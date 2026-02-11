La BBC destapa redes de hombres que graban y venden videos de miles de mujeres durante sus salidas nocturnas alrededor del mundo

Shona Elliott; Abi Smitton - BBC News Investigaciones

Una investigación de la BBC descubrió que hay hombres que graban a escondidas a mujeres en sus salidas nocturnas y luego ganan dinero publicando los videos en línea.

Los videos, a menudo descritos como "recorridos a pie" o "contenido de vida nocturna", se publican en YouTube, TikTok, Facebook e Instagram. Se centran casi exclusivamente en mujeres con vestidos y faldas, muchos de ellos grabados desde atrás o en ángulos bajos, a veces revelando partes íntimas del cuerpo.

Localizamos a casi 50 mujeres que habían sido grabadas y descubrimos que muchas desconocían lo sucedido. Expresaron sentimientos de miedo y humillación.

Una mujer de 21 años, que fue grabada desde un ángulo bajo que dejaba al descubierto su falda, comentó que le había afectado tanto ver imágenes suyas subidas sin su consentimiento que se siente paranoica cada vez que sale de su casa.

La BBC identificó más de 65 canales en línea con este tipo de contenido, cuyos videos han sido vistos en conjunto más de 3.000 millones de veces en los últimos tres años. Los videos se centran en salidas nocturnas en las principales ciudades del mundo, como Londres, Oslo, Miami y Bangkok, pero uno de los lugares más populares es Manchester, Inglaterra.

Nuestro equipo trabajó de forma encubierta en la ciudad, filmando a hombres que grababan a escondidas a mujeres en una salida nocturna, exponiendo a algunos de los operadores más prolíficos, vinculados a 12 cuentas.

Entre ellos se encontraban un taxista local y dos hombres que habían viajado desde Suecia para filmar en Reino Unido. Otros dos hombres, cuyos canales afirman estar radicados en Noruega y Mónaco, fueron vistos filmando, pero no pudimos confirmar sus identidades.

Nuestra investigación es un ejemplo más de mujeres filmadas en público por hombres, a menudo con fines de lucro, sin su consentimiento ni conocimiento.

Una investigación independiente de la BBC realizada el mes pasado expuso cómo influencers masculinos que dicen ofrecer consejos para entablar relaciones usan gafas inteligentes para grabar conversaciones con mujeres y luego publican las imágenes en línea.

La ministra del Interior británica, Shabana Mahmood, respondió que su gobierno no toleraría que se utilicen las nuevas tecnologías para generar más violencia y acoso contra mujeres y niñas.

Filmar en espacios públicos no es un delito, pero un abogado especializado en abuso de imágenes afirmó que este tipo de videos se encuentran en una "zona gris" legal y podrían infringir las leyes de acoso y voyerismo.

Varios de los videos que compartimos en YouTube siguen disponibles. La plataforma para compartir videos desactivó dos cuentas después de que la contactáramos con los resultados de nuestra investigación.

TikTok eliminó cuatro canales. Los videos en Facebook e Instagram siguen activos.

A finales de octubre, Grace (nombre ficticio) estaba afuera de un club en Manchester tomando fotos con su teléfono mientras celebraba el 21º cumpleaños de una amiga. Su hermana menor, Sophie, cuyo nombre también hemos cambiado, estaba con ellas. Acababa de cumplir 18 años y era su primera vez en un club en la ciudad.

"Era una noche normal", cuenta Grace. "No teníamos ni idea de que nos estaban grabando".

No fue hasta que la contactamos cuando descubrió que se había publicado un video de ese momento en YouTube. Las imágenes, donde se veía su falda, habían sido vistas más de tres millones de veces por desconocidos en línea.

"Planeé mi atuendo con cuidado", recuerda Grace. "Desde la altura de los ojos, todo estaba cubierto. Pero el ángulo en la grabación era más bajo. Me hizo pensar: ¿qué tan cerca estuvo (el que grabó)?".

Sophie también apareció en los videos, pero no la enfocaron. Dice que, al igual que su hermana, está "completamente paranoica ahora" por lo que les pasó.

"No he salido porque tengo miedo", dice. "Esto no es normal. No debería haber sucedido".

Grace, a la izquierda, y Sophie fueron filmadas sin su conocimiento en una salida nocturna. / BBC

Grace y Sophie son unas de las miles de mujeres que hemos visto en cientos de videos a lo largo de esta investigación.

