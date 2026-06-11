Cómo es el dron marítimo con el que rescataron a los tripulantes del helicóptero Apache derribado en el estrecho de Ormuz

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Jake Horton - BBC Verify

El ejército estadounidense asegura haber usado un dron marítimo para rescatar a principios de esta semana a dos tripulantes de un helicóptero del ejército de EE.UU. que se había estrellado frente a las costas de Omán.

Es el primer caso conocido en el que se emplea una embarcación no tripulada para llevar a cabo una misión de rescate.

Según el presidente Donald Trump, el helicóptero Apache fue derribado por Irán cerca del estrecho de Ormuz, una importante vía marítima que ha permanecido en gran parte bloqueada para la navegación desde el inicio de la guerra con Irán.

Los dos soldados “fueron rescatados de forma segura en un plazo aproximado de dos horas y se encuentran en condición estable”, informó el Mando Central de EE. UU. (Centcom).

BBC Verify ha analizado la información disponible sobre esta embarcación no tripulada y cómo se desarrolló la misión.

¿Cómo es el dron marítimo estadounidense?

El Centcom ha confirmado que en el rescate se utilizó un dron marítimo modelo Corsair, fabricado por una empresa de drones navales con sede en Texas.

Tiene una longitud 7,3 metros, capacidad para transportar unos 450 kg y puede desplazarse a más de 35 nudos (Unos 65 km/h), según el sitio web de la compañía.

“El Corsair tiene aproximadamente el tamaño de un barco pesquero con cubierta plana. Está diseñado para transportar carga y probablemente tenga capacidad para albergar a entre tres y cuatro personas”, explica Bryan Clark, experto en drones navales del centro de estudios Hudson Institute.

Clark añade que la nave cuenta con una cámara de 360 grados, un sistema de radar para navegación de largo alcance y un sensor electrónico de radio para captar comunicaciones con fines de inteligencia.

Imagen de un dron marino "Corsair" con tres anotaciones sobre sus especificaciones, incluida una cámara, de 24 pies de largo, y portaaviones de hasta 1000 libras. / BBC

“Esta embarcación Corsair lleva ya unos años en servicio. La Marina de EE. UU. cuenta con unas 50 unidades”, señala la doctora Stacie Pettyjohn, experta en asuntos militares estadounidenses del centro de estudios Center for a New American Security.

Explica que, “por lo general, se utilizan para la detección de minas o tareas de vigilancia, pero la Marina sigue experimentando con esta flota en el estrecho para evaluar sus capacidades”.

El dron marítimo es operado por la Fuerza de Tarea 59 (Task Force 59), la primera unidad de la Marina estadounidense dedicada a sistemas no tripulados, creada en 2021.

Estados Unidos comenzó a desplegarlo en Oriente Medio en marzo, como parte del plan del Pentágono para ampliar el uso de drones.

El año pasado, la Marina adjudicó al fabricante del Corsair un contrato de producción de US$392 millones para sus embarcaciones autónomas.

¿Cómo fue la misión de rescate?

Aunque el dron marítimo puede operarse de forma autónoma, los dos expertos consultados por BBC Verify señalaron que probablemente se manejó manualmente durante el rescate.

“En esta misión, lo más probable es que fuera controlado a distancia por una persona mediante un mando tipo joystick, para asegurarse de llegar a la ubicación exacta de la tripulación”, afirmó Clark.

“Se lo habría dirigido hacia la posición conocida de los náufragos, quienes simplemente habrían subido a bordo, tal como lo harían para embarcar en un bote en alta mar”, agregó.

El Corsair se utilizó para la misión debido a “factores de proximidad y capacidad”, declaró el capitán Tim Hawkins, portavoz del Centcom, tras el rescate.

“Se utilizó el dron no tripulado en lugar de enviar un barco o un helicóptero, en los que las personas habrían estado expuestas a recibir disparos”, explica la doctora Pettyjohn.

Puntualizó que, “aunque el rescate no es una misión principal de esta embarcación, resultó claramente útil para operaciones arriesgadas y peligrosas como esta”.

Los militares estadounidenses fueron recogidos alrededor de las 03:30 de la madrugada del martes (hora local) y trasladados a otro punto en el agua, según el capitán Hawkins.

“Posteriormente, fueron izados hasta un helicóptero para continuar su traslado”, añadió.

¿En qué otras partes del mundo se utilizan drones marinos?

El uso de drones marinos ha aumentado en la guerra entre Ucrania y Rusia, tal como ha informado anteriormente BBC Verify.

Ucrania los ha cargado con explosivos para atacar buques militares rusos, pero no se tiene constancia de que los haya utilizado para misiones de rescate.

“La mayoría de las embarcaciones utilizadas por Ucrania son más pequeñas, de un tamaño similar al de una moto acuática, y no tienen capacidad para transportar a una persona”, señala Clark.

Imagen de uno de los barcos teledirigidos de Ucrania con anotaciones en las que figuran el detonador en la parte delantera y cámaras y explosivos cerca del centro. / BBC

Los rebeldes hutíes de Yemen también han operado las llamadas lanchas dron suicidas (o kamikazes) e Irán ha utilizado embarcaciones no tripuladas durante el conflicto actual para atacar buques que intentaban cruzar el estrecho de Ormuz.

“Los hutíes y los iraníes ya contaban con drones marinos, pero los ucranianos realmente llevaron esta tecnología a otro nivel y demostraron lo que otros países podían hacer”, afirma la doctora Pettyjohn.

“El desarrollo de los drones marinos estadounidenses surgió en gran medida a raíz de la guerra de Ucrania y de las innovaciones que allí se vieron”, afirma.

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