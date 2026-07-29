El escándalo por los buenos resultados en las pruebas de admisión de la UNAM, la universidad más grande de América Latina

Daniel Pardo - Corresponsal de BBC Mundo en México

Más aspirantes que nunca obtuvieron un puntaje casi perfecto en las últimas pruebas de admisión de la Universidad Nacional Autónoma de México, la emblemática UNAM.

Las sospechas, entonces, proliferaron.

Que si hicieron trampa con inteligencia artificial (IA). Que si estudiaron de más. Que si las preguntas se filtraron. Que si el nuevo sistema virtual desde casa generó una confianza inusitada.

Las teorías abundan y la universidad más grande de América Latina está investigando lo ocurrido. El salto de puntajes por sí solo, además, no es prueba de trampa.

El rector, Leonardo Lomelí Vanegas, designó un grupo de 16 expertos en educación, evaluación, IA y derecho que esperan encontrar una respuesta.

Lomelí declaró que no se puede "permitir que el acceso se vea afectado por aquellos aspirantes que pudieron tener algún tipo de ayuda, en perjuicio de las y los aspirantes que estudiaron", y aclaró que ninguna opción está descartada. El proceso de admisión está suspendido mientras concluye la auditoría.

La firma responsable del software que hace el examen, Territorium Life, dijo que "la plataforma operó conforme a lo previsto, atendió de manera simultánea a más de 10.000 participantes en cada turno y ejecutó los requerimientos tecnológicos y de seguridad establecidos para la aplicación".

En vilo están los 158.000 postulantes que este año hicieron el examen para entrar a la universidad pública más demandada y prestigiosa del país.

"Tienen que ver cómo se cometió este fraude: si participó la empresa que contrataron para hacer el examen; si fue, más bien, que cada quien individualmente, algunos estudiantes, utilizaron la IA", dijo la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

La mandataria, exalumna y exprofesora de la entidad, añadió que, en caso de haber presunción de delito, la Fiscalía General de la República podría apoyar a la UNAM en las investigaciones.

Protestas en la UNAM / Getty Images

¿Qué fue lo que pasó?

Entrar a la UNAM es particularmente difícil: un promedio de 90% de los aspirantes a pregrado —conocido en México como licenciatura— fracasan en su postulación.

En Medicina, solo entra el 1.5% de los postulantes.

Por primera vez la UNAM implementó este año un sistema totalmente virtual para realizar el examen, que cuenta con 120 preguntas.

Antes los hacían de manera presencial en grandes auditorios o estadios, lo que exigía a muchos postulantes gastar dinero en cosas como el transporte y la comida.

Hacerlo virtual fue, entonces, una iniciativa incluyente que buscaba igualdad de oportunidades.

Para esto, la UNAM contrató a Territorium Life, una empresa mexicana experta en soluciones tecnológicas para entidades educativas y corporativas.

Con la ayuda de IA, desarrollaron una decena de filtros para evitar el fraude, entre ellos, un navegador especial que impide abrir otras ventanas en la computadora mientras se realiza el examen y un sistema de vigilancia vía cámara y micrófono para monitorear si el aspirante está haciendo cosas irregulares.

De hecho, un 2% de los exámenes fueron anulados porque el sistema, vigilado por una decena de expertos humanos, arrojó señales de trampa.

Protestas en la UNAM / Getty Images

Pero luego, con la ansiedad que la prueba implica para miles de familias, la UNAM publicó los resultados de admisión, a pesar de la inusual mejora en las calificaciones.

Normalmente el porcentaje que obtiene más de 100 aciertos sobre 120 es de menos del 10%, según datos oficiales.

Pero este año en Medicina, por ejemplo, el 29,3% tuvo 100 aciertos o más; mientras que en 2025 esa cifra fue del 9%.

Más o menos así ocurrió en las demás carreras: en Derecho pasó de 3,7% a 18,9% y en Ciencias de 9,7% a 30,4%.

Eso, por supuesto, elevó drásticamente los umbrales requeridos para entrar.

Eduardo Backhoff, un reconocido psicólogo y especialista en evaluación educativa, reaccionó rápidamente en las redes sociales: "O los exámenes resultaron más fáciles, o los estudiantes fueron más listos, o estos hicieron trampa. Las dos primeras posibilidades son altamente improbables, la última es la única factible. En este caso se premia a quien no lo merece".

Backhoff está en el panel de expertos que espera dar solución al escándalo, mientras el nerviosismo aumenta y las protestas en el campus se multiplican.

La UNAM informó que presentó denuncias contra personas y empresas que ofrecen servicios fraudulentos relacionados con el examen.

La UNAM es la universidad pública más grande de América Latina. / Getty Images

Alguien saldrá sacrificado

La universidad enfrenta uno de los dilemas más complejos de su larga historia: no solo está en juego la admisión de 2026, sino el mensaje que se quiera dar a la comunidad cuando la IA está revolucionando la educación y promete hacer lo propio con el trabajo.

"Si en el examen de admisión hubo tantos tramposos no es culpa de la UNAM, sino manifestación del deterioro ético que atraviesa por todos los ámbitos de la vida mexicana", escribió en la revista Nexos el escritor y teórico de las comunicaciones Raúl Trejo Delarbre.

Alguien, en todo caso, va a quedar descontento: si la UNAM decide repetir las pruebas, quienes sacaron buen resultado gracias a su estudio van a ser perjudicados; si se mantienen los resultados actuales, quienes no entraron van a sentirse estafados.

Ni siquiera hay espacio para una solución salomónica, por ejemplo, aumentar los cupos en una universidad ya saturada —tiene 373.000 estudiantes matriculados, más que cualquier otra en la región— o repetir los exámenes cuando ya la posibilidad de comprobar un fraude es limitada.

El portal Examen UNAM, que realiza cursos y estudios sobre los procesos de admisión y ha hecho un seguimiento detallado del caso, rechazó en uno de sus editoriales el argumento de que los buenos resultados se deben al uso de IA, porque los modelos de IA proliferaron hace poco menos de cuatro años, y el caso estalló apenas ahora.

El portal especializado sostiene que el problema también existe en otras instituciones, pero que la diferencia con la UNAM es su transparencia en la publicación de datos, que permite la veeduría.

Su explicación apunta al nuevo sistema virtual, que "tiene puntos ciegos": "Antes de empezar se pide escanear el lugar con la cámara: mostrar el escritorio, el cuarto, las manos. El problema es lo que pasa después. Durante el examen, la cámara solo te enfoca a ti. Todo lo que quede fuera de ese encuadre (una pared, una segunda pantalla, alguien más en la habitación, un teléfono sobre las piernas) deja de ser visible".

En todo el mundo la IA ha revolucionado no solo los procesos de admisión, sino la educación misma: estudios han demostrado que entre un 85% y un 90% de los estudiantes usan IA para sus trabajos.

Una encuesta de Inside Higher Ed, un medio de noticias especializado en educación, estimó que tres de cada cuatro directores de tecnología universitarios ven un riesgo moderado —59%— o significativo —15%— para la integridad académica a causa de la IA.

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