"Poderosa propaganda": la BBC habla con el hombre que está usando la IA para hacer videos para Irán con la estética de Lego

Matt Shea - Presentador del pódcast Top Comment de la BBC; Laurie Kalus - Productor del pódcast Top Comment de la BBC

A primera vista, parecen escenas sacadas de una película de Lego, aunque más vívidas y trepidantes.

Pero estos videos virales generados por inteligencia artificial, inspirados en la estética inconfundible de Lego, muestran a niños moribundos, aviones de combate y al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y son, de hecho, propaganda a favor de Irán.

El podcast de la BBC Top Comment habló con un representante de Explosive Media, una de las cuentas clave que genera estos vídeos. Quería que nos refiriéramos a él como Sr. Explosive.

Se trata de un experto en redes sociales que, en un principio, niega trabajar para el gobierno iraní. En entrevistas anteriores, la empresa ha afirmado que es "totalmente independiente". Pero, tras seguir preguntándole, el Sr. Explosive admite que el régimen es un "cliente", algo que nunca antes había confirmado públicamente.

El mensaje principal de estos vídeos es que Irán se resiste a lo que considera un opresor global todopoderoso: Estados Unidos.

Los clips son llamativos y nada sutiles, pero eso no ha mermado el entusiasmo con el que la gente los comparte y comenta.

En uno de los vídeos, Donald Trump cae en medio de un torbellino de documentos del "expediente Epstein" mientras una letra de rap nos dice "los secretos se filtran, la presión aumenta" .

"Slopaganda" —término acuñado en un artículo académico el año pasado como un juego de palabras con "AI slop" (IA bazofia)— es un término demasiado débil para captar lo poderoso que es este contenido "altamente sofisticado", afirma Emma Briant, destacada experta en propaganda.

Se estima que los videos de propaganda generados por IA han sido vistos cientos de millones de veces a lo largo de la guerra.

En nuestra videollamada con el Sr. Explosive, él aparece en sombras y flanqueado por luces rojas y verdes, los colores de la bandera iraní. Sobre su escritorio hay un casco con plumas verdes asociado al guerrero Husayn ibn Ali, quien aparece en varios de sus videos.

Dice que su equipo en Explosive Media está formado por menos de diez personas que utilizan gráficos al estilo Lego "porque es un lenguaje universal". Las cuentas de los medios estatales iraníes y rusos en X los comparten regularmente con millones de seguidores.

Le preguntamos al Sr. Explosive por qué los archivos de Epstein tienen tanto protagonismo en sus vídeos.

Dice que es para mostrar a la audiencia el "tipo de enfrentamiento al que están asistiendo" entre Irán —que "busca la verdad y la libertad"— y "aquellos que se asocian con caníbales".

Esto es una referencia a la teoría de que los archivos de Epstein vinculan a la administración Trump con el canibalismo, una afirmación para la que no hay pruebas creíbles.

En nuestra videollamada con el Sr. Explosive, él aparece en sombras y flanqueado por luces rojas y verdes. / BBC

Inexactitudes

Los videos también están plagados de inexactitudes factuales, por las que le preguntamos al Sr. Explosive.

En un fragmento, se muestra al ejército iraní capturando al piloto de un caza estadounidense derribado. Funcionarios estadounidenses han confirmado que el piloto, que quedó varado en una remota región montañosa de Irán tras el derribo de su avión, fue rescatado por las fuerzas especiales estadounidenses el 4 de abril.

El Sr. Explosive no acepta esto y afirma: "Es posible que no hubiera ningún piloto perdido, que no hubiera ninguna operación de rescate. Su objetivo principal era robar uranio de Irán".

Cuando le rebatimos —citando a funcionarios estadounidenses que afirman que el piloto está recibiendo tratamiento en Kuwait—, él afirma: "Solo el 13% de lo que dice el Sr. Trump se basa en hechos".

El video del piloto de Explosive Media ha logrado amplificar esta narrativa alternativa entre el público angloparlante.

Una influencer de TikTok, partidista y afincada en Estados Unidos —@newswithsteph— aseguró a sus espectadores que los videos de Lego habían sido "sorprendentemente precisos hasta ahora; dieron la primicia sobre la reciente misión del piloto estadounidense, que no fue en absoluto una misión de rescate, sino una misión de operaciones especiales para obtener uranio".

