto resume quiénes eran Boris y Sofía: personas que, de manera instintiva y desinteresada, siempre trataron de ayudar a los demás”.

La pareja Gurman, de origen judío, fue la primera de las víctimas fatales del ataque del domingo, informó el Sydney Morning Herald.

Se ha confirmado la muerte de al menos 15 personas en el tiroteo, que ocurrió durante un evento para celebrar el primer día de Hanukkah.

La familia también resaltó en el comunicado que la pareja había estado casada durante 34 años.

Boris Gurman y su esposa Sofía.

“Estamos desconsolados por la pérdida repentina e incomprensible de nuestros queridos Boris y Sofía Gurman”.

“Boris era un mecánico jubilado, conocido por su generosidad, su fortaleza silenciosa y su disposición para ayudar a quien lo necesitara”, prosigue el texto.

“Sofía trabajaba para (la compañía de servicios postales) Australia Post y era profundamente querida por sus colegas y por la comunidad”.

“Juntos, vivieron en Bondi una vida honesta y trabajadora, tratando a todos con amabilidad, calidez y respeto. Boris y Sofía estaban entregados a su familia y el uno al otro. Eran el corazón de nuestra familia, y su ausencia ha dejado un vacío inconmensurable”.

‘Un héroe’

Testigos han descrito a Boris Gurman como un “héroe”.

La mujer propietaria del video que captó la cámara de su vehículo dijo a Reuters que Gurman “no huyó, sino que se lanzó directamente hacia el peligro, usando toda su fuerza para arrebatar el arma y luchar hasta el final”.

“Puedo ver en mi cámara que finalmente el hombre mayor fue alcanzado por los disparos y se desplomó. Ese momento me rompió el corazón”, añadió.

Otra persona que aseguró haber presenciado la acción le dijo a 9News: “Fue un héroe. Trató de hacer algo. Su familia debe saber lo que hizo”.

“Todos deben saber lo que intentó, porque fue al comienzo de todo. Se puso frente al peligro cuando ya estaban volando balas.”

La policía ha calificado el ataque como un incidente terrorista contra la comunidad judía.

Entre las otras víctimas mortales se encuentran una niña de 10 años, un rabino británico, un policía jubilado y un sobreviviente del Holocausto.

Las edades de los fallecidos oscilan entre los 10 y los 87 años.

Además, 22 personas permanecen hospitalizadas, nueve de ellas en estado crítico.

A comienzos de esta semana, otro testigo, Ahmed al Ahmed, de 43 años, también fue considerado como un “héroe” después de que le arrebató un arma a uno de los atacantes. Resultó herido por múltiples disparos, pero sobrevivió y posteriormente fue operado por sus lesiones.

Su padre le dijo a BBC Arabic que su hijo actuó guiado por su “conciencia” al “ver a las víctimas, la sangre, mujeres y niños tendidos en la calle”.

El atentado ha causado estupor en toda la comunidad judía australiana. / Getty Images

La policía informó que el ataque fue perpetrado por Sajid Akram, de 50 años, y su hijo Naveed Akram, de 24.

Según medios australianos, Naveed Akram ha despertado del coma y se encuentra consciente en el hospital.

Por su parte, Sajid Akram fue hallado muerto en el lugar de los hechos el domingo, informaron las autoridades.

La policía indicó que ambos viajaron a Filipinas en las semanas previas al ataque, y los agentes ahora están investigando el motivo de ese viaje.

Según informaciones que no han podido ser verificadas, los dos sospechosos habrían recibido entrenamiento de tipo militar durante su estancia en el sudeste asiático.

Boris Gorman logró tomar el control de una de las armas de los terroristas durante el ataque.



Unos segundos después, fue asesinado a tiros, junto con su esposa Sophia, quien intentó ayudarlo.



En los últimos momentos de sus vidas, Boris y Sophia actuaron con un coraje… pic.twitter.com/cmDt7FXOy3 — Isaac (@isaacrrr7) December 16, 2025

Viajaron el 1 de noviembre y regresaron el 28 del mismo mes, confirmó a la BBC la oficina de inmigración del país.

Las autoridades también señalaron que los dos presuntos atacantes parecen haber estado motivados por la ideología del Estado Islámico (EI), y encontraron banderas “caseras” del grupo y artefactos explosivos improvisados en el vehículo utilizado por los sospechosos.

Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.

Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.

También puedes seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok, X, Facebook y en nuestro canal de WhatsApp.

Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.