Laura Cress - reportera de tecnología

OpenAI reveló que algunos de sus modelos de IA más avanzados se descontrolaron y hackearon una start-up después de que perdieran el control sobre ellos durante una prueba de seguridad.

La empresa detrás de ChatGPT explicó que su agente de IA —sistemas capaces de actuar de manera autónoma tras recibir instrucciones humanas— estaba siendo evaluado en un entorno controlado. Sin embargo, encontró vulnerabilidades de seguridad y consiguió escapar del entorno de pruebas.

Los modelos tuvieron como objetivo a Hugging Face, uno de los mayores centros del mundo para compartir modelos de inteligencia artificial, y lograron acceder a algunos sistemas internos de la empresa.

OpenAI calificó el incidente de “sin precedentes” y afirmó que estaba llevando a cabo una investigación junto a esta compañía. Por su parte, su director ejecutivo, Clément Delangue, escribió en una publicación en X que era “alucinante que todo esto ocurriera de forma autónoma”.

“La investigación continúa y compartiremos más información sobre lo que podría ser el primer incidente de este tipo”, añadió Delangue.

Entornos de pruebas inseguros

Gina Neff, directora del Centro Minderoo para Tecnología y Democracia de la Universidad de Cambridge, declaró al programa Today de BBC Radio 4 que las pruebas de seguridad —conocidas como sandboxes (entornos aislados de prueba)— “se supone que son espacios seguros donde se puede observar de qué son capaces los modelos”.

“En este caso, parece que OpenAI no creó un entorno aislado lo suficientemente seguro”, añadió.

En cambio, los agentes crearon su propio ciberataque contra el propio entorno aislado, encontrando una vulnerabilidad que les permitió escapar.

Una vez fuera, la IA identificó a Hugging Face como una fuente probable de las respuestas que buscaban en la prueba e intentó acceder a ella.

Neil Lawrence, profesor de aprendizaje automático en la Universidad de Cambridge, lo calificó de “hazaña impresionante”, pero advirtió que “se encuentra dentro de las capacidades conocidas de la generación actual” de modelos de IA de alta potencia.

Señaló que OpenAI está buscando cotizar en bolsa y se enfrenta a una intensa presión por parte de su empresa rival, Anthropic, que ha sido noticia con su propia y potente herramienta de IA, Mythos.

“OpenAI ahora está intentando ponerse al día, tratando de demostrar las capacidades de sus propios sistemas en ciberseguridad”.

“Esto demuestra que OpenAI no es capaz de implementar su propia tecnología de forma segura”, añadió.

En su comunicado inicial sobre el ciberataque, publicado el 16 de julio, Hugging Face afirmó que aún estaba evaluando si se habían visto afectados los datos de algún cliente o socio y que, de ser necesario, se pondría en contacto con las partes afectadas.

La compañía afirmó haber subsanado las vulnerabilidades detectadas por el incidente y haber reconstruido los sistemas afectados.

“Las herramientas ofensivas autónomas basadas en inteligencia artificial ya no son una cuestión teórica”, afirmó.

“Defender una plataforma en línea ahora significa tratar la superficie de datos y modelos como una superficie de ataque de primer nivel, y utilizar la IA en la defensa para mantenerse al día”, agregó.

“Seguiremos invirtiendo allí y seguiremos compartiendo lo que aprendamos”.

Expertos advierten que OpenAI enfrenta una fuerte presión de parte de su rival Antrhopic. / Getty Images

“Un momento que invita a la reflexión”

El incidente ha suscitado nuevas preguntas sobre las capacidades de los sistemas avanzados de IA y sobre si las medidas de seguridad existentes son suficientes a medida que la tecnología se vuelve más potente.

Spencer Starkey, ejecutivo de la empresa de ciberseguridad SonicWall, declaró a la BBC que el incidente dejó claro que las organizaciones necesitaban “reforzar” sus propias defensas y “tratar la ciberresiliencia como una prioridad operativa fundamental”.

“La incómoda verdad es que demasiadas organizaciones siguen defendiéndose a velocidad humana, mientras que sus adversarios están aumentando la velocidad de las máquinas”, afirmó.

Mientras tanto, Travis Lelle, ingeniero principal de seguridad de la consultora de ciberseguridad Guidepoint Security, afirmó que la actualización marcaba un “momento aleccionador para la ciberseguridad”.

“Esto pone de manifiesto una asimetría ya conocida”, afirmó.

“Los agentes ofensivos no tienen restricciones, mientras que las mejores herramientas defensivas están bloqueadas tras barreras que no pueden comprender el contexto”.

Pero Jake Moore, asesor global de ciberseguridad de ESET, dijo que el anuncio también podría tener una dimensión competitiva.

Argumentó que OpenAI podría estar tratando de destacar sus propias capacidades de IA, mientras que su rival Anthropic atrae cada vez más atención por su modelo Claude Mythos.

“Esto plantea la posibilidad de que OpenAI esté persiguiendo el éxito de marketing que Anthropic ha estado logrando últimamente”, afirmó.

Esto ocurre una semana después de que la empresa china emergente de IA, Moonshot, presentara Kimi K3, un nuevo y enorme modelo de inteligencia artificial que, según afirma, podría rivalizar con las principales empresas estadounidenses.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.

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