La IA ha permitido a Irán y a otros países comunicarse directamente con el público occidental de forma más eficaz que nunca, afirma Briant.

Están utilizando herramientas entrenadas en gran medida con datos occidentales, lo que las hace ideales para crear contenido "culturalmente apropiado".

Esto es lo que "ha faltado en el pasado a los países autoritarios que querían dirigirse a Occidente".

Tine Munk, experta en guerra cibernética de la Universidad de Nottingham Trent, caracteriza las tácticas de Irán como "guerra memética (de memes) defensiva", que los creadores consideran necesaria para combatir la retórica estadounidense.

La acción militar de Estados Unidos e Israel ha causado estragos en Irán desde el inicio de la guerra en febrero. / Getty Images

"Un honor trabajar para la patria"

Los videos de Explosive Media aparecieron por primera vez a principios de 2025, pero su popularidad ha crecido enormemente a raíz de la guerra entre Estados Unidos e Irán.

Estos videos, de estilo Lego, son cada vez más detallados y muestran lugares concretos del Golfo —como centrales eléctricas, aeropuertos y polígonos industriales— que quedan totalmente destruidos por los misiles iraníes.

En realidad, la mayoría solo ha sufrido daños limitados.

Los videos suelen producirse en "tiempo real" y aparecen rápidamente tras acontecimientos importantes de la guerra. Un video sobre el acuerdo de alto el fuego se publicó antes de que se hicieran anuncios oficiales.

Miles de personas han perdido la vida en Irán, Líbano y otros países de Medio Oriente, según fuentes oficiales de estas naciones. El conflicto actual comenzó en febrero, después de que Estados Unidos e Israel lanzaran ataques contra Irán.

Tras un intercambio de opiniones en nuestra conversación, el Sr. Explosive admite que el gobierno iraní es, efectivamente, un "cliente" de su empresa. En mensajes anteriores de Instagram, nos había contado que su empresa había recibido encargos directos de funcionarios iraníes para múltiples proyectos.

Antes del estallido de la guerra este año, miles de manifestantes fueron asesinados en una brutal represión por parte del régimen. La Agencia de Noticias de Activistas por los Derechos Humanos (Hrana), con sede en EE.UU., informa de un número de víctimas mortales de al menos 7.000 civiles.

Pero el Sr. Explosive defiende la relación de su equipo con el gobierno diciendo que era "un honor trabajar para la patria". Desestima las recientes protestas masivas como un "golpe de Estado" financiado por el presidente Trump.

El Sr. Explosive también rechaza las acusaciones que le hemos planteado de que sus videos utilizan tópicos antisemitas. "Nuestros videos no son antisemitas; nuestros videos son antisionistas", afirma. En defensa de la representación del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, bebiendo sangre, dice que esas imágenes ponen de relieve las "atrocidades cometidas por él".

La mayoría de los iraníes no pueden utilizar internet debido a un corte generalizado de la conexión en todo el país. El Sr. Explosive afirma que pudo ponerse en contacto con la BBC utilizando el "internet para periodistas" concedido por el gobierno iraní.

Irán figura sistemáticamente entre los países más represivos del mundo en materia de libertad de prensa.

Los expertos consideran que estos ingeniosos videos generados por IA podrían constituir una poderosa forma de diplomacia en Internet que ha llegado para quedarse. / Explosive Media

Las plataformas de redes sociales han estado cerrando cuentas con vídeos al estilo Lego, pero parecen surgir otras nuevas con la misma rapidez.

Se trata de una forma de diplomacia en internet ágil y agresiva que, según Munk, parece haber llegado para quedarse.

Lo fundamental, añade, es que "elimina a los intermediarios, a la prensa y a los medios de comunicación, y hace circular memes constantemente".

"La diplomacia tradicional no existe aquí. Y eso difumina nuestra comprensión de lo que está sucediendo. Pero también aumenta el riesgo de malinterpretaciones y de que la situación se agrave".

"Así que nos encontramos en una especie de limbo".

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