Por qué nos sentimos tan atraídos por los videos sobre limpiezas de casas de acumuladores compulsivos

Holly Phillips - BBC News

Cuando Victoria Gordon llega a casa de un cliente, puede encontrarse con enormes montones de ropa, pilas de platos sin lavar y retretes completamente atascados.

Esta mujer de 44 años no es una limpiadora cualquiera.

Está especializada en la limpieza de viviendas de personas con síndrome de Diógenes, limpieza de escenas del crimen y otros proyectos de aseo profundo.

A Gordon le encanta su trabajo, pero desde que empezó a documentar sus aventuras de limpieza en internet, le ha resultado fascinante el interés que despierta en otros lo que hace.

La popularidad de los videos de limpieza ha crecido rápidamente en los últimos años.

En 2023, Unilever se asoció con TikTok para lanzar una comunidad llamada CleanTok —que proviene de juntar la palabra limpieza en inglés con el final de la red social— después de que este género acumulara allí 78.000 millones de visualizaciones.

¿Por qué la gente se siente tan atraída por los videos de casas llenas de objetos acumulados, la limpieza de escenas del crimen y limpiezas extremas?

Victoria Gordon publica videos en TikTok. / Victoria Gordon

Gordon cree que los videos de su cuenta han acumulado miles de visitas porque la gente es "naturalmente curiosa" y "chismosa".

"Nos gusta adentrarnos un poco en la vida de otras personas, sobre todo cuando hay un 'antes y después' impactante, o cuando pueden presenciar el proceso", afirma.

"A la gente le resulta muy interesante y, de hecho, bastante satisfactorio", agrega.

La comunidad CleanTok

Wasim Ahmed, profesor de marketing en la universidad inglesa de Hull, afirma que todo se reduce a que la gente anhela una sensación de control, curiosidad y conexión con los demás.

"En el video de formato corto se ve algo que crea tensión, que muestra mucho desorden, y luego hay un proceso y una resolución que pueden resultar bastante tranquilizadores", dice Ahmed.

"Resulta muy satisfactorio ver un problema claro y una solución clara en menos de un minuto", continúa.

Mucho antes de que este tipo de contenido se convirtiera en un fenómeno de las redes sociales, programas de televisión ya atraían a la audiencia.

Victoria Gordon publica regularmente videos del "antes y después" de las casas que limpia. / Victoria Gordon

TikTok afirmó que la comunidad CleanTok había transformado la tarea rutinaria de la limpieza en "uno de los géneros más queridos y entretenidos" de su plataforma.

Esta tendencia ha sido impulsada por los cleanfluencers, creadores de contenido que comparten rutinas de limpieza, consejos de organización del hogar y demás momentos con sus seguidores.

Ann Russell consiguió 3 millones de seguidores en TikTok después de empezar a publicar videos de su trabajo diario en internet.

"Sigo sin disfrutar limpiando mi propia casa, pero limpiar la casa de otra persona... puedes entrar en un caos absoluto, puedes ordenarla, limpiarla, puedes dejarla preciosa y luego puedes irte y alguien te dice 'Gracias'", contó hace dos años a la BBC.

"Cuando se trata de tu propia casa, justo cuando estás a punto de terminar, alguien deja caer una botella de refresco y tira un par de calcetines al suelo. Es desalentador y nunca termina".

Ann Russell ha ganado millones de seguidores en las redes sociales. / Ann Russell

Gordon es una de las creadoras más especializadas y muestra "todas las cosas desagradables que no muchos quieren hacer".

"Obviamente, tengo que tener mucho cuidado con lo que publico", dice.

"No publico nada sin permiso, y hay muchísimas limpiezas en las que ni siquiera preguntaría", agrega.

A principios