Una pregunta persiste para ambas: ¿quién estaba grabando y por qué lo hizo?

Monitoreamos horas de estos videos publicados por múltiples cuentas. Algunos de los canales más populares han acumulado más de 200 millones de visualizaciones.

Las miniaturas de casi todos los videos publicados se enfocan en mujeres jóvenes con vestidos o faldas y tacones altos, con títulos que aclaran que aparecerán mujeres en la grabación.

Muchos de los videos grabados en Manchester muestran a mujeres caminando entre clubes y sentadas en las aceras, con la cámara a menudo deteniéndose mientras se reajustan la ropa o se bajan la falda. Cientos de comentarios misóginos aparecen debajo de casi todos los videos.

"Miren cómo visten estas damas, con razón las atacan", publicó una persona con un emoji de risa.

"Son de la calle", "noche de celulitis" y "cerditos por todas partes" fueron otros comentarios que se vieron debajo de los videos.

Si bien nos resultó relativamente fácil identificar a muchas de las mujeres que aparecen en los videos, fue más difícil localizar a los hombres que dirigen los canales. No usan sus nombres reales en línea, pero varios fueron identificables mediante datos disponibles públicamente.

Las imágenes en miniatura en los canales de YouTube analizados casi siempre se enfocan en las mujeres. / BBC

El canal que publicó el video de Grace y Sophie está dirigido por un hombre que identificamos como Florjan Reka, de 35 años y residente en Suecia.

Dirige uno de los canales de YouTube más prolíficos de su tipo, con casi 200 millones de visualizaciones y 399.000 suscriptores, y también tiene una página de Facebook con más de 600.000 seguidores.

Descubrimos que había registrado su canal como empresa en Suecia, donde afirma realizar "actividades de influencers, marketing y publicidad".

Queríamos ver cómo operaba, así que nos infiltramos durante el ajetreado fin de semana de Halloween en el centro de Manchester.

La primera noche, después de esperar durante horas, vimos a Reka caminando rápidamente poco antes de las 2:00 con otro hombre, a quien luego identificamos como su hermano, Roland.

En un momento dado, los hermanos parecieron fingir que miraban sus teléfonos a la altura de la cintura. Pero en realidad sostenían cámaras separadas al mismo nivel y grababan a las mujeres que pasaban justo a su lado. Los hermanos parecían no darse cuenta de que los estábamos observando.

Observamos a la pareja, que se separaba para filmar afuera de diferentes clubes y se volvía a reunir a lo largo de la noche. En la segunda noche de ese fin de semana, llevaban máscaras negras, camuflándose con los asistentes disfrazados.

Durante los días siguientes comenzaron a aparecer nuevos videos de las calles de Manchester en varias cuentas de redes sociales que sabemos que están vinculadas a Florjan Reka.

Las imágenes publicadas coincidían con los ángulos desde los que vimos a los hermanos filmando.

Al principio de un video publicado en el canal que vinculamos con Roland Reka, se puede ver a una mujer intentando subirse la falda que se le había resbalado. En otras imágenes las mujeres se alejan caminando pero la cámara las graba desde un ángulo bajo, con las nalgas al descubierto.

En un video, publicado en la página de Facebook de Florjan Reka, la cámara se detiene en el escote de una mujer mientras se acomoda la blusa.

En todos los videos, ninguna de las mujeres parece saber que las están grabando.

Intentamos contactar con Florjan Reka para obtener comentarios en los meses posteriores a Halloween. Al no responder, viajamos a Suecia para intentar hablar con él.

Ignoró nuestras preguntas en ambas ocasiones y no respondió a una carta que se le dejó en su buzón.

Florjan Reka, a la derecha, y su hermano Roland, dirigen canales que filman a mujeres de forma encubierta. / BBC

Durante Halloween en Manchester, también vimos a otros tres hombres grabando a mujeres. Parecían conocerse entre sí y a los hermanos Reka, y todos se detuvieron a hablar en varios momentos de la noche.

Uno de ellos era Dean Hill, un taxista de 36 años que trabaja en la zona. Lo vimos grabando con una pequeña cámara cerca del pecho mientras pasaba junto a grupos de chicas, antes de retroceder para grabarlas por detrás.

La BBC vio cientos de horas de sus videos. En algunas de las grabaciones, similares a las publicaciones de los hermanos Reka, Hill parece seguir a mujeres mientras intentan bajarse las faldas o ajustarse la ropa. En una, la cámara sigue a una mujer disfrazada de Halloween durante casi dos minutos y en un momento dado parece acelerar para alcanzarla.

