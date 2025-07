La extraordinaria carrera de Michele Dougherty, la primera "astrónoma real" de Reino Unido en 350 años

Pallab Ghosh - Editor de Ciencia de la BBC and Gwyndaf Hughes - Videografo de Ciencia

La astrónoma Michele Dougherty no estudió ciencias en la escuela secundaria, sino que se animó a aprender más sobre el espacio tras utilizar el telescopio de su padre.

Ahora es la primera mujer nombrada astrónoma real de Reino Unido en los 350 años de historia de esa posición y forma parte del equipo que envía sondas a las lunas heladas de Júpiter.

Dougherty le dijo a la BBC que espera que su nombramiento, el miércoles, como asesora oficial del rey Carlos III en temas de astronomía inspire a más mujeres y niñas a estudiar ciencias.

La nueva Astrónoma Real añadió que también quería utilizar su nuevo cargo para "abrir los ojos de la gente" a las maravillas del espacio.

"Quiero llegar al público, entusiasmarlos con lo que hacemos en astronomía, pero también dejar claro lo importante que es lo que hacemos para la economía de Reino Unido", indica la profesora Dougherty.

La experta participa en una de las misiones espaciales más apasionantes hasta la fecha: una sonda de la Agencia Espacial Europea a las lunas heladas de Júpiter para evaluar si tienen potencial para albergar vida.

"Sería sorprendente que no hubiera vida en nuestro sistema solar", señala riéndose con entusiasmo.

"Tengo que pellizcarme"

Su viaje a Júpiter comenzó cuando tenía diez años y vio el planeta a través de un telescopio que ella construyó junto a su hermana y a su padre.

"Fue entonces cuando tuve mi primera visión de Júpiter y sus cuatro grandes lunas, sin imaginarme jamás que acabaría enviando allí instrumentos en una nave espacial", dice.

"Cuando lo pienso, tengo que pellizcarme y, ahora, también tengo que pellizcarme al ser nombrada astrónomo real".

Dougherty no estudió ciencias en la secundaria en Sudáfrica, donde creció.

"Tuve que elegir entre escuelas. Una de ellas enseñaba ciencias, pero ninguna de mis amigas iba a ella", explica. "Así que, como una joven 13 años, pensé: quiero ir con mis amigas".

Pero la joven Dougherty era tan buena en matemáticas que fue admitida para cursar una carrera en ciencias en la Universidad de Natal, en Sudáfrica.

En 1989, obtuvo el doctorado por su investigación sobre las interacciones onda-partícula en medios dispersivos y anisotrópicos.

"Los dos primeros años fueron duros. Era como aprender un idioma nuevo", cuenta. Pero pronto se puso al día.

"Dije que sí a cosas que no sabía hacer y aprendí sobre la marcha", recuerda.

Después, consiguió una beca en el Instituto Max Planck en Alemania y se fue a Reino Unido para convertirse en una de las científicas espaciales más destacadas del país, demostrando un enorme valor, además de talento.

En 2018, se convirtió en Jefa del Departamento de Física del Imperial College, en Londres.

Dougherty es miembro de la Real Sociedad, la sociedad científica más antigua de Reino Unido y una de las más antiguas de Europa.

Recibió la Medalla de Oro en Geofísica de la Sociedad Astronómica Real en 2017 y el título de CBE (por sus siglas en inglés: Commander of the Order of the British Empire), que es una condecoración que ofrece la realeza británica a individuos por sus destacados aportes en diferentes ámbitos.

"La ciencia es para todos"

La función de astrónomo real se remonta a la creación del Observatorio Real de Greenwich en 1675.

John Flamsteed, de Derby, fue la primera persona que desempeñó esta función. En aquella época, el trabajo consistía sobre todo en asesorar al rey sobre el uso de las estrellas para mejorar la navegación marítima.

La curadora jefe del observatorio, Louise Devoy, explica que el trabajo evolucionó a lo largo de los años hasta convertirse en una de las voces científicas más importantes del país.

"En el siglo XIX, el astrónomo real empezó a ser requerido como asesor del gobierno, por ejemplo, en materia de ferrocarriles, puentes o telegrafía, toda una serie de temas que iban más allá de la astronomía", indica.

"Si avanzamos rápidamente hasta el siglo XX, se trata más bien de desarrollar colaboraciones internacionales, por eso hay astrónomos británicos trabajando en telescopios de Chile, Canarias e incluso en el telescopio espacial James Webb".

A lo largo de tres siglos y medio, 15 hombres han ocupado el puesto de astrónomo de mayor rango en todo Reino Unido. Pero en el Observatorio Real de Edimburgo, la profesora Catherine Heyman ocupa un puesto equivalente como astrónoma real para Escocia desde 2021.

Se mostró encantada con el nombramiento de la profesora Dougherty.

"Durante los últimos 350 años, el título de astrónomo real ha sido ocupado por un astrónomo varón blanco, y eso reflejaba en cierto modo el aspecto que ha tenido la comunidad astronómica en los últimos siglos. Pero las cosas están cambiando", afirma.

"La ciencia es cada vez más diversa, lo cual es necesario si queremos responder a estas grandes preguntas, y estoy absolutamente encantada de que ahora los dos astrónomos reales de Reino Unido sean mujeres, lo que refleja el hecho de que la ciencia es para todos".

Más estudiantes

La propia Dougherty no quiere darle demasiada importancia al hecho de ser la primera mujer que ocupa este cargo en Reino Unido, pero espera que sirva de inspiración a otras para seguir sus pasos.

"Creo que es importante. Creo que cuando los niños pequeños en particular ven a alguien que se parece a ellos haciendo un trabajo que piensan que nunca tendrían la oportunidad de hacer, cambia un poco su mentalidad", le indicó a la BBC.

Dougherty lo experimentó cuando fue directora del departamento de Física del Imperial College de Londres entre 2018 y 2024.

Durante ese tiempo, el porcentaje de estudiantes universitarias de primer año que llegaron a ese centro de estudios aumentó de alrededor 19% al 25%.

"No fue un cambio enorme", señala, "pero sí positivo. Y creo que se debe a que las estudiantes vieron que yo desempeñaba un papel al que ellas podrían aspirar en el futuro".

