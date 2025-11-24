La periodista de la BBC que desató un debate sobre salud al tener un momento de niebla mental en TV en directo

Zoe Kleinman - Editora de Tecnología de la BBC

Cuando la semana pasada compartí algo nerviosa una publicación personal en LinkedIn sobre cómo lidiar con la niebla mental en el trabajo, no imaginaba el enorme impacto que tendría.

La publicación ha sido vista cientos de miles de veces. Muchas mujeres me han parado por la calle para hablar conmigo sobre el tema.

He recibido cientos de mensajes de personas que me brindan su apoyo y comparten sus propias experiencias.

Normalmente cubro noticias de tecnología, pero, dada la respuesta, me pareció importante hablar también de esto.

"Niebla mental" no es un término médico, pero seguramente sabes de qué hablo.

Ese momento en que de repente no recuerdas la palabra para algo obvio, o estás en medio de una frase y pierdes el hilo. Es exasperante y puede ser vergonzoso.

¿Qué estaba diciendo?

Ah, sí, en mi caso, como mujer de 40 y tantos, esta experiencia concide con la perimenopausia, la etapa de la vida en la que los niveles hormonales cambian.

Por supuesto, también puede haber otras afecciones neurológicas cuyo síntoma sea la niebla mental.

Si tienes un trabajo que requiere hablar en público, la niebla mental puede resultar especialmente aterradora.

"He pasado 30 años expresándome con claridad en el ámbito profesional", escribió Janet Edgecombe, experta en comunicaciones.

"Ahora de repente se me olvidan las palabras para cosas básicas. 'Esa cosa gris que hay en el horno'. Mi marido responde: 'Ah, la bandeja para hornear'. Mmm. 'Sí, esa cosa'".

Las mujeres suelen experimentar la perimenopausia a partir de los 40. / Getty Images

También escuché a profesoras, fundadoras de startups que tenían que presentar propuestas a inversores para conseguir financiación, mujeres que impartían talleres y daban charlas, y periodistas como yo que intentaban informar en vivo.

Aunque, por supuesto, la niebla mental también puede aparecer en mitad de una conversación, de una forma más íntima pero igual de frustrante.

Mi publicación trataba sobre mi decisión de tener una hoja con anotaciones mientras hablaba en directo en el noticiero de TV de la BBC de las 10 de la noche.

Había surgido una noticia a última hora de la tarde, tras un día ya de por sí ajetreado, y cuando llegaron las 10 de la noche sabía que estaba cansada y sentía la mente nublada.

Iba a hablar de una interrupción del servicio que afectaba a decenas de sitios web y aplicaciones, y pensaba usar la jerga técnica proporcionada por la empresa en cuestión para luego explicar su significado.

Pero no conseguía recordar la frase necesaria y sabía que sin ella no podría decir el resto.

Estaba informando en directo desde Glasgow. Como muchos de mis colegas, no uso teleprompter, ni lo he usado nunca. Así que, por primera vez, decidí a última hora sostener una hoja donde había anotado la frase en cuestión.

En ese momento me sentí como si admitiera un fracaso. Me enseñaron a no usar notas, a menos que haya muchas cifras que recordar o exista una razón legal específica por la que una declaración, por ejemplo, debe ser exacta.

Incluso en esos casos, siempre me he enorgullecido de tener una memoria a corto plazo lo suficientemente buena como para salir del paso.

El uso de notas está mal visto en el mundo de la oratoria. No se permite tener notas a nadie que dé una charla TED de 12 minutos. Se espera que el orador memorice su discurso.

Enfrentarme a la cámara y sujetar ese papel, en directo por televisión, fue duro.

La editora de Tecnología de la BBC, Zoe Kleinman, tuvo que leer sus notas durante una reciente transmisión en vivo. / BBC

Según la Fawcett Society, una ONG británica que lucha por los derechos de las mujeres y la igualdad de género, alrededor del 10% de las mujeres declaran haber dejado un trabajo debido a los síntomas de la menopausia.

Y una investigación realizada por la aseguradora Royal London descubrió que la mitad de las mujeres que la atraviesan han considerado dejar de trabajar. Yo no quiero hacer eso, así que me mantuve firme en mi solución.

Para mi gran alivio, algunas personas comentaron que mi informe les pareció fiable, que simplemente asumieron que se trataba de una noticia de última hora y que la página contenía información nueva.

