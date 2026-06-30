Perros, drones y detectores de sonido: cómo encuentran sobrevivientes los rescatistas en Venezuela

Alys Davies - BBC News

Los equipos de rescate aceleran el paso para intentar encontrar sobrevivientes que todavía puedan estar atrapados bajo los escombros después de los dos terremotos que sacudieron a Venezuela el pasado 24 de junio y que, hasta el momento, dejan unas 1.719 personas muertas, una cifra que se espera que siga creciendo.

El plazo de 96 horas en el que existían mayores probabilidades de encontrar sobrevivientes terminó el domingo por la noche.

Sin embargo, sobre el terreno, los equipos mantienen la esperanza de encontrar personas con vida y continúan las labores de búsqueda "con el mismo nivel de minuciosidad que el primer día", según declaró a la BBC Lee Ivory, experto en búsqueda y rescate.

Ivory es el coordinador nacional adjunto de UK International Search and Rescue (UK ISAR), uno de los equipos de rescate extranjeros que colaboran con los efectivos locales en Venezuela.

Equipados con herramientas que van desde perros rastreadores hasta dispositivos de detección de sonido y cámaras, los rescatistas emplean diversos métodos para llegar hasta quienes aún permanecen con vida.

Perros de búsqueda

Ivory, cuyos colegas de búsqueda y rescate han sido desplegados en Venezuela, dice que las capacidades de los perros de búsqueda son "asombrosas". / UK ISAR

Se usan perros de búsqueda entrenados para detectar dónde podrían encontrarse posibles víctimas, cuenta Ivory, quien ha participado en labores de socorro tras terremotos en Haití, Japón y Nepal, y actualmente ayuda a coordinar los esfuerzos en Venezuela desde Reino Unido.

Son capaces de identificar el olor de una persona incluso cuando esta está enterrada bajo hasta 10 metros de escombros; cuando identifican a alguien, lanzan un "ladrido muy fuerte y sostenido" para alertar a los equipos de rescate sobre la presencia de un posible sobreviviente.

El entrenamiento de los perros se realiza utilizando juguetes impregnados con olor humano, explica Ivory. Posteriormente, cuando localizan a una persona sobre el terreno, su guía les entrega el juguete como recompensa.

Los perros de búsqueda también resultan muy útiles durante la fase técnica de las operaciones de rescate, dice Sakthy Selvakumaran, de la organización benéfica británica Search and Rescue Assistance in Disasters (SARAID), que despliega personal en situaciones de desastre a gran escala en todo el mundo.

Pueden encontrar rutas de difícil acceso entre los escombros para seguir un rastro o identificar distintos puntos de acceso hacia la víctima, explica Selvakumaran a la BBC.

Detectores de sonido

Los dispositivos de detección de sonido son una técnica clave, como se muestra aquí durante la actual operación de rescate en Venezuela. / EPA/Shutterstock

Una de las formas más eficaces de localizar a las víctimas es "escuchar con mucha atención", cuenta Ivory.

Los equipos de rescate gritan hacia los escombros —identificándose y utilizando frases en el idioma local— para intentar detectar si hay alguien atrapado en el interior.

También usan dispositivos de escucha sísmica y acústica —parecidos a pequeños recipientes o latas conectados a través de cables a los equipos de control— para tratar de localizar sobrevivientes.

"En esencia, si alguien estuviera simplemente arañando un trozo de hormigón, seríamos capaces de captar ese sonido", explica, "incluso si la persona está sepultada bajo los escombros del edificio".

Cámaras y equipos de imagen térmica

Las cámaras permiten a los equipos de rescate mirar a través de aberturas más pequeñas en los escombros. / Reuters

Las cámaras de búsqueda técnica son especialmente útiles porque pueden introducirse en huecos difíciles de acceder.

Existen varios modelos, pero Selvakumaran —quien fue desplegado en Turquía con SARAID después del terremoto de 2023— señala que a menudo tienen la forma de dispositivos pequeños que se acoplan al extremo de varas largas.

Algunas cámaras ofrecen una visión de 360 ​​grados que puede grabarse y visualizarse en otro dispositivo. También se usan cámaras de vídeo para que los rescatistas "puedan hablar directamente con las víctimas", dice Ivory.

Equipo de imagen térmica en uso durante el terremoto de Turquía de 2023. / Anadolu via Getty Images

El jefe de asuntos humanitarios de la ONU, Tom Fletcher, ha señalado que en el terreno en Venezuela también se están usando microdrones, apodados "drones cucaracha".

Por otro lado, algunos rescatistas llevan equipos de imagen térmica que les permiten localizar a personas que "no se encuentran directamente en el campo de visión", dice Selvakumaran.

Explica que el calor corporal de la persona atrapada puede calentar los escombros que la rodean, lo que le permite a los rescatistas "ver a través de ciertos tipos de paredes".

Herramientas manuales y maquinaria pesada

Para llevar a cabo rescates técnicos se usan herramientas que van desde cortadoras de disco hasta sierras y amoladoras angulares manuales.

"Cualquier cosa que facilite el proceso de abrirse paso y romper —ya sea para atravesar grandes bloques de hormigón o simplemente para abrirse camino a través de muebles, archivadores o refrigeradores—; cualquier herramienta que ayude a cortar todo eso", explica Selvakumaran.

Excavadoras en Caracas después de los dos terremotos que sacudieron la ciudad el miércoles. / EPA/Shutterstock

Dice que algunos equipos tienen herramientas eléctricas o generadores diésel para alimentar los dispositivos.

La maquinaria pesada es fundamental para rescatar a personas atrapadas bajo múltiples capas de escombros.

Por ejemplo, se pueden utilizar excavadoras, retroexcavadoras y grúas para mover tres plantas de hormigón y localizar a una persona atrapada, explica Selvakumaran.

A menudo, son los equipos locales los que intentan coordinar el acceso a maquinaria pesada para realizar las tareas de mayor envergadura de desplazamiento y elevación de cargas, añade.

Mapa que muestra la intensidad con que se sintieron los sismos / BBC

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