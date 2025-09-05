La pequeña y paradisíaca isla del Caribe a la que una casualidad le está haciendo ganar millones gracias a la IA

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Jacob Evans - BBC World Service

En la década de 1980, cuando internet aún estaba en sus inicios, cada país recibía sus propias direcciones web únicas para navegar por este naciente mundo digital, por ejemplo .us para Estados Unidos o .uk para Reino Unido.

Con el tiempo, casi todos los países y territorios tenían un dominio basado en su nombre en inglés o en su propio idioma. Esto incluía la pequeña isla caribeña de Anguila, que adoptó la dirección .ai.

Sin que Anguila lo supiera en ese momento, esto se convertiría en un futuro premio gordo.

Con el auge continuo de la inteligencia artificial (IA en español pero AI en inglés), cada vez más empresas e individuos le pagan a Anguila, un territorio británico de ultramar, para registrar nuevos sitios web con la etiqueta .ai.

Personas como el jefe de tecnología estadounidense Dharmesh Shah, quien a principios de este año gastó unos $700,000 en la dirección you.ai.

En declaraciones a la BBC, Shah dice que lo compró porque tenía “una idea para un producto de inteligencia artificial que le permitiría a las personas crear versiones digitales de sí mismas que pudieran realizar tareas específicas en su nombre”.

El número de sitios web .ai ha aumentado más de diez veces en los últimos cinco años y se ha duplicado solo en los últimos 12 meses, según un sitio web que rastrea los registros de nombres de dominio.

El desafío para Anguila, que tiene una población de apenas 16.000 habitantes, es cómo aprovechar esta lucrativa ración de suerte y convertirla en una fuente de ingresos sostenible y a largo plazo.

A prueba de huracanes

Al igual que otras pequeñas islas del Caribe, la economía de Anguila se basa en el turismo.

Recientemente atrajo a visitantes del mercado de viajes de lujo, especialmente de Estados Unidos.

El departamento de Estadísticas de Anguila dice que hubo un número récord de visitantes a la isla el año pasado, con 111,639 personas ingresando a sus costas.

Sin embargo, el sector turístico de Anguila es vulnerable a los daños causados ​​por los huracanes cada otoño.

Situada al noreste del arco insular caribeño, Anguila se encuentra justo dentro del cinturón de huracanes del Atlántico Norte.

Por lo tanto, obtener mayores ingresos mediante la venta de direcciones de sitios web desempeña un papel importante en la diversificación de la economía de la isla y la hace más resiliente ante los daños financieros que puedan ocasionar las tormentas.

Esto es algo que el Fondo Monetario Internacional (FMI) señaló en un informe reciente sobre Anguila.

En su borrador del presupuesto para 2025, el gobierno de Anguila afirma que en 2024 obtuvo 105,5 millones de dólares del Caribe Oriental ($39 millones) por la venta de nombres de dominio.

Esto representó casi una cuarta parte (23%) de sus ingresos totales del año pasado. El turismo representa aproximadamente el 37%, según el FMI.

El gobierno de Anguila espera que sus ingresos por dominios .ai aumenten aún más, hasta alcanzar los 132 millones de dólares del Caribe Oriental este año y los $138 millones en 2026.

Esto ocurre cuando ya existen más de 850,000 dominios .ai, frente a menos de 50.000 en 2020.

.ai para el crecimiento

Como territorio británico de ultramar, Anguila está bajo la soberanía de Reino Unido, pero con un alto nivel de autonomía.

Reino Unido tiene una influencia significativa en la defensa y seguridad de la isla y ha brindado asistencia financiera en tiempos de crisis.

Tras los graves daños que el huracán Irma causó en 2017, el gobierno de Londres le otorgó más de US$80 millones a Anguila durante cinco años para ayudar a cubrir los gastos de reparación.

