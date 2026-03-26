"La era de la impunidad ha terminado": ¿qué les espera a las grandes tecnológicas tras el histórico veredicto sobre la adicción a las redes sociales?

Zoe Kleinman - Editora de Tecnología de BBC News

Un jurado en Los Ángeles emitió un veredicto condenatorio para dos de las plataformas digitales más populares del mundo, Instagram y YouTube.

La justicia dictaminó que dichas aplicaciones son adictivas, que fueron diseñadas deliberadamente de ese modo y que sus propietarios han sido negligentes en la protección de los niños que las han utilizado.

Es un momento sombrío para Silicon Valley y las implicaciones son globales.

Los gigantes tecnológicos Meta y Google deben pagar US$6 millones en daños y perjuicios a una joven conocida como Kaley, la víctima en el centro del caso, que asegura que las plataformas la dejaron con dismorfia corporal, depresión y pensamientos suicidas.

Ambas empresas tienen la intención de apelar. Meta afirma que una sola aplicación no puede ser la única responsable de una crisis de salud mental adolescente. Google, por su parte, dice que YouTube no es una red social.

Por ahora, el fallo implica que "la era de la impunidad ha terminado", según Mary Franks, profesora de derecho de la Universidad George Washington.

Resulta difícil exagerar hasta qué punto este veredicto judicial supone un punto de inflexión para las redes sociales.

Pase lo que pase después –y sin duda habrá apelaciones y más procesos legales–, esto va a redefinir el panorama.

Incluso podría ser el principio del fin de la era de las redes sociales tal y como las conocemos.

¿Momento "tabaco"?

Puede que los doomscrollers del mundo –como se les llama en inglés a los usuarios de plataformas que navegan incansablemente el contenido en las redes– no se hayan sorprendido por el veredicto, pero las empresas tecnológicas posiblemente sí.

Meta y Google pagaron unos honorarios legales exorbitantes para defenderse en este asunto. Este caso y otros similares son de una enorme importancia para ellos.

Las otras dos empresas involucradas en el juicio, TikTok y Snap (propietaria de Snapchat), llegaron a un acuerdo antes de que el caso pasara a los tribunales. En el ámbito tecnológico se rumoreaba que no podían hacer frente a la batalla legal.

Mark Zuckerberg podría enfrentar nuevos desafíos sobre el rumbo de sus plataformas. / Getty Images

Como editora de tecnología fui invitada a presentaciones impecables sobre todas las herramientas que las redes sociales ofrecen principalmente a los padres para proteger a los niños.

Pero el tribunal dictaminó que sus medidas no eran suficientes.

Según Arturo Bejar, un exempleado de Instagram, hace varios años él le advirtió al CEO de Meta, Mark Zuckerberg, de los peligros que la plataforma representaba para los niños.

"Pasó de ser un producto que usabas a un producto que te usa a ti", dijo este jueves en el programa Today de BBC Radio 4. Meta niega sus afirmaciones.

Algunos expertos han descrito el veredicto como el "momento tabaco" de las grandes tecnológicas. Y ya sabemos el enorme impacto que tuvieron las sentencias por adicción y daños a la salud en la industria de los cigarrillos, aunque no hayan generado que la gente dejara de fumar por completo.

¿Podría empezar a haber advertencias de salud en las pantallas? ¿Se restringirán los espacios de publicidad y patrocinio?

Efectos sobre las aplicaciones

En la actualidad, las empresas tecnológicas están amparadas legalmente en Estados Unidos por una cláusula conocida como Sección 230, que las protege de la responsabilidad por el contenido que se publica en ellas.

Otros tipos de empresas de medios de comunicación no tienen este beneficio. A menudo se dice que la industria tecnológica no podría sobrevivir sin ella.

No obstante, el escepticismo en torno a este escudo podría estar aumentando, dado que el Comité de Comercio del Senado realizó una audiencia el miércoles para debatir el asunto.

Los líderes tecnológicos disfrutan de una relación en general buena con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien ha defendido el sector. Trump todavía no ha saltado a su defensa.

Otra opción es que las empresas se vean obligadas a eliminar todas las funcionalidades diseñadas para mantener a la gente en sus plataformas.

Pero la interacción es el elemento vital de las grandes tecnológicas.

La interacción es el elemento vital para las aplicaciones. / Getty Images

Elimine todas las técnicas –el scrolling infinito, las recomendaciones algorítmicas, la reproducción automática– y se encontrará con una experiencia en redes sociales muy diferente y, cabe decir, limitada.

El éxito de las grandes plataformas reside en su afluencia: mantener a un gran número de personas conectadas el mayor tiempo posible y haciendo que regresen con la mayor frecuencia posible con el fin de poder bombardearlas con la mayor cantidad de anuncios posible.

Así es como estas empresas generan ingresos.

En varios territorios, incluido Reino Unido, los niños están por fuera de esta maquinaria publicitaria, aunque esto solo ha sido así desde que intervinieron los organismos reguladores.

Sin embargo, los niños de hoy son los adultos del mañana y el escenario ideal para las empresas tecnológicas es que cumplan los 18 años siendo ya usuarios consolidados.

A menudo se hace referencia a Facebook, la red social original de Meta, en tono de broma, como la "plataforma de los boomers". Pero las cifras de 2025 sugieren que casi la mitad de sus usuarios a nivel mundial tienen entre 18 y 35 años.

Próximos pasos

La victoria judicial de Kaley constituye la segunda derrota de las grandes tecnológicas en una serie de casos similares en Estados Unidos que tendrán su veredicto este año. Y vendrán más.

"Este veredicto histórico, junto con muchas otras demandas similares contra empresas de redes sociales, marcan un cambio en la forma en que los tribunales ven el diseño de las plataformas como un conjunto de opciones que pueden tener consecuencias legales y sociales reales", dice el abogado de la Universidad de Sydney, Rob Nicholls.

"Abre la puerta a desafíos más amplios contra las redes sociales y otros sistemas tecnológicos diseñados para maximizar el compromiso a expensas del bienestar del usuario", agrega.

Un grupo de jóvenes mira a sus teléfonos celulares. / Getty Images

Australia, donde vive Nicholls, ha hecho eso. En diciembre bloqueó a los menores de 16 años de las plataformas sociales más grandes. Reino Unido y otros países están considerando lo mismo. Por eso, este veredicto añade peso a los argumentos a favor.

Para algunos padres que ya han tenido problemas con ello, prohibir las plataformas a los niños es una obviedad. "Solo hazlo ahora", dijo afligida la madre británica Ellen Roome.

Roome ha estado haciendo campaña por cambios en las redes sociales después de la muerte de su hijo de 14 años, Jools Sweeney, que cree que fue causada por un desafío online que salió mal en 2022.

Sin embargo, el Parlamento británico sigue dividido sobre qué medidas tomar.

¿Llegaremos algún día a mirar atrás este período de la historia y preguntarnos por qué demonios dejamos que los niños circularan libremente en las redes sociales?

Con información adicional de Katy Bailes.

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