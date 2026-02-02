‘Fuera ICE’ y ‘no somos animales’: las fuertes críticas de Bad Bunny y otras estrellas en los Grammy

Los dardos fueron directos contra las redadas migratorias impulsadas por Donald Trump.

Christal Hayes, Mark Savage y Paul Glynn - BBC News

“Antes de darle las gracias a Dios, voy a decir: Fuera ICE”.

Con estas palabras, el puertorriqueño Bad Bunny comenzó su discurso de aceptación tras ganar este domingo el Grammy al mejor álbum urbano por “Debí Tirar Más Fotos”, en una ceremonia marcada por mensajes en contra de las medidas de mano dura impulsadas por Donald Trump hacia los migrantes en EE.UU.

Benito Martínez Ocasio, quien hizo historia esa misma noche al vencer en la categoría de mejor álbum del año, el primer artista latino en lograrlo con un disco en español, protagonizó, sin duda, el momento político más explícito de la gala.

“No somos salvajes, no somos animales, no somos extranjeros; somos humanos”, añadió desde el escenario.

“El odio se hace más poderoso con más odio. Lo único más poderoso que el odio es el amor, así que, por favor, necesitamos ser diferentes. Si vamos a luchar, tenemos que hacerlo con amor”, sentenció el artista, quien además será el protagonista del show de medio tiempo de la Super Bowl el próximo domingo.

Otras estrellas, como la cantante británica Olivia Dean, el estadounidense Shaboozey y la ícono cubana Gloria Estefan, también aprovecharon sus victorias para criticar las operaciones de control migratorio de la actual administración republicana.

Las redadas, dirigidas en su mayoría por el ICE (Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de EE.UU.), provocaron protestas en varias ciudades del país.

Bad Bunny será el protagonista del espectáculo de medio tiempo de la Super Bowl, en donde se espera que realice varios mensajes políticos, como suele hacer en sus producciones y shows. / Getty Images

Durante las más recientes, ocurridas en Mineápolis este enero, Renée Good y Alex Pretti, ambos ciudadanos estadounidenses, fallecieron por disparos de las autoridades, lo que generó un enorme escrutinio sobre las tácticas de las agencias migratorias.

Ante esto, el presidente Trump comentó que su administración va a “reducir un poco la tensión” en el estado de Minnesota.

Una de las promesas centrales del actual mandatario es el control migratorio, y su gobierno afirma que se centra en migrantes criminales peligrosos que están ilegalmente en el país.

Sin embargo, las operaciones también han llevado al arresto de personas sin historial delictivo.

Discursos sobre migración y bromas contra Trump

La estrella cubana Gloria Estefan, quien se naturalizó estadounidense, fue una de las que unió su voz a la de Bad Bunny durante la ceremonia. Tras bastidores, dijo sentirse “muy preocupada” por la situación en el país.

“No creo que nadie diga que queremos un descontrol total en la frontera. Pero lo que está ocurriendo no es en absoluto la detención de criminales. Son personas con familias que han contribuido a este país durante décadas”, afirmó.

Estefan, quien se llevó el premio a mejor álbum tropical latino por “Raíces”, expresó en su discurso su preocupación por las redadas migratorias en curso. Dijo que el país debe “mantener y defender” sus principios democráticos, que son “la razón por la que todos quieren estar aquí”.

Por su parte, la británica Olivia Dean, ganadora a mejor artista revelación, también usó su discurso para apoyar a los migrantes.

“Estoy aquí como la nieta de una inmigrante”, dijo la cantante, cuya abuela formó parte de la Generación Windrush, caribeños que llegaron a Reino Unido entre 1948 y 1971 para atender la escasez de mano de obra.

“Soy producto de la valentía, y creo que esas personas merecen ser celebradas. No somos nada sin los demás”, comentó.

Billie Eilish, ganadora a canción del año por "Wildflower", también habló sobre la situación.

“Es muy difícil saber qué decir o qué hacer en este momento”, dijo. “Y siento que debemos seguir luchando, hablando y protestando. Nuestras voces realmente importan, y la gente importa”, añadió.

En la alfombra roja de los Grammy, varios artistas, como Kehlani, utilizaron en su vestimenta un broche que decía "Fuera ICE". / Getty Images

Intérpretes como SZA y Shaboozey reforzaron este mensaje. La primera, quien junto a Kendrick Lamar ganó en la categoría de grabación del año por el tema "Luther", envió un mensaje de esperanza:

“Por favor, no caigan en la desesperación. Sé que ahora es un momento aterrador, pero necesitamos confiar los unos en los otros y confiar en nosotros mismos”.

Shaboozey, vencedor en mejor Actuación de dúo country por "Amen", junto a Jelly Roll, agradeció a su madre, quien emigró desde Nigeria y trabajó en varios empleos para mantenerlo a él y a sus hermanos.

“Los inmigrantes construyeron este país, así que esto es para ellos, para todos los hijos de inmigrantes”, comentó.

Durante el espectáculo, que fue transmitido por la cadena CBS, Trevor Noah, quien por sexta y última ocasión fungió como presentador, también realizó bromas políticas. Una de ellas mencionó a Trump, provocando la reacción del presidente.

En su intervención, Noah comentó que el interés del mandatario en adquirir Groenlandia, isla cuya soberanía tiene Dinamarca, es porque “la isla de Epstein ya no está y necesita una nueva para quedar con Bill Clinton”.

El comediante sudafricano hacía referencia a la isla en donde el fallecido financiero convicto por pederastia llevaba a sus víctimas.

Trump amenazó en su red social Truth Social con demandar al presentador y negó haber estado alguna vez en la propiedad de Epstein.

“Noah ha dicho INCORRECTAMENTE que Donald Trump y Bill Clinton pasaron tiempo en la isla de Epstein. ¡FALSO! No puedo hablar por Bill, pero yo nunca he estado allí, ni cerca, y hasta estas falsas y difamatorias declaraciones, nunca había sido acusado de estar allí, ni siquiera en los medios de noticias falsas”, sostuvo.

Antes de que comenzara la ceremonia de los Grammy, la política ya estaba presente en la alfombra roja. Numerosos músicos, productores y cantantes llevaban broches blancos con las palabras “Fuera ICE” en negro.

La artista Kehlani, ganadora de dos premios Grammy, fue una de ellas.

“El trabajo de un artista es reflejar los tiempos”, comentó a los periodistas. “La gente de todo el mundo puede ver incluso cuando abrimos la boca una sola vez, así que creo que tenemos la oportunidad de usar eso sabiamente”, concluyó.