Hill niega rotundamente cualquier irregularidad y le dijo a la BBC que no graba a personas ni partes íntimas del cuerpo y que su cámara está visible en todo momento.

"No grabo bajo faldas, partes íntimas del cuerpo ni ningún tipo de desnudez. No he realizado grabaciones voyeristas ni debajo de una falda, y mis videos no contienen contenido sexual explícito", declaró en un mensaje.

"Las imágenes no son selectivas ni se dirigen a ningún grupo en particular. Reflejan a quienes se encuentren en espacios públicos en el momento de la grabación".

"Soy consciente de que algunos creadores de contenido en línea pueden incurrir en prácticas inapropiadas; sin embargo, mi canal no lo hace. Cualquier sugerencia en contrario no refleja la naturaleza ni el propósito de mi contenido", indicó.

Otro hombre, con quien contactamos a través de sus canales de comunicación, pero que no pudimos identificar, también negó haber hecho algo incorrecto o infringido alguna regulación. Dijo que solo grababa videos de vida nocturna y paseos, y añadió que había eliminado varias de sus publicaciones.

La policía no ha acusado a ninguno de los hombres que hemos investigado de ninguna actividad delictiva.

La policía de Manchester arrestó a un hombre en 2024 bajo sospecha de acoso y hostigamiento tras denuncias de videos similares de mujeres saliendo de noche.

La policía afirmó que se trataba del primer arresto de este tipo en el país. Sin embargo, este mes anunció que no tomaría más medidas contra el sospechoso debido a las "limitaciones de la legislación vigente", y añadió que estaba explorando "vías civiles" para abordar el problema.

La industria de grabar a escondidas a mujeres saliendo de noche podría estar generando "ingresos multimillonarios", afirma la profesora Annabelle Gawer, directora del Centro de Economía Digital de la Universidad de Surrey, Inglaterra.

"Hablamos de miles de millones de visualizaciones acumuladas en todo este ecosistema", afirma, y añade que un video con un millón de visualizaciones podría generar hasta US$6.800.

Según la legislación de Reino Unido, grabar en lugares públicos rara vez es ilegal, pero para muchas de las mujeres con las que hablamos el hecho de que estos videos generen ingresos para sus creadores las deja sintiéndose indignadas y frustradas.

La legislación sobre este tipo de contenido se encuentra en una "zona gris", afirma Honza Cervenka, abogado de la firma McAllister Olivarius especializado en abuso sexual basado en imágenes.

"Se encuentra en la línea divisoria de diversos delitos, como el voyeurismo y el acoso, lo que le ha dado el espacio para crecer y expandirse", afirma.

Para que se considere el delito de acoso, debe haber una "línea de conducta" de dos o más incidentes de acoso, que pueden incluir "acoso en la calle y luego acoso en línea, publicar el video o compartirlo", explica Cervenka.

Publicar un video y luego usar la imagen de una mujer como miniatura en otros videos puede constituit acoso, añade.

YouTube desactivó dos cuentas vinculadas a Florjan Reka después de que contactáramos a la empresa con los resultados de nuestra investigación.

En una publicación en X, Florjan Reka solicitó a YouTube que revise la decisión, afirmando que solo publica "videos de recorridos a pie públicos".

Varios de los videos que compartimos con YouTube siguen en línea. La plataforma de videos afirma que "aplica rigurosamente" sus normas comunitarias. Añade que, a finales de 2025, eliminó 1,8 millones de videos por infringir sus políticas de acoso.

Las demás cuentas que vinculamos a hombres individuales siguen en línea. Un hombre parece haber cambiado el nombre de su canal, otro eliminó todo su contenido.

TikTok eliminó cuatro canales que compartimos con ellos.

Los canales que enviamos a Meta, que gestiona Facebook e Instagram, siguen activos. La empresa nos informó que eliminó contenido que infringía sus políticas.

El video de Grace y Sophie es uno de los muchos que se han eliminado.

Las hermanas dicen que es una pequeña victoria para ellas, pero Grace no está segura de si esto marcará una diferencia.

"Él tiene el video donde aparezco en su teléfono o en su computadora. ¿Qué le impide volver a compartirlo?", dice.

"Probablemente no haya forma de detenerlo".

