Cómo es Pix, el sistema brasileño de pagos que Trump ve como una amenaza (y por qué es diferente a otros)

Redacción - BBC News Brasil; Felipe Llambías - BBC News Mundo

Un sistema de pagos digital creado en 2020 creció con mucha fuerza en Brasil.

Su nombre es Pix y está en los teléfonos de millones de brasileños, claramente visible en las apps de los bancos y otras instituciones de intermediación financiera, para pagar cualquier compra en un comercio o transferirle dinero a un familiar o amigo de forma instantánea.

Pero, a diferencia de otros sistemas similares que hay en el mundo, el de Brasil es estatal; fue creado y es operado por el banco central de ese país.

Pix ha sido una solución pública tan disruptiva que despertó el rechazo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien, en consecuencia, le impuso a Brasil elevados aranceles.

El gobierno estadounidense concluyó semanas atrás una investigación comercial iniciada contra Brasil hace un año y señaló a Pix como uno de sus objetivos.

"Brasil ha perjudicado injustamente a empresas estadounidenses que operan en servicios de pago electrónico", afirma el documento publicado a comienzos de junio.

Entre ellas se encuentran Visa y Mastercard, principalmente.

Al día siguiente, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, apareció con una pancarta durante un evento que decía: "Pix es de Brasil".

"El presidente estadounidense, en un acto impulsivo —ya que estábamos negociando después de mi visita al presidente Trump—, anunció un aumento del impuesto a los productos brasileños al 25%, basándose en una mentira", declaró Lula, candidato a la presidencia en las elecciones de octubre, en referencia al sistema de pagos brasileño.

Lula dijo que le respondió: "Oye, Trump, oye, en lugar de tenerle miedo a Pix, haz que Pix funcione en Estados Unidos".

La contienda por Pix no es solo internacional. Un día después, el senador y candidato presidencial Flávio Bolsonaro, principal contrincante de Lula en los próximos comicios, exhibió un cartel en un evento que decía: "Pix es de Brasil y de Bolsonaro".

También publicó una foto con el mismo mensaje en su Instagram.

Flávio Bolsonaro publicó un mensaje en su Instagram diciendo que "Pix es de Brasil y de Bolsonaro". / Instagram @flaviobolsonaro

¿Qué es Pix?

Pix es un sistema de pago instantáneo creado por técnicos del Banco Central de Brasil que permite transferir dinero entre cuentas en segundos, a cualquier hora.

Se caracteriza por su rapidez y seguridad, y se utiliza desde el teléfono celular de cada persona vinculado a cuentas corrientes, de ahorro o prepago.

Para pagar, el usuario tiene varias formas, como introducir en una app un número que identifica la cuenta del tercero dentro de todo el sistema bancario brasileño, o digitar una clave, que puede ser un número o un nombre de usuario, algo que en otros países se conoce como "alias".

Pero existe una manera más sencilla: escanear con la cámara de su teléfono un código QR.

Ese código puede ser estático del comercio, y entonces el usuario tiene que ingresar luego el monto a pagar, o puede ser un código dinámico, que sirve solo para esa transacción y ya tiene incorporado el precio de la compra.

Esta última es la opción más habitual de todas en Brasil, de acuerdo a datos oficiales.

Al concretarse el pago, el sistema les da una confirmación a las dos partes.

La mayoría de las transacciones con Pix se hacen escaneando un código que provee el comercio y que ya incluye el monto a pagar. / Reuters

Pix no le cobra recargos al comprador, y al comercio le cobra comisiones del 0,22% en promedio.

Las tarjetas de débito como las de Visa o Mastercard les cobran a los comercios comisiones superiores al 1%, mientras que las tarjetas de crédito cobran un 2,2% en Brasil, de acuerdo a un informe del Banco de Pagos Internacionales citado por Reuters.

De acuerdo a un reporte para clientes de Goldman Sachs, el crecimiento de Pix "puede limitar el uso de tarjetas de crédito y de prepago".

El sistema se ha popularizado en Brasil y cuenta con cifras impresionantes.

Pix tiene 176 millones de usuarios —equivalente al 80% de la población brasileña— y la mayoría de ellos lo utiliza con frecuencia, según datos del banco central de ese país a julio de 2026.

Cada mes registra más de 7.000 millones de transacciones por casi 3,4 billones de reales (unos US$660 millones), de acuerdo al promedio del primer semestre de este año.

