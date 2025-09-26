La campaña del gobierno de China para erradicar el pesimismo y las emociones negativas en redes sociales

Koh Ewe - and Osmond Chia -

El gobierno de China ha puesto en su punto de mira una emoción que cree que se ha vuelto demasiado común en internet: la desesperanza.

Esta semana, la Administración del Ciberespacio de China lanzó una campaña de dos meses para frenar las publicaciones en redes sociales que "exageran excesivamente los sentimientos negativos y pesimistas".

El objetivo, según las autoridades, es "rectificar las emociones negativas" y "crear un entorno en línea más civilizado y racional".

En su objetivo están narrativas como "estudiar es inútil" y "el trabajo duro es inútil", así como historias que promueven un "hastío del mundo".

China lidia con una desaceleración económica desencadenada por una crisis inmobiliaria, un alto desempleo juvenil y una competencia feroz en la admisión a universidades y puestos de trabajo, todo lo cual ha dado lugar a una sensación de desilusión entre los jóvenes.

Los jóvenes en China "tienen serias preguntas sobre las perspectivas futuras de sus vidas" y "deben afrontar el hecho de que su calidad de vida será probablemente peor que la de la generación de sus padres", le dice a la BBC Simon Sihang Luo, profesor asistente de Ciencias Sociales en la Universidad Tecnológica de Nanyang, en Singapur.

Y la ansiedad de Pekín por la creciente frustración juvenil se ha manifestado en una ola de sanciones que han afectado a los influencers y a las plataformas de redes sociales del país.

"Gente Android"

La semana pasada, el conocido creador de contenido Hu Chenfeng vio cómo todas las publicaciones de sus cuentas de redes sociales eran eliminadas. Nadie sabe por qué, ya que los funcionarios chinos no dieron explicaciones.

Sin embargo, se cree que fue una respuesta a un comentario viral que hizo recientemente, en el que clasificaba a personas y objetos como "Apple" o "Android", utilizando este último término para describir cosas que eran inferiores al primero.

"Lo tuyo es una típica lógica Android, persona Android, calificación Android", dijo rápidamente durante una transmisión en vivo que desde entonces ha sido ampliamente compartida en línea.

Si bien el chiste fue adoptado rápidamente por muchos usuarios de redes sociales chinos, otros acusaron a Hu de sembrar divisiones sociales.

Parece que chistes tan obvios sobre la desigualdad se han convertido en un terreno delicado, porque refuerzan las divisiones en las que el Partido Comunista Chino (PCCh) prefiere que la gente no se centre.

La censura no es nueva en internet en China. Cualquier cosa que sugiera críticas al Partido, a sus líderes o que toque temas controvertidos con implicaciones políticas, desaparece rápidamente.

Lo inusual de esta campaña contra el pesimismo es que parece apuntar a una gama de comportamientos en línea que podrían crear o aumentar una sensación de negatividad en general.

Zhang Xuefeng, un famoso tutor en línea conocido por su retórica ardiente sobre la educación y los problemas sociales, desató la controversia a principios de este mes cuando prometió donar al menos 100 millones de yuanes chinos ($14 millones de dólares) si Pekín decidía invadir Taiwán.

Pero no fue sino hasta esta semana que se convirtió en el objetivo de los censores chinos.

A sus cuentas de redes sociales, seguidas por millones, se les impidió sumar nuevos seguidores, según informaron los medios locales el miércoles.

Cuando un medio estatal le preguntó al respecto, uno de los empleados de Zhang dijo que estaba "reflexionando" sobre el asunto.

Una vez más, es difícil saber por qué está siendo castigado, pero algunos se han preguntado si es por el mensaje subyacente en sus transmisiones: en un mundo injusto, solo debes tomar decisiones prácticas.

Y muchos estudiantes y padres lo siguen por su consejo brutalmente honesto: en lugar de decirles a los jóvenes que sigan sus sueños, a menudo les decía que deben afrontar la realidad que les dictan sus puntajes de examen y las presiones financieras.

Su plataforma bien pudo haber sido el caldo de cultivo ideal para la desesperanza.

El sol siempre brilla en la red china

Sin embargo, las autoridades no han puesto la lupa solo en individuos. China también quiere que las plataformas de redes sociales participen en su limpieza masiva de internet.

Este mes, la Administración del Ciberespacio china anunció que impondría "castigos estrictos" contra las aplicaciones de redes sociales Xiaohongshu, Kuaishou y Weibo por no controlar el contenido "negativo" al "sensacionalizar las actualizaciones personales de celebridades" y otra "información trivial".

"Un ciberespacio claro y saludable es en interés del pueblo", dijo la Administración del Ciberespacio.

Pero cualquier intento de mantener el ciberespacio chino artificialmente optimista tendrá seguramente un costo.

"La expresión de sentimientos pesimistas no significa necesariamente un rechazo fundamental a participar en el mercado laboral y en la sociedad en general", dice el doctor Luo.

Pero ser privado del "alivio de desahogar estos sentimientos, después podría empeorar aún más el estado mental colectivo", añade Luo.

Sin embargo, las presiones que están empujando a más jóvenes chinos a abandonar la frenética carrera de mejores empleos que a menudo les esquivan, a cruzarse de brazos y a desahogar sus frustraciones en línea, persisten.

Muchos de ellos han regresado a las casas de sus padres, agotados por los trabajos que venían realizando o hartos de buscar uno y no encontrarlo. Sucede con tanta frecuencia que se llaman a sí mismos "hijos a tiempo completo".

Y una investigación reciente muestra que, de hecho, existe un creciente pesimismo sobre las perspectivas futuras en China.

Los expertos dicen que el PCCh es consciente de ello, por lo que está tratando de reprimir la evidencia. Pero ¿funcionará eso?

"En todo caso, la historia china contemporánea ha demostrado repetidamente que las campañas ideológicas de arriba hacia abajo difícilmente pueden erradicar las raíces sociales de los problemas", dice Luo.

"Incluso con un gobierno poderoso como el chino, es difícil detener los sentimientos pesimistas cuando se ve un panorama económico sombrío, el mercado laboral es cruelmente competitivo y la tasa de natalidad toca fondo".

