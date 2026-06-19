Investigación BBC: los "agentes" de OnlyFans que amenazan a los creadores y se quedan con la mitad de sus ganancias

Natasha Cox - BBC News; Amelia Ellis - BBC News; Kirstie Brewer - BBC News; Mike Radford - BBC News

Advertencia: contiene detalles de violencia que algunos lectores podrían encontrar perturbadores.

Rebecca, creadora de contenido en la plataforma para adultos OnlyFans, se unió a una agencia después de que le prometieran ayudarla a ganar más dinero; pero según relata, la maltrataron, amenazaron a su hija y mandaron a dos violentos hombres enmascarados a que la atacaran en su propia casa.

"Al principio eran encantadores", dice.

Esta joven de 29 años, originaria del sur de Gales, en Reino Unido, cuenta que sus nuevos representantes le decían que era hermosa y que "nunca habían visto a una chica" como ella.

Sin embargo, en cuestión de semanas se volvieron "bastante controladores": se metían con su apariencia y le prohibían salir con sus amigos, según relata en el documental de BBC Three "OnlyFans: Dentro de la máquina".

El comportamiento abusivo se intensificó después de que ella cambiara las credenciales de acceso a su cuenta, temerosa de que la agencia —que tenía acceso a la misma— le bloqueara el ingreso.

"Haré que acaben contigo y con tu hija", decía un mensaje al que tuvo acceso la BBC.

Un ladrillo rompió una ventana de su casa y, pocas semanas después, dos hombres enmascarados se presentaron en su domicilio.

Según cuenta, uno de ellos entró, la estranguló y la arrojó por las escaleras. Ella mostró a la BBC fotografías de los hematomas que presentaba en las piernas y en el cuello.

Su calvario forma parte de una serie de denuncias contra agentes que se autodenominan en internet como "gestores de OnlyFans" (OFM, por sus siglas en inglés).

Prometen ayudar a los creadores a hacer crecer sus negocios en la plataforma pero, como revelan las investigaciones de la BBC, en ocasiones incurren en prácticas de explotación y amenazas.

"Agencias"

La plataforma de OnlyFans se ha convertido en un importante competidor en la industria de las películas para adultos. / Getty Images

Recopilamos testimonios de 60 creadores de OnlyFans en Reino Unido y nos infiltramos en uno de los mayores grupos privados de Telegram para agentes, llamado OFM Empire, con unos 24.000 miembros.

Allí encontramos consejos sobre cómo captar a creadores, tomar el control de sus cuentas y obtener beneficios, a menudo recurriendo a amenazas de violencia. Un usuario denominó a esta práctica el "método del proxeneta".

OnlyFans ha estado al tanto de las preocupaciones sobre las OMF que incurren en una explotación excesiva desde hace al menos cuatro años, cuando surgieron por primera vez en la prensa internacional denuncias sobre estas agencias.

Sin embargo, nuestra investigación se centra en Reino Unido, donde OnlyFans tiene su sede.

Según expertos en derechos humanos y abogados que han examinado nuestros hallazgos, la plataforma no está haciendo lo suficiente para proteger a los creadores frente a la explotación.

"Lo que vivió Rebecca presenta todos los signos reconocidos de explotación: control, coacción, presión económica e imposibilidad de marcharse libremente", le dijo a la BBC Eleanor Lyons, comisionada independiente contra la esclavitud de Reino Unido.

"Es un asunto que el gobierno tiene que examinar con mayor detenimiento... podríamos estar ante una plataforma que facilita la explotación y el abuso".

Un portavoz de OnlyFans afirmó: "La acusación de que 'hacemos la vista gorda' [ante estos problemas] no tiene fundamento".

La empresa se toma la seguridad de los usuarios "muy en serio" e invierte "recursos considerables" en medidas para proteger a su comunidad, añadió el portavoz, señalando además que cumple con todas sus obligaciones en virtud de la Ley de Seguridad en Línea (Online Safety Act).

"La relación de OnlyFans es con nuestros creadores y seguidores; no tenemos vínculos con terceros —incluidas las agencias de representación— ni los avalamos."

"Lamentablemente, no podemos revisar ni influir en las relaciones contractuales que los creadores decidan establecer fuera de la plataforma, ya que no somos parte en ellas".

El modelo OnlyFans

Gia Clarke y Lily Phillips son creadoras exitosas de Onlyfans, pero dicen que las mujeres en la plataforma pueden ser vulnerables. / BBC

Más de 4,6 millones de creadores de OnlyFans en todo el mundo suben vídeos y fotos para sus suscriptores de pago. La plataforma se queda con una comisión del 20%.

Fenix ​​International Limited, la empresa que gestiona OnlyFans, declaró unos beneficios anuales antes de impuestos de US$684 millones en su último informe financiero.

Paralelamente a la plataforma, ha surgido un ecosistema global de agencias de gestión de OnlyFans que buscan replicar ese éxito.

Estas agencias prometen atraer a más suscriptores y aumentar los ingresos; a cambio, se quedan con una parte de las ganancias de los creadores antes de impuestos, habitualmente el 50%.

