La hija de Robin Williams pide que le dejen de enviar videos de su padre generados por IA

Emma Saunders y Helen Bushby - BBC News

"Por favor, dejen de enviarme videos de mi papá generados por inteligencia artificial".

Esa fue la sentida petición de Zelda Williams, la hija de Robin Williams, el célebre actor y cómico estadounidense que falleció en 2014.

"Dejen de creer que quiero verlos o que los voy a entender, no es así y no lo haré. Si solo intentan molestarme, he visto cosas mucho peores, los bloquearé y seguiré adelante", escribió en su publicación en Instagram.

"Pero, por favor, si tienen algo de decencia, dejen de hacerle esto a él y a mí, a todo el mundo, y punto. Es una tontería, es una pérdida de tiempo y energía, y créanme, NO es lo que él querría".

No es la primera vez que la también directora de cine critica las versiones de IA de su padre, que se quitó la vida en 2014 en su casa de California a los 63 años.

Se cree que el famoso actor de películas como "Buenos días, Vietnam", "El club de los poetas muertos" y "Papá por siempre" luchaba contra la depresión en el momento de su muerte.

"Es enloquecedor"

En 2023, en una publicación de Instagram en la que apoyaba una campaña contra la IA del sindicato estadounidense de actores SAG-Aftra, Zelda Williams describió los intentos de recrear la voz de su padre como "personalmente perturbadores", al tiempo que señalaba las implicaciones más amplias.

Su publicación de este martes refleja una tendencia en las redes sociales, donde se animan imágenes de personas fallecidas con leyendas como "devuelve la vida a tus seres queridos".

"Ver cómo el legado de personas reales se reduce a 'esto se parece vagamente a ellos, así que es suficiente', solo para que otras personas puedan producir horribles videos de TikTok manipulándolos, es enloquecedor", escribió.

"No estás haciendo arte, estás haciendo hot dogs repugnantes y sobreprocesados con las vidas de seres humanos, con la historia del arte y la música, y luego se los estás metiendo por la garganta a otras personas con la esperanza de que te den un pequeño pulgar hacia arriba y les guste. Asqueroso".

Y concluyó: "Y por el amor de TODO, dejen de llamarlo 'el futuro', la IA solo está reciclando y regurgitando mal el pasado para que se vuelva a consumir. Están ingiriendo el Milpiés Humano del contenido, y desde el final de la fila, mientras la gente que está al frente se ríe y se ríe, consume y consume".

El "ciempiés humano" es una referencia a la película de terror de 2009.

