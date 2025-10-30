Panamá, 30 de octubre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

    Las impactantes imágenes de las favelas de Río tras el megaoperativo policial contra Comando Vermelho que dejó más de 100 muertos

    BBC News Mundo
    Las impactantes imágenes de las favelas de Río tras el megaoperativo policial contra Comando Vermelho que dejó más de 100 muertos
    Una mujer llora sobre un cadáver en una calle de Río de Janeiro. / EPA/Shutterstock

    Felipe Llambías - BBC News Mundo

    Fue la operación policial más letal que se haya registrado en Río de Janeiro.

    Involucró a 2,500 agentes de las fuerzas de seguridad para cumplir con 180 órdenes de captura y 100 pedidos de prisión en un área de 9 millones de metros cuadrados, equivalentes a 72 estadios Maracaná.

    El gobernador del estado brasileño describió la operación como “la mayor realizada por las fuerzas de seguridad de Río de Janeiro”, y forma parte de la Operación Contención, una iniciativa permanente del gobierno de la ciudad contra la banda criminal Comando Vermelho.

    El operativo del martes en Brasil dejó más de 100 muertos, entre ellos, cuatro policías.

    Los delincuentes utilizaron drones para lanzar bombas y atacar a los agentes de policía.

    Además, en represalia por el operativo policial, los delincuentes levantaron barricadas con vehículos en llamas en varios puntos de la ciudad.

    Las impactantes imágenes de las favelas de Río tras el megaoperativo policial contra Comando Vermelho que dejó más de 100 muertos
    Familiares despidieron este miércoles a sus seres queridos muertos en el megaoperativo policial contra el grupo narco. / EPA/Shutterstock
    Las impactantes imágenes de las favelas de Río tras el megaoperativo policial contra Comando Vermelho que dejó más de 100 muertos
    Miembros de la unidad especial de la policía militar patrullan una calle durante un operativo policial contra el narcotráfico. Están detrás de dos autos incendiados en la favela de Penha, en Río de Janeiro. / Reuters
    Las impactantes imágenes de las favelas de Río tras el megaoperativo policial contra Comando Vermelho que dejó más de 100 muertos
    Motociclistas con las manos levantadas al lado de un camión de la policía. / EPA/Shutterstock
    Las impactantes imágenes de las favelas de Río tras el megaoperativo policial contra Comando Vermelho que dejó más de 100 muertos
    Salvo los cuatro policías muertos en el operativo, el resto eran "narcoterroristas", según el gobernador de Río de Janeiro. / Reuters

    Como consecuencia del operativo policial, decenas de escuelas y universidades suspendieron las clases en el área metropolitana, y así permanecieron durante todo el miércoles.

    Entre los detenidos en el operativo se encuentran personas acusadas de liderar el narcotráfico en el Comando Vermelho, como Thiago do Nascimento Mendes, alias Belão.

    Su arresto fue anunciado por el gobernador de Río de Janeiro, Cláudio Castro, en una conferencia de prensa.

    También fue arrestado Nicolas Fernandes Soares, identificado por las autoridades como el operador financiero de uno de los cabecillas narco.

    Las impactantes imágenes de las favelas de Río tras el megaoperativo policial contra Comando Vermelho que dejó más de 100 muertos
    El Comando Vermelho es la banda narco más grande de Río de Janeiro y, junto con Primeiro Comando da Capital (PCC), se encuentra entre las facciones delincuenciales más grandes de Brasil. / EPA/Shutterstock
    Las impactantes imágenes de las favelas de Río tras el megaoperativo policial contra Comando Vermelho que dejó más de 100 muertos
    Un vehículo calcinado. / EPA/Shutterstock
    Las impactantes imágenes de las favelas de Río tras el megaoperativo policial contra Comando Vermelho que dejó más de 100 muertos
    La Policía Militar desplegó a todo su personal en las calles, suspendiendo todas las actividades administrativas. / EPA/Shutterstock
    Las impactantes imágenes de las favelas de Río tras el megaoperativo policial contra Comando Vermelho que dejó más de 100 muertos
    Un auto quemado con un grafiti que dice "organizar el odio" y una persona metiendo su cabeza por el hueco de la ventana de la puerta delantera izquierda. / EPA/Shutterstock

    Este miércoles, las autoridades entregaron decenas de cuerpos de los muertos en el operativo, que fueron apilados uno al lado del otro en una calle de la favela de Penha.

    Las impactantes imágenes de las favelas de Río tras el megaoperativo policial contra Comando Vermelho que dejó más de 100 muertos
    Gente mira los cuerpos de los muertos sobre una calle de Río de Janeiro. / EPA/Shutterstock
    Las impactantes imágenes de las favelas de Río tras el megaoperativo policial contra Comando Vermelho que dejó más de 100 muertos
    Una mujer llorando en la calle en medio de la muchedumbre. / EPA/Shutterstock
    Las impactantes imágenes de las favelas de Río tras el megaoperativo policial contra Comando Vermelho que dejó más de 100 muertos
    Dos mujeres en llanto se abrazan. / Reuters
    Las impactantes imágenes de las favelas de Río tras el megaoperativo policial contra Comando Vermelho que dejó más de 100 muertos
    Río de Janeiro / EPA/Shutterstock
    Las impactantes imágenes de las favelas de Río tras el megaoperativo policial contra Comando Vermelho que dejó más de 100 muertos
    Las autoridades exhibieron en conferencia de prensa las armas requisadas a los delincuentes. / Reuters

    Con información de Iara Diniz, Mariana Alvim y Marina Rossi

    Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.

    Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.

    También puedes seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok, X, Facebook y en nuestro nuevo canal de WhatsApp.

    Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.

    BBC News Mundo


    Leer Más

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Revocan visa a Héctor Brands; embajador de Estados Unidos recuerda que ‘las visas son un privilegio, no un derecho’. Leer más
    • ‘¿Otra obra que se dañará en meses?’ Ciudadanos reaccionan a los $26.1 millones para la cinta costera y Amador. Leer más
    • Panamá vs Costa Rica: Final de oro en los Juegos Centroamericanos. Leer más
    • Primer pago del Concurso General de Becas 2025: escuelas habilitadas el 27 de octubre. Leer más
    • Aprehenden a dos mujeres, familiares del dirigente del Suntracs, Jaime Caballero. Leer más
    • Túnel de la Línea 3 tiene un 53% de avance y el Metro se prepara para hacer pruebas estáticas con trenes. Leer más
    • Nueva licencia de conducir: ATTT y Sertracen implementan código QR y mayor seguridad. Leer más