Eso significa que los pagos son por compras cotidianas de montos bajos: US$9 en promedio.

Pix es el segundo método de pago más utilizado entre los brasileños, medido por el monto total de transacciones, y solo lo superan las transferencias interbancarias tradicionales.

¿Cómo surgió?

Según un informe del banco central de 2022 sobre Pix, la primera mención de "soluciones que permiten pagos minoristas de bajo costo, en tiempo real e ininterrumpidos" se produjo en 2014.

Sin embargo, el desarrollo de Pix por parte de técnicos del banco central no comenzó hasta mayo de 2018, cuando se estableció un grupo de trabajo con el objetivo de "contribuir a la construcción de un ecosistema de pagos instantáneos competitivo, eficiente, seguro e inclusivo".

El nombre Pix aún no se utilizaba en ese momento.

Pero algunos de los fundamentos del sistema ya estaban definidos.

"La infraestructura centralizada de liquidación será operada por el Banco Central de Brasil y estará disponible las 24 horas del día, los siete días de la semana, todos los días del año", decía entonces el gobierno.

"Las transacciones se liquidarán una por una, en el momento en que la infraestructura acepte la orden de liquidación", agregaba.

Pix fue creada por técnicos del Banco Central de Brasil. / Getty Images

El Grupo de Trabajo para Pagos Instantáneos de mayo de 2018 fue, según el banco central, "el primer paso hacia el desarrollo de los pagos instantáneos en Brasil".

Este grupo estuvo abierto a cualquier persona interesada en el tema y recibió contribuciones de más de 130 participantes.

En diciembre de 2018, el banco central estableció los requisitos fundamentales para Pix.

Allí, el banco central se posicionó oficialmente como líder del proceso de desarrollo e implementación del sistema, y en octubre de 2019 comenzó el desarrollo de la infraestructura tecnológica.

Entre la creación de un grupo de trabajo específico y el lanzamiento del sistema transcurrieron aproximadamente 31 meses.

La marca Pix se lanzó en febrero de 2020.

Según el banco central, la marca "se basa en la tecnología, la transacción y el píxel, y representa la superación de los límites del sistema financiero, la comunicación entre los agentes del mercado y la solidez del píxel".

Un año después del inicio del desarrollo de la infraestructura tecnológica, en octubre de 2020, comenzó el registro de claves por parte de los primeros usuarios.

El 3 de noviembre, el sistema inició operaciones de forma restringida, y el 16 de noviembre comenzó a funcionar plenamente.

Pix se expandió rápidamente en los comercios de Brasil. / Reuters

Impacto

En Brasil, la forma en que se estructuró Pix benefició a las empresas nacionales, especialmente a los bancos digitales y las fintech.

"Aprovechando el modelo Pix", desarrollaron innovación y crecieron, incluso expandiéndose a otros mercados.

Hoy en día es posible pagar en otros países sudamericanos con Pix, y también que personas de países limítrofes paguen en Brasil con este sistema.

Esto terminó convirtiendo al país en un referente internacional.

"Brasil es muy conocido hoy por sus 'neobancos' [bancos digitales] y por su ecosistema interno de innovación financiera", le dijo la investigadora Polina Kempinsky a BBC News Brasil.

El premio Nobel de Economía Paul Krugman elogió a Pix por ser casi instantáneo y por tener bajos costos de transacción, y sugirió que Brasil pudo haber inventado el futuro del dinero con este sistema.

"Otras naciones pueden aprender del éxito de Brasil en el desarrollo de un sistema de pago digital", escribió Krugman.

Al ser fácil de utilizar, incluso por vendedores callejeros, este sistema de pagos digitales aceleró la bancarización de la población brasileña. / Bloomberg vía Getty Images

Y afirmó que el sistema de pagos brasileño está "logrando lo que los defensores de las criptomonedas afirmaban falsamente que se podía conseguir con blockchain: bajos costos de transacción e inclusión financiera".

"Comparen el 93% de los brasileños que usan Pix con el 2%, sí, el 2% de los estadounidenses que usaron criptomonedas para comprar algo o realizar un pago en 2024", dijo el economista en 2025.

"Ah, y usar Pix no incentiva el secuestro y la tortura de personas hasta que entreguen sus claves de cifrado. Entonces, ¿tendremos un sistema similar a Pix en Estados Unidos? No. O al menos no por mucho tiempo", estimó Krugman.

El premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz le dijo a BBC News Brasil que a Washington "no le gusta la idea de que Brasil tenga su propio sistema de pagos, independiente de Visa y Mastercard", y, en la práctica, está defendiendo los intereses de las empresas estadounidenses al incluir a Pix en la lista de razones para gravar las exportaciones brasileñas.

A su vez, Pix ha incomodado a algunas de las grandes empresas tecnológicas estadounidenses, afirmó Bruna Martins dos Santos, gerenta de políticas e incidencia de Witness, una organización internacional sin ánimo de lucro centrada en la tecnología y los derechos humanos.

"Estamos hablando de una competencia tecnológica, donde Estados Unidos pretende apropiarse de cualquier tipo de tecnología que pueda ofrecer algún tipo de innovación y que no se gestione dentro del propio país o que no esté bajo el control estadounidense", expresó.

Lo que dice Estados Unidos sobre Pix

En la conclusión de la investigación basada en la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974 —un instrumento legal que permite a Washington investigar prácticas extranjeras consideradas injustas o discriminatorias contra empresas y productos estadounidenses—, el gobierno de EE.UU. acusa a Pix de perjudicar injustamente a las empresas estadounidenses.

La investigación señala que el Banco Central de Brasil no debería ser el que tiene la herramienta y a la vez regula el mercado.

"El doble papel del Banco Central de Brasil como regulador y propietario/operador de Pix genera un conflicto de intereses, a falta de salvaguardas procedimentales adecuadas", apunta.

"El banco ha actuado como regulador para perjudicar a los proveedores de servicios de pago electrónico estadounidenses y favorecer a Pix", alega.

"Por ejemplo, el Banco Central exige el uso de Pix a las instituciones financieras con más de 500.000 cuentas y requiere que Pix se muestre en la pantalla principal de la aplicación de las instituciones participantes con una prominencia no menor a la de cualquier otra funcionalidad de pago o transferencia".

Además, EE.UU. critica que el banco central exija que Pix se ofrezca a los clientes sin cobrarles comisiones.

Según las conclusiones de la investigación, las autoridades brasileñas están obligando a las empresas estadounidenses a promocionar a su competidor brasileño (Pix) sin recibir una compensación por ello, lo que constituye una "carga o restricción para el comercio de EE.UU.".

"Las acciones, políticas y prácticas de Brasil relacionadas con el trato preferencial otorgado a Pix son injustas y discriminatorias", denuncia.

"Es injusto exigir a los competidores que ofrezcan ventajas a Pix —tales como disponibilidad, visibilidad y topes a las comisiones—, y Brasil discrimina a los proveedores estadounidenses de servicios de pago electrónico al conceder dichas ventajas únicamente a su propio líder nacional".

Pix es aceptado como forma de pago hasta en las playas de Río de Janeiro. / Bloomberg vía Getty Images

Como resultado de la investigación, que también incluyó el acceso al mercado del etanol y problemas relacionados con la corrupción y la deforestación, Estados Unidos impuso aranceles del 25% sobre productos brasileños, adicionales a otros del 12,5% que les puso a la mayoría de los países.

El gobierno brasileño repudió la decisión anunciada y en un comunicado dijo que "pasará a la historia de las relaciones entre Brasil y Estados Unidos como un hito lamentable".

El gobierno de Lula anunció que responderá con reciprocidad y, además, llevará el caso ante la Organización Mundial del Comercio (OMC).

En tanto, la Federación Brasileña de Bancos (Febraban) defendió a Pix de las críticas del gobierno estadounidense.

En un comunicado, la entidad afirmó que las conclusiones de la investigación se basaban en "información incompleta" sobre los objetivos y el funcionamiento del sistema.

"Pix es una infraestructura de pagos, no un producto comercial, que favorece la competencia y el correcto funcionamiento del sistema de pagos", indicó Febraban.

La organización señaló que Pix contribuye a la inclusión financiera al reducir costos y ampliar el acceso a los métodos de pago digitales.

El diplomático brasileño Roberto Azevêdo, exdirector de la OMC y consultor, restó importancia a los efectos que el gobierno de Trump pueda tener sobre el sistema.

"Pix no está bajo ninguna amenaza", sostuvo Azevêdo en una entrevista con BBC News Brasil.

Sin embargo, dijo, la única duda relevante que plantean los estadounidenses radica en que el banco central juega de competidor y regulador a la vez.

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