El Ministerio de Asuntos Exteriores, Commonwealth y Desarrollo de Reino Unido le dijo a la BBC que acogía con satisfacción los esfuerzos de la isla “para encontrar formas innovadoras de generar crecimiento económico”, ya que ayuda a “contribuir a la autosuficiencia financiera de Anguila”.

Para gestionar sus crecientes ingresos por nombres de dominio, en octubre de 2024 Anguila firmó un acuerdo de cinco años con una empresa tecnológica estadounidense llamada Identity Digital, que se especializa en registros de nombres de dominio de internet.

A principios de este año, Identity Digital anunció el traslado del alojamiento de todos sus dominios .ai desde servidores en Anguila a su propia red global de servidores.

Esto con el fin de evitar interrupciones por futuros huracanes u otros riesgos para la infraestructura de la isla, como cortes de electricidad.

El costo exacto de las direcciones .ai no se ha divulgado públicamente, pero se dice que los precios de registro oscilan entre US$150 y US$200, con tarifas de renovación de aproximadamente el mismo monto cada dos años.

Al mismo tiempo, se subastan nombres de dominio más solicitados, algunos de los cuales alcanzan cientos de miles de dólares. Sus propietarios deben pagar las mismas tarifas de renovación que el resto.

En todos los casos, el gobierno de Anguila obtiene los ingresos por ventas, y Identity Digital se lleva una comisión estimada en torno al 10%.

Sin embargo, parecen ser sensibles al tema, ya que ambos se negaron a ser entrevistados para este artículo.

Subastas de dominios

Hasta el momento, el nombre de dominio .ai más caro ha sido you.ai del señor Shah.

Shah, un entusiasta confeso de la IA y cofundador de la empresa de software estadounidense Hubspot, tiene otras direcciones de dominio .ai a su nombre, pero el dominio insignia you.ai aún no está operativo porque ha estado ocupado con otros proyectos.

Cuenta que compra nombres de dominio para sí mismo, pero que ocasionalmente busca venderlos “si no tengo planes inmediatos para ellos y hay otro empresario que quiere hacer algo con el nombre”.

Shah cree que otra persona o empresa pronto establecerá un nuevo récord para el precio más alto de compra de un dominio .ai, tal es el continuo entusiasmo en torno a la IA.

Pero añade: “Dicho esto, sigo pensando que a largo plazo los dominios .com mantendrán mejor su valor y durante más tiempo”.

En las últimas semanas, las subastas de .ai han registrado importantes ventas de seis cifras.

En julio, cloud.ai se vendió por $600,000, y law.ai por $350,000 a principios de agosto.

Lo que está ocurriendo en Anguila tiene precedentes.

Tuvalu, una nación insular del Pacífico similarmente pequeña, firmó un acuerdo de exclusividad en 1998 para licenciar su nombre de dominio .tv.

Los informes dicen que esto le otorgó derechos exclusivos a la empresa de registro de nombres de dominio estadounidense, VeriSign, a cambio de US$2 millones al año, que luego aumentaron a US$5 millones.

Una década después, y con la expansión exponencial de internet, el ministro de Finanzas de Tuvalu, Lotoala Metia, afirmó que VeriSign pagó una miseria por el derecho a gestionar el nombre de dominio.

El país firmó un nuevo acuerdo con otro proveedor de dominios, GoDaddy, en 2021.

Anguila está operando de una manera diferente, habiendo entregado la gestión del nombre de dominio en un modelo de reparto de ingresos, no mediante un pago fijo.

Aprovechar esta nueva fuente de ingresos de forma sostenible ha sido un objetivo fundamental para la isla.

Se espera que el aumento de ingresos permita la construcción de un nuevo aeropuerto para impulsar el crecimiento del turismo, así como financiar mejoras en la infraestructura pública y el acceso a la atención médica.

A medida que el número de dominios .ai registrados se acerca al millón, los habitantes de Anguila esperan que ese dinero se administre de manera segura y se invierta en su futuro.

