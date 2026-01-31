Por qué el dólar cayó a su nivel más bajo en 4 años y por qué a Trump no le preocupa

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Natalie Sherman - Periodista de economía de la BBC

Tras un dramático 2025, cuando los anuncios arancelarios del presidente estadounidense Donald Trump provocaron una fuerte caída del dólar, los operadores de divisas esperaban un año más tranquilo.

Pero las últimas semanas han disipado esa tranquilidad.

El dólar cayó el martes a su nivel más bajo en cuatro años frente a una canasta de divisas, con mínimos de varios años frente al euro y la libra esterlina, tras una caída del 3% en aproximadamente una semana.

Desde entonces, la depreciación se ha ralentizado, pero analistas afirman que este respiro probablemente sea temporal.

“La mayoría piensa que el dólar debería, podría y se debilitará aún más este año”, dijo Chris Turner, director global de investigación de mercados financieros de ING. “La incógnita es cuándo, pero no en qué dirección”, agregó.

Un dólar más débil reduce el poder adquisitivo de los estadounidenses, algo que los viajeros internacionales conocen muy bien.

Analistas afirman que, si esta tendencia continúa, podría alimentar la inflación en Estados Unidos, ya que los estadounidenses se enfrentarían a precios más altos para las importaciones.

Estas caídas también han planteado interrogantes más importantes sobre si el estatus del dólar como moneda de referencia mundial, que durante décadas ha contribuido a mantener los costos de endeudamiento en EE.UU. relativamente bajos, podría estar en peligro.

Entonces, ¿qué está provocando la devaluación del dólar y qué significa?

Primer plano de las manos de una mujer con un suéter amarillo, un anillo y las uñas pintadas de oscuro, contando muchos billetes de 100 dólares estadounidenses. / SimpleImages vía Getty

¿Qué le ha pasado al dólar?

El dólar venía de más de una década de fortaleza, con ganancias especialmente pronunciadas entre 2020 y 2022, cuando el crecimiento económico estadounidense posterior a la pandemia y las tasas de interés relativamente altas impulsaron la demanda de la divisa por parte de los inversores.

Pero el año pasado, el índice del dólar, que mide su valor frente a una canasta de divisas, cayó casi un 10%, su peor desempeño desde 2017. Gran parte de esa caída se produjo en las semanas posteriores a los anuncios de aranceles de Trump en la primavera pasada.

Este mes, el dólar se depreció aún más a medida que aumentaba la tensión entre EE.UU. y Europa por Groenlandia.

Y las pérdidas continuaron esta semana, en medio de la especulación de que EE.UU. podría estar considerando medidas para debilitar aún más el dólar, incluida la venta de dólares junto con Japón para ayudar a impulsar el yen, que también estaba sufriendo una fuerte caída.

¿Por qué está cayendo el valor del dólar?

Los analistas consultados afirman que la caída del valor del dólar es, en parte, una señal de la preocupación del mercado por las políticas del gobierno de Trump.

“En mi opinión, a lo que están reaccionando los mercados es a la naturaleza errática de las políticas de este gobierno: la escalada y la desescalada”, sostuvo Robin Brooks, investigador principal de la Brookings Institution y ex estratega de divisas de Goldman Sachs, señalando las similitudes entre la reacción negativa a los aranceles y el caso de Groenlandia.

La caída del dólar “es un reflejo, básicamente, de que los mercados están diciendo que este tipo de vaivenes caóticos perjudica a EE.UU. más que a nadie”, añadió.

La caída en el precio del dólar significa que los estadounidenses que viajen al extranjero verán que su dinero rinde menos. / Bloomberg vía Getty Images

Si bien los mercados parecían impasibles ante las crecientes tensiones geopolíticas a principios de año, la rápida escalada de las tensiones comerciales en torno a Groenlandia cambió la situación, según Thierry Wizman, estratega global de divisas y tasas de interés de la firma Macquarie.

“Creo que esto ha inquietado a la gente”, opinó, e indicó que no solo el dólar se ha depreciado este mes, sino que también han aumentado las apuestas sobre la posibilidad de que la moneda se vea afectada por futuras fluctuaciones.

Existen otros factores, como el aumento de las oportunidades de inversión en el extranjero y, en los últimos días, la venta masiva en el mercado de bonos japonés.

Esto último ha llevado a algunos operadores a desprenderse de inversiones para aprovechar las diferencias de valor entre el yen y el dólar.

Las declaraciones del secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, en las que negó que EE.UU. hubiera intervenido para ayudar a Japón, contribuyeron a estabilizar el dólar esta semana.

Sin embargo, analistas señalaron que aún existe incertidumbre sobre lo que podría hacer el gobierno de Trump.

Las políticas erráticas de Trump están debilitando a la moneda estadounidense, según los analistas. / Getty Images

¿A dónde va el dinero?

El abandono del dólar ha contribuido a impulsar un fuerte aumento en el precio del oro, que se duplicó en el último año, a medida que los inversores buscan un lugar seguro para invertir su dinero.

Aunque otras monedas apenas se beneficiaron de la reorientación de los fondos el año pasado, hay indicios de que esta situación podría estar cambiando.

El euro y la libra esterlina se encuentran entre las monedas que experimentaron un notable aumento de su valor frente al dólar este mes, mientras que 11 de las 19 monedas de mercados emergentes analizadas por Oxford Economics también se apreciaron más de un 1%.

Los inversores globales también podrían estar alejándose de EE.UU., ya que los fondos de pensiones de Ámsterdam y Dinamarca han reducido sus tenencias de bonos del Tesoro estadounidense.

Sin embargo, Turner, de ING, expresó que, en su opinión, los mercados aún están lejos de una situación de “venta masiva de activos estadounidenses”, y señaló que la liquidación se ha limitado en gran medida al dólar.

Él y otros analistas destacaron que el mercado bursátil estadounidense todavía se mantiene cerca de máximos históricos, mientras que los movimientos en el mercado de deuda pública estadounidense han sido relativamente moderados.

Aun así, ING prevé que el precio del dólar baje entre un 4% y un 5% este año, a medida que mejoren las perspectivas de crecimiento fuera de EE.UU.

¿Quiere Trump un dólar más débil?

Por ahora, las caídas del dólar siguen siendo lo suficientemente pequeñas como para que el impacto en los consumidores estadounidenses probablemente sea insignificante, dijo Brooks.

Pero lo que suceda a continuación dependerá en parte del desempeño económico de EE.UU. y de la rapidez con la que la Reserva Federal (que es el banco central estadounidense) reduzca las tasas de interés.

Trump ha impulsado una intensa campaña para que se bajen las tasas de interés más rápidamente y ya nombró a alguien más afín a estas demandas para dirigir el banco en los próximos meses.

Si las tasas bajan, esto podría debilitar aún más el dólar, ya que los inversores buscarán mayores rendimientos en otros lugares.

Pero la Casa Blanca podría verlo como algo positivo, ya que Trump y otros funcionarios han acogido con agrado la idea de un dólar más débil, lo que puede ayudar a que las exportaciones estadounidenses sean más competitivas.

“No suena bien, pero se gana mucho más dinero con un dólar más débil que con un dólar fuerte”, dijo Trump en julio.

Esta semana, al ser preguntado sobre la devaluación, dijo que creía que la moneda estaba “funcionando de maravilla”.