Gia Clarke, una creadora de Reino Unido que publica contenido en OnlyFans desde su lanzamiento hace 10 años, dice que recibe más mensajes de gestores de OnlyFans (conocidos como OFM) que de sus propios seguidores.

"El concepto [de los OFM] es muy bueno; el problema es que hay demasiadas personas que no están calificadas para hacerlo... Al no haber regulaciones, las modelos no saben en quién confiar", comenta, describiendo a algunos de estos gestores como "depredadores".

Los contratos entre creadores y OFM a los que ha tenido acceso la BBC revelan que los gestores llegan a quedarse con hasta el 70% de los ingresos.

Muchos exigen acceso total a las credenciales de la cuenta e imponen multas a los creadores que intentan rescindir el contrato antes de tiempo.

"Se están aprovechando de la situación... lo que prácticamente pone a estas creadoras de contenido en un estado de servidumbre hacia los agentes y las agencias, atrapadas en un contrato injusto", señala Matt Jury, del bufete McCue Jury & Partners, especializado en derechos humanos.

Sophie Kemp, directora del área de derecho público de Kingsley Napley, coincide: "No se trata, en absoluto, de una situación contractual justa. Parece ser el primer paso hacia la explotación de los creadores".

El método de las agencias

OnlyFans ha permitido a miles de jóvenes a ingresar en el mundo del contenido para adultos de manera independiente. / Getty Images

Varios de los 60 creadores con los que hablamos afirman que sus representantes accedieron a sus cuentas y luego mintieron sobre sus ganancias para quedarse con más dinero.

Uno de ellos cuenta que su representante cambió la contraseña para impedirle el acceso. Otro dice que su representante modificó los datos bancarios de la cuenta para que el dinero fuera directamente a él.

En el canal de Telegram "OFM Empire" se discuten abiertamente tácticas similares.

"Crea un correo electrónico y una contraseña para su cuenta de [OnlyFans]. Así no podrán iniciar sesión", comenta un usuario.

"Vuelvo a tener acceso a su [plataforma de pago] a nombre de ellos, pero usando el correo y la contraseña que yo creé. Tengo el control total de todo".

OnlyFans cuenta con "procesos estrictos de registro, controles de pago y una moderación continua de las cuentas", según el portavoz de la empresa.

Si surgen dudas sobre una cuenta, OnlyFans la restringe de inmediato, investiga y toma medidas para garantizar que el creador mantenga el control de la misma, añadieron.

Sin embargo, cuando una reportera de la BBC creó una cuenta con una foto verificada, pudo utilizar los datos bancarios de un compañero varón para recibir pagos de prueba.

OnlyFans le dijo a la BBC: "En Reino Unido, cuando un creador solicita un pago de sus cuentas de OnlyFans, nuestros proveedores de pago externos verifican los datos del beneficiario al procesar la transacción. Si dicha verificación no resulta exitosa, el pago es rechazado".

Rebecca advierte a otras mujeres que se informen bien antes de trabajar con un OFM. / BBC

Rebecca cuenta que cambió su contraseña de OnlyFans después de que un representante de la misma agencia que ella utilizaba modificara los datos de acceso de una amiga sin su consentimiento, dejándola fuera de su cuenta.

Esta madre cuenta que, a raíz de ello, comenzó a recibir llamadas y mensajes abusivos.

"Me envía mi propia dirección y me dice que nos va a zarandear a mí y a mi hija agarrándonos del pelo", dice Rebecca.

"Nos vemos pronto, puta", decía otro mensaje al que tuvo acceso la BBC.

Pocos días después, un ladrillo rompió la ventana de su casa; aunque llamó a la policía, tuvo demasiado miedo para mencionar a la agencia de OnlyFans.

Describe haber sido atacada tres semanas más tarde, cuando dos hombres enmascarados acudieron a su domicilio.

"Uno de ellos se me echó encima y empezó a estrangularme; yo solo intentaba alcanzar el teléfono para llamar a alguien porque pensé: 'Aquí se acaba todo'".

"Una vez que lograron su objetivo, se detuvieron y se marcharon".

Rebecca está convencida de que ambos incidentes estaban relacionados con su representante. "No tengo problemas con nadie más".

Métodos violentos

Rebecca mostró a la BBC fotos de sus hematomas. / BBC

Ella no es la única creadora de contenido con la que hablamos que afirma haber recibido amenazas.

Otra mujer, que pidió mantener el anonimato, cuenta que inicialmente aceptó ceder entre el 35% y el 40% de sus ganancias, pero más tarde decidió que ese porcentaje era excesivo.

"Me dijo que si quería reducir el porcentaje, tenía que pagarle US$13.000 debido al tiempo y esfuerzo que había invertido en mí".

Cuando ella se negó, según relata, su representante le dijo que "iba a recibir su merecido".

"¿Va a venir a mi casa? ¿Va a borrar mi cuenta? A veces me contaba historias sobre lo que les había hecho a otras chicas: cómo lograba que les cerraran las cuentas o cómo enviaba abogados a sus casas", comenta.