Otras personas preguntaron por qué no había usado un dispositivo electrónico, pero pensé que la posibilidad de tener que lidiar con una pantalla sería aún peor.

"Iniciemos un movimiento: ¡Tengan sus notas!", escribió Elisheva Marcus, vicepresidenta de comunicaciones de la firma de capital de riesgo Earlybird.

Y así nació el hashtag #holdthenotes o sostiene tus notas.

Cerca del 10% de las mujeres declaran haber dejado un trabajo debido a los síntomas de la menopausia, según una encuesta de una ONG británica. / Getty Images

"¿Alguna vez te has hecho un test para saber tus niveles de testosterona?, me preguntó la doctora Louise Newson, experta en menopausia.

Ella explica que la testosterona, a pesar de su reputación como hormona masculina y su asociación con el deseo sexual y la libido, es en realidad una sustancia química cerebral esencial tanto para hombres como para mujeres, y sus niveles disminuyen con la edad en ambos sexos. Una de las consecuencias es la niebla mental.

"Es como si te hubieran drogado", dice. "Da mucho miedo, mucha gente se preocupa pensando que tiene demencia".

"Recuerdo cuando me hice los análisis hace 10 años y pensé: 'Gracias a Dios, al menos ya sé por qué me siento tan mal'".

Newson añade que existen estudios que datan de la década de 1940 que indican que la testosterona puede mejorar la función cerebral y el bienestar tanto en mujeres como en hombres.

Pero los estudios controlados aleatorios, en los que se administra a los participantes un placebo o el producto real para comprobar su eficacia, solo se han centrado en mejoras de la libido.

La terapia hormonal sustitutiva (THS) prescrita por el sistema público de salud británico (NHS) es tradicionalmente una combinación de estrógeno y progesterona. La testosterona no se incluye de forma rutinaria.

En cambio, los médicos pueden prescribir testosterona por separado a las pacientes, en dosis más bajas que las que se administran a los hombres.

Millones de mujeres optaron por la terapia hormonal sustitutiva (THS). / Getty Images

También existe una gran variedad de suplementos para la menopausia que, según sus fabricantes, alivian síntomas como la niebla mental.

Las estimaciones varían, pero se trata de una industria multimillonaria en auge.

Según una encuesta realizada a principios de este año por el sitio web de noticias sobre nutrición NutraIngredients, las mujeres en Reino Unido gastan en promedio 147 libras esterlinas (US$192) al año en suplementos para intentar aliviar los síntomas de la menopausia.

"Puede que ayuden un poco", dice Newson.

"Practico yoga todos los días y eso me ayuda a tener la mente despejada y concentrada, pero tengo una deficiencia hormonal; no puedo solucionarlo del todo ni con la alimentación ni con el ejercicio.

"Muchas mujeres gastan una fortuna intentando mejorar los síntomas de una deficiencia hormonal con otras cosas".

El doctor Joshua Chen forma parte del Grupo de Investigación en Fotobiomodulación de la Facultad de Medicina de Harvard y del Hospital General de Massachusetts.

Su equipo investiga cómo las frecuencias de la luz roja pueden modificar las mitocondrias del cerebro para mejorar la concentración.

Chen describe el tratamiento como "una mascarilla facial, pero para el cerebro". También afirma que se puede aplicar al nervio vago en el cuello para reducir el estrés.

El médico fundó la empresa Niraxx, que vende una diadema llamada Neuro Espresso, diseñada para ser usada hasta 20 minutos al día.

Chen asegura que los resultados son inmediatos. La diadema debe estar enchufada; por motivos de seguridad, no lleva baterías.

La diadema fabricada por la empresa tecnológica estadounidense Niraxx utiliza frecuencias de luz roja para intentar estimular el cerebro de quien la lleva. / Niraxx

Angela Marsh es enfermera y asesora sobre menopausia. Ella comenta que sus pacientes suelen describir la niebla mental como una sensación de "vivir la vida desenfocada".

"Creo que la niebla mental no se toma lo suficientemente en serio", afirma.

"Muchas mujeres se sienten profundamente afectadas por los cambios que experimentan. Piensan que algo anda mal o que están 'perdiendo la cabeza', cuando en realidad hay una clara razón biológica".

En cuanto a mí, bueno, he reservado una cita para un análisis de sangre para comprobar mis niveles hormonales.

Voy a probar la terapia de luz roja. Y probablemente me vean con más frecuencia con notas en la mano.

