‘Matar a los tipos malos cuesta dinero’: Trump pide $200 mil millones para la guerra en Irán

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Madeline Halpert - BBC News; Anthony Zurcher - Corresponsal en Norteamérica

La Casa Blanca busca $200 mil millones de financiación adicional para la guerra en Irán. Asegura que necesita reponer municiones y otros suministros que se han agotado por la ayuda prestada anteriormente a otros países.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el jueves que “este es un mundo muy volátil”, y añadió: “Queremos tener grandes cantidades de munición, lo que tenemos ahora —tenemos mucha munición—, pero ha disminuido por darle tanto a Ucrania”.

Consultado sobre el asunto el jueves, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, no confirmó directamente la cifra, pero dijo a los reporteros: “Se necesita dinero para matar a los malos”.

Más tarde, en un evento de la Casa Blanca, le preguntaron a Trump por qué se necesitaba tanto dinero dado que ha dicho que la Operación Furia Épica terminaría pronto, y señaló que es una “guerra muy volátil”.

El Pentágono ha informado a los congresistas que la guerra ha costado $11,300 millones solo en su primera semana. El sábado comenzará la cuarta semana de la guerra.

Batalla con los demócratas

El Congreso ha aprobado $188,000 millones en financiamiento para Ucrania desde la invasión rusa en febrero de 2022, de los que -hasta diciembre pasado- se habían gastado unos $110,000 millones, según el inspector general especial que rastrea el financiamiento.

El jueves, Hegseth dijo que el Departamento necesita más dinero para “lo que haya que hacer en el futuro” así como para asegurar que se reponen las municiones.

“Este tipo de financiamiento asegurará que estemos financiados adecuadamente en el futuro”, explicó.

El gobierno tendrá que convencer a los congresistas de que aprueben más fondos para la guerra. / Martin Pope / Getty

La solicitud de $200 mil millones se suma al presupuesto anual del Departamento de Defensa, $838,000 millones, que el Congreso aprobó en enero.

La petición de financiamiento de Hegseth llegó cuando un caza F-35 estadounidense tuvo que hacer un aterrizaje de emergencia en una base aérea de Estados Unidos “después de volar una misión de combate sobre Irán”, dijo un portavoz del Comando Central de Estados Unidos.

El avión fue alcanzado por lo que se cree fue fuego iraní, reportaron medios estadounidenses, citando fuentes anónimas.

“La aeronave aterrizó de forma segura, y el piloto está en condición estable”, dijo el portavoz. “Este incidente está bajo investigación”.

El Pentágono estima que cada uno de estos aviones cuesta alrededor de $77 millones.

Consultado sobre la cifra de $200,000 millones, el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, dijo que estaba seguro de que no era “un número aleatorio”.

“Obviamente es un momento peligroso en el mundo, y tenemos que financiar adecuadamente la defensa, tenemos el compromiso de hacerlo”, sostuvo.

El representante demócrata Jim Himes dijo el jueves en relación con la solicitud de financiamiento que quiere que Hegseth recuerde este viejo dicho: “Si me quieres ahí para el aterrizaje, asegúrate de que esté ahí en el despegue”.

La guerra ha tenido impacto económico en Estados Unidos.

El miércoles, la Reserva Federal votó mantener las tasas de interés estables nuevamente, ya que un aumento en los precios del petróleo desde el inicio de la guerra de Estados Unidos e Israel con Irán ha incrementado la incertidumbre económica y amenaza con hacer subir la inflación.

La Fed típicamente baja las tasas de interés cuando ve que el desempleo aumenta y quiere impulsar la economía. Las sube cuando le preocupa la inflación, esperando que los costos de endeudamiento más altos alivien el gasto y desaceleren los aumentos de precios.

La solicitud de más fondos para el esfuerzo bélico augura una dura batalla legislativa a menos de ocho meses de las elecciones de medio término del Congreso en noviembre.

Aunque el financiamiento militar tiende a obtener apoyo bipartidista, las encuestas sugieren que la mayoría del público estadounidense no aprueba la guerra en Irán, y los políticos pueden verse presionados para justificar el enorme aumento de gasto que se requiere.

Los demócratas se han dado prisa en intentar poner en contexto el tamaño de este paquete de gasto militar.

La extensión de un año de los subsidios de seguro de salud por los que lucharon sin éxito el año pasado, por ejemplo, se estimó en $35 mil millones.

La administración dijo previamente que el ahorro total por los recortes presupuestarios del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) del año pasado, que incluyeron reducciones masivas en la ayuda exterior estadounidense, totalizó $175,000 millones.

El año pasado, el gobierno federal gastó US$100 mil millones en ayuda alimentaria para familias de bajos ingresos.

Al final, los republicanos en el Congreso deberían tener los votos para aprobar la financiación adicional, pero podría tener un alto precio político si la guerra y la disrupción económica que trae consigo se prolongan.

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