Meta anuncia que despedirá a 8.000 trabajadores mientras multiplica su inversión en IA

Kali Hays - Reportera de Tecnología

Meta, la compañía propietaria de redes sociales como Facebook e Instagram, anunció que recortará miles de empleos el próximo mes, mientras gasta más que nunca en proyectos de inteligencia artificial (IA).

La empresa comunicó a sus empleados en un memorando este jueves que planea recortar el 10% de su plantilla, aproximadamente 8.000 trabajadores. También indicó que no cubrirá miles de vacantes adicionales para las que había estado contratando.

Una razón clave para los despidos es el aumento del gasto de Meta en otras áreas de la compañía, incluida la IA, en la que invertirá este año US$135.000 millones. Esto equivale aproximadamente a lo que ha gastado en IA en los últimos tres años combinados, según una persona que tuvo acceso al memorando.

Un portavoz de Meta confirmó los recortes de empleo previstos, pero declinó hacer más comentarios.

Mark Zuckerberg, cofundador y director ejecutivo de Meta, hizo comentarios públicos en enero que básicamente telegrafiaban que la empresa volvería a recortar empleos este año.

El jefe de Meta afirmó haber visto cuánto más productivos se han vuelto los trabajadores que dependen en gran medida de las herramientas de IA, señalando que una sola persona podría completar ahora proyectos que anteriormente habrían requerido de un equipo grande.

"Creo que el 2026 va a ser el año en que la IA empiece a cambiar drásticamente nuestra forma de trabajar", afirmó Zuckerberg.

La semana pasada, la agencia de noticias Reuters informó que Meta planeaba recortar potencialmente más de 10.000 empleados este año. El memorando enviado a los empleados el jueves fue reportado inicialmente por Bloomberg.

La compañía informó a sus empleados que comenzará a monitorear cómo usan los computadores del trabajo. / Getty Images

Los empleados se lo veían venir.

Aunque Meta ya ha despedido a unos 2.000 trabajadores en dos rondas menores de despidos en lo que va de año, los empleados llevaban semanas preparándose para un recorte mucho más profundo, como informó anteriormente la BBC.

El gasto y el enfoque interno de Meta se han desplazado fuertemente en los últimos meses hacia el desarrollo de modelos y herramientas de IA para ponerse al día.

Esta misma semana, la empresa informó a sus empleados que comenzaría a rastrear y registrar sus interacciones con los ordenadores de trabajo para ayudar a entrenar y mejorar sus modelos de IA, una medida que un empleado calificó de "distópica" ante la inminencia de los despidos.

"Esta empresa se ha obsesionado con la IA", comentaron a la BBC.

Desde 2022, Meta ha llevado a cabo varias rondas de recortes de empleo, eliminando decenas de miles de puestos de trabajo. Sin embargo, había vuelto a contratar y, el año pasado, su número total de empleados parecía estar en el mismo nivel que antes de los primeros despidos masivo.

Los próximos recortes de empleo serán los mayores de Meta desde 2023.

La compañía de Zuckerberg sigue la estela de otras tecnológicas que han anunciado despidos masivos en los últimos meses.

El gigante estadounidense Amazon dijo en enero que recortaría 16.000 puestos de trabajo y se espera que en los próximos meses anuncie más despidos.

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