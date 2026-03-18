‘Para Putin, una guerra larga en Irán es una ventaja’: Zelensky, en entrevista con la BBC

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Laura Kuenssberg - BBC News

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, cree que su homólogo ruso, Vladimir Putin, desea que se prolongue la guerra en Irán.

En una entrevista exclusiva con la BBC, el líder ucraniano afirmó que a Putin le conviene una “guerra larga” entre Estados Unidos, Israel e Irán, ya que esto debilitaría a Kyiv al desviar los recursos estadounidenses hacia otros frentes.

También advirtió que, debido a la guerra en Oriente Medio, Ucrania afrontará una escasez de los misiles que utiliza para combatir a Rusia.

Zelensky declaró que el presidente estadounidense, Donald Trump, no se posiciona “de ningún lado” en la guerra entre Rusia y Ucrania, y no desea “irritar” a Putin.

Además, instó a Trump y al primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, a reunirse y buscar puntos en común tras las reiteradas críticas del mandatario estadounidense al británico.

Zelensky ofreció una entrevista en exclusiva a la BBC en su visita a Londres. / BBC

Preocupado por el suministro de misiles

El conflicto en Medio Oriente, que ya entra en su tercera semana, se ha extendido por la región del Golfo con ataques de Irán a sus países vecinos en represalia por las operaciones militares de Estados Unidos e Israel.

Zelensky aseguró tener un “muy mal presentimiento” sobre el impacto de este conflicto en la guerra de Ucrania, señalando que las negociaciones de paz se están “posponiendo constantemente”.

Alegó que para ello “solo hay una razón: la guerra en Irán”.

Indicó que la situación beneficia a Putin al provocar un aumento en los precios de la energía —lo cual supone un problema para Ucrania— y conlleva la posibilidad de que se produzca un “déficit” de misiles.

“Para Putin, una guerra larga en Irán es una ventaja”, declaró.

“Además del impacto en los precios de la energía, implica el agotamiento de las reservas estadounidenses y la saturación de los fabricantes de sistemas de defensa aérea. Por consiguiente, nosotros sufrimos el agotamiento de recursos”, argumentó.

Rusia sigue atacando con drones Kyiv y otras ciudades ucranianas. / Getty Images

Zelensky aseguró que se producirá “definitivamente” un déficit de misiles Patriot, lo cual representaría “un desafío”, y señaló que la incógnita ahora reside en “cuándo se agotarán todas las existencias almacenadas en Medio Oriente”.

Estados Unidos, afirmó, “produce entre 60 y 65 misiles al mes. Imaginen: 65 misiles mensuales equivalen a unos 700 u 800 misiles al año; esa es su producción anual”, explicó.

“Y, sin embargo, tan solo en el primer día de la guerra en Medio Oriente, se utilizaron 803 misiles”, alegó.

Cree que Trump busca “no irritar” a Putin

Zelensky también se refirió a la postura de su homólogo estadounidense respecto a la guerra en Ucrania, al considerar que Trump aspira a jugar un papel de negociador en lugar de tomar partido en el conflicto que enfrenta a Ucrania contra la invasión ilegal perpetrada por Rusia.

El presidente ucraniano afirmó que, a su juicio, Trump “quiere poner fin a esta guerra”, pero añadió que el presidente estadounidense y sus asesores han optado por una estrategia de diálogo cercano con Putin, buscando “no irritarlo, dado que Europa ya lo irritó y Putin no desea hablar con Europa”.

La guerra, iniciada con los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero, ha derivado en una disputa diplomática tras las recriminaciones de Trump a los aliados de la OTAN y la supuesta falta de acción militar por parte del primer ministro británico. Zelensky lanzó una advertencia contra la división entre los líderes occidentales.

En declaraciones a la BBC tras mantener conversaciones con Starmer, el presidente ucraniano señaló que, si bien no le diría a Trump qué debe hacer, ambos líderes deberían reunirse para “relanzar la relación”.

“Realmente me gustaría que el presidente Trump se reuniera con Starmer para que puedan adoptar una postura común”, expresó.

En su último ataque verbal, lanzado el martes, Trump tildó al primer ministro británico de “no ser un Winston Churchill” y afirmó que, aunque lo considera un “hombre agradable”, se siente “decepcionado”.

En su respuesta, Starmer insistió en que Reino Unido no se verá arrastrado a una guerra de mayor envergadura, mientras su oficina en Downing Street reiteró el carácter “duradero” de la relación entre Washington y Londres.

El líder británico recibió a Zelensky el martes, en el marco de una gira del líder ucraniano por las capitales europeas.

El presidente de Ucrania visitó París la semana pasada y viajó a Madrid este miércoles.

Keir Starmer recibió a Zelensky el martes en Downing Street. / Getty Images

Su gira se produce en un momento en que el conflicto en Medio Oriente acapara la atención, eclipsando la lucha que Ucrania libra desde hace cuatro años frente a la invasión a gran escala por parte de Rusia.

“Creo que es realmente importante que dejemos claro que el foco de atención debe seguir centrado en Ucrania”, declaró Starmer.

Como parte de su visita a Londres, el líder ucraniano se dirigió a los legisladores reunidos en el Parlamento británico.

“Los regímenes de Rusia e Irán son hermanos en el odio, y por eso son hermanos en las armas”, afirmó Zelensky.

Y agregó: “Queremos que los regímenes cimentados en el odio nunca, jamás, triunfen en nada. Y no queremos que ningún régimen de esa índole amenace a Europa ni a nuestros socios”.

Entre los asistentes que abarrotaban la sala de comisiones de Westminster se encontraban Starmer, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, el secretario de Defensa, John Healey, y los líderes de los partidos de la oposición.

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