El apostador anónimo que ganó US$436.000 con la captura de Nicolás Maduro

Danielle Kaye y Natalie Sherman - Reporteros de Negocios, BBC, Nueva York

Un apostador ganó casi medio millón de dólares con la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, justo antes de que se anunciara oficialmente, lo que genera preguntas sobre si alguien se benefició de información privilegiada sobre la operación de Estados Unidos en Caracas.

Las apuestas en Polymarket, una plataforma impulsada por criptomonedas, que predecían que Nicolás Maduro estaría fuera del poder para finales de enero aumentaron en las horas previas a que el presidente Donald Trump anunciara el sábado que el líder venezolano había sido detenido.

Una cuenta, que se unió a la plataforma el mes pasado y realizó cuatro apuestas -todas sobre Venezuela- ganó más de US$436.000 a partir de una apuesta de US$32.537.

Los datos de Polymarket muestran que los operadores situaban las probabilidades de la salida de Maduro en apenas un 6,5% en la tarde del viernes 2 de enero.

Pero subieron al 11% poco antes de la medianoche y se dispararon en las primeras horas del 3 de enero, lo que indica un cambio repentino en las posiciones justo antes de que Trump publicara en Truth Social que Maduro estaba bajo custodia estadounidense.

"Esta apuesta en particular tiene todas las características de una operación basada en información privilegiada", dijo Dennis Kelleher, director ejecutivo de Better Markets, un grupo no partidista que aboga por la reforma financiera, en declaraciones a la cadena CBS, socia en EE.UU. de la BBC.

Polymarket no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Polymartket es una plataforma basada en mercados de predicción que permite a los usuarios apostar sobre todo tipo de asuntos, desde deportes hasta política. / LightRocket via Getty Images

Un puñado de otros usuarios de Polymarket también ganaron decenas de miles de dólares con apuestas sobre la captura de Maduro.

Algunos legisladores en Washington D.C. comienzan a tomar nota.

El congresista Ritchie Torres, un demócrata de Nueva York, presentó el lunes un proyecto de ley que busca prohibir a los empleados del gobierno realizar operaciones en mercados de predicción si poseen "información material no pública" relacionada con una apuesta.

Auge de los mercados de predicción

Los mercados de predicción han aumentado en popularidad en Estados Unidos en los últimos años, con empresas como Polymarket y Kalshi que permiten a los usuarios apostar sobre todo tipo de asuntos, desde deportes hasta política.

Las principales compañías del sector atrajeron cientos de millones de dólares en apuestas sobre el resultado de las elecciones presidenciales estadounidenses de 2024.

La industria enfrentó un mayor escrutinio por parte de los reguladores durante la administración Biden. Pero ha recibido una acogida más cálida durante la presidencia de Trump.

Donald Trump Jr., hijo del presidente, ocupa cargos de asesor en Kalshi y Polymarket.

El uso de información privilegiada es ilegal en el mercado bursátil, pero existen menos regulaciones en los mercados de predicción.

Un portavoz de Kalshi dijo que el sitio de predicciones "prohíbe explícitamente cualquier forma de uso de información privilegiada, incluidos los empleados del gobierno que operen en mercados de predicción relacionados con actividades gubernamentales".

Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.

Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.

También puedes seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok, X, Facebook y en nuestro canal de WhatsApp.

Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.