Joaquín Guzmán, uno de los hijos de El Chapo, se declara culpable de cargos de narcotráfico en Estados Unidos

Redacción - BBC News Mundo

Uno de los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán Loera, el líder convicto del Cartel de Sinaloa, se declaró culpable este lunes en Estados Unidos de diversos cargos relacionados con el tráfico de drogas.

Joaquín Guzmán López compareció este lunes ante el Tribunal Federal de Distrito de Chicago, donde ratificó su cambio de declaración de culpabilidad -primero se había declarado inocente- en el proceso judicial que enfrenta en el estado de Illinois.

La fiscalía federal lo acusaba de dos cargos de conspiración relacionada con el tráfico de drogas y de participación en las actividades de una organización criminal.

Guzmán López es junto a sus otros hermanos, incluido Ovidio Guzmán López, “El Ratón”, parte de la facción de “Los Chapitos” que disputan el control del poderoso Cartel de Sinaloa desde que su padre fue detenido en 2016 y condenado en Estados Unidos tres años después.

“El Ratón” se declaró culpable por cargos similares en julio de este año.

El mismo día de la detención de Ismael Zambada en 2024, también fue detenido Joaquín Guzmán López, hijo del Chapo Guzmán. / Gobierno de México

La detención de Guzmán López, conocido también como “El güero moreno”, fue lograda por las autoridades de EE.UU. en circunstancias inusuales el 25 de julio de 2024.

Ese día arribó en un avión privado a un aeropuerto cercano a la ciudad de El Paso en compañía de Ismael “El Mayo” Zambada, el otro líder del Cartel de Sinaloa junto a “El Chapo”.

Ambos fueron capturados de inmediato por las autoridades de EE.UU.

La defensa de Zambada ha alegado que fue llevado en contra su voluntad por Guzmán López y sus hombres a bordo de la aeronave, que luego viajó directamente a Texas hasta su captura aquel día. Actualmente Zambada está a la espera de que se le dicte una condena, luego de declararse culpable de cargos de narcotráfico en Nueva York.

Otros dos de los cabecillas de “Los Chapitos”, Iván Archivaldo Guzmán Salazar y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, también son buscados por acusaciones de tráfico de drogas en Estados Unidos y se presume que están en México.

Desde la captura de Joaquín Guzmán López e Ismael Zambada, las facciones de “Los Chapitos” y “Los Mayos” se han enfrentado en Sinaloa, dejando un saldo de cientos de muertos de ambos bandos y otras víctimas civiles en Sinaloa.

