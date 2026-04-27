El sospechoso del tiroteo en un evento de Trump es acusado de intento de asesinato

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Leire Ventas - Corresponsal de BBC News Mundo en Los Ángeles

Cole Tomas Allen, el hombre de 31 años sospechoso de abrir fuego el sábado durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca en un hotel de Washington en la que estaba presente Donald Trump, ha sido acusado de intentar asesinar al presidente de Estados Unidos.

Durante una audiencia en un tribunal federal este lunes, también se le han imputado otros dos cargos: usar un arma de fuego durante un delito con violencia y portar un arma de fuego con la intención de cometer un delito.

De ser hallado culpable, podría enfrentar hasta la cadena perpetua.

Vestido con un uniforme azul, Allen se mostró calmado durante la cita ante el juez, contestando a todas las preguntas con un “sí, su señoría”, “no, su señoría”, informa la periodista de la BBC Shaimaa Khalil, presente en la sala.

Flanqueado por cuatro alguaciles y ante la mirada de la fiscal general del Distrito de Columbia, Jeanine Pirro, el acusado solicitó representación legal, y le fueron asignados dos abogados.

Allen fue detenido poco después de que se escucharan los disparos y de que Trump, así como su esposa, la primera dama Melania Trump, el vicepresidente JD Vance y otros funcionarios fueran evacuados del evento.

Tras ser trasladado al hospital para una evaluación, quedó bajo custodia policial.

El sospechoso era huésped del hotel Washington Hilton, donde se celebraba la cena de corresponsales, según las autoridades, y estaba “armado con una escopeta, una pistola y varios cuchillos”.

Cole Tomas Allen, sospechoso en el tiroteo durante la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, yace en el suelo después de ser detenido por personal de las fuerzas del orden, en Washington, D.C., EE. UU., el 25 de abril de 2026, en esta captura de pantalla de un video. Bill Frischling/ CQ Roll Call/Handout vía REUTERS / Bill Frischling/ CQ Roll Call/Handout vía REUTERS

En su primera entrevista tras el suceso, ofrecida a la cadena conservadora Fox News, Trump aseguró que Allen actuó movido por un “odio profundo” hacia los cristianos.

Agregó que lo decía basándose en un “manifiesto” que las autoridades habrían hallado en una computadora del sospechoso.

Por su parte, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, ha denunciado este lunes que, quienes “tildan de fascista” al Trump y “lo comparan con Hitler” están “alimentando la violencia contra él”.

Ingeniero y profesor

De ser hallado culpable, Cole Tomas Allen podría enfrentar la cadena perpetua. / Cole Allen/LinkedIn

De 31 años, Allen residía en Torrance, un suburbio en el suroeste de Los Ángeles, California.

Desde 2020, trabajó a tiempo parcial para una empresa de tutorías en Torrance llamada C2 Education, y en diciembre de 2024 fue nombrado “profesor del mes”.

No está claro si aún trabaja para la empresa. El Distrito Escolar Unificado de Torrance declaró a CBS que Allen nunca ha sido empleado de su distrito.

Los registros de votantes del condado de Los Ángeles parecen indicar que no tenía ninguna preferencia partidista registrada.

Según un registro de la Comisión Federal Electoral, al que tuvo acceso BBC Verify, en octubre de 2024 Allen donó US$25 a la plataforma de recaudación de fondos ActBlue, dinero que estaba destinado a la campaña presidencial de Kamala Harris.

Allen se describe a sí mismo en LinkedIn como ingeniero mecánico, desarrollador de videojuegos y profesor.

Allen Tomas Cole residía en Torrance, un suburbio de Los Ángeles. / San Francisco Chronicle vía Getty Images

Según su perfil, estudió ingeniería mecánica en el Instituto Tecnológico de California (CalTech), antes de graduarse con una maestría en ciencias de la computación de la Universidad Estatal de California en 2025.

CalTech le confirmó a CBS por correo electrónico que Allen se graduó de Caltech en 2017, pero no proporcionó más detalles.

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