"Recibía algún que otro mensaje cada semana: 'Vas a recibir tu merecido. Ya verás, te va a llegar'. Al final, dejé de trabajar con ese representante".

Leanne, de 33 años, firmó un contrato que otorgaba a su representante acceso a su cuenta y la facultad de modificar la dirección de correo electrónico asociada, además de darle derecho al 50% de sus ingresos brutos (una vez que OnlyFans había descontado su propia comisión).

El contrato, al que tuvo acceso la BBC, estipulaba que ella debía atender las solicitudes de contenido de los suscriptores en un plazo máximo de 24 horas.

Afirma que, al firmar, le comunicó a su representante que no grabaría vídeos explícitos, pero asegura que la presionaban constantemente para que lo hiciera.

Finalmente aceptó grabar uno para "hacer que se callaran", según explica, con la condición de que no se vendiera a sus seguidores por menos de US$250.

Dice que se sintió "físicamente enferma" después de grabar el vídeo y que ni siquiera llegó a verlo.

Leanne ya no es creadora de contenido en OnlyFans. / BBC

Más tarde, Leanne descubrió que se había vendido por menos de US$40.

"Simplemente me hizo sentir repugnada y profundamente degradada", afirma. Ya no publica contenido en OnlyFans.

OnlyFans ha estado al tanto de las preocupaciones sobre las agencias de gestión de OnlyFans que incurren en una explotación excesiva gracias a la cobertura mediática, pero también tenemos constancia de al menos una creadora que intentó informar directamente a la empresa.

Riley alertó a la plataforma sobre conversaciones en el foro OFM Empire que sugerían que los agentes compraban y vendían contratos de creadoras sin que estas lo supieran.

"Las tácticas de estos grupos se vuelven cada vez más explotadoras", escribió en un correo electrónico dirigido al equipo de soporte de OnlyFans en 2024, al cual tuvo acceso la BBC.

Se le pidió que aportara pruebas, por lo que envió enlaces a OFM Empire y capturas de pantalla de mensajes del foro.

Más tarde le comunicaron que no había pruebas suficientes para que OnlyFans tomara medidas.

OnlyFans sabe sobre la problemática y dice que está tomando medidas, aunque en muchos casos se quedan cortas. / Getty Images

"Cualquier actor malintencionado que explote a los creadores" debe ser denunciado ante OnlyFans y, cuando sea necesario, ante la policía, según declaró la plataforma a la BBC, para que "se les pueda exigir responsabilidades y tomar las medidas adecuadas contra ellos con el fin de proteger a nuestra comunidad de creadores".

La comisionada contra la esclavitud de Reino Unido, Eleanor Lyons, dice que OnlyFans tiene la obligación legal de proteger a los usuarios frente a contenidos ilegales y de actuar con rapidez para eliminarlos una vez que tenga conocimiento de ellos.

"Resulta alarmante que se denuncien casos de explotación pero que, al parecer, no se actúe debidamente al respecto", comenta tras ver los correos electrónicos de Riley. "Esto plantea serias dudas sobre si OnlyFans está cumpliendo con sus obligaciones legales de proteger a los usuarios".

Lyons señala que "ya está colaborando" con Ofcom —el organismo regulador de la seguridad en línea de Reino Unido— y con los responsables políticos, quienes "deben prestar mucha más atención".

Las agencias de gestión de OnlyFans (OFM) deberían someterse a un mayor escrutinio y, potencialmente, requerir una licencia, añade.

Ofcom declaró que los testimonios de las víctimas recogidos en esta investigación resultaban "profundamente preocupantes".

"Los sitios y aplicaciones regulados, como OnlyFans, deben evaluar el riesgo de que sus servicios se utilicen para facilitar la comisión de delitos", dijo en un comunicado.

"Sin embargo, aquellos delitos que se producen totalmente fuera de la red no entran en el ámbito de aplicación de la Ley de Seguridad en Línea".

Lily Phillips, una de las creadoras de OnlyFans con mayores ingresos de Reino Unido, dice que la falta de regulación en torno a las agencias de gestión (OFM) crea "un espacio peligroso donde se puede sacar provecho de personas vulnerables".

"La gente se da cuenta de cuánto dinero se puede ganar en OnlyFans. Así que, ya sabes, todo el mundo quiere su parte del pastel, especialmente los hombres... quieren su trocito", comenta.

Sophie Kemp, del bufete de abogados Kingsley Napley, sostiene que OnlyFans tiene un deber de diligencia hacia sus creadores y, basándose en nuestras pruebas, opina que "es solo cuestión de tiempo que OnlyFans se enfrente a demandas por negligencia por parte de creadores que han sufrido daños".

Rebecca cuenta que quería demostrar que su antigua agencia se equivocaba aprovechándose de su trabajo en OnlyFans.

Ahora trabaja con una agencia en la que el contenido es gestionado por mujeres, lo que, según ella, le hace "sentirse mucho mejor".

Ser creadora de contenido en OnlyFans "no va a ser algo para siempre", dice ella, y espera haber ganado algún día suficiente dinero para, tal vez, tener su propia escuela de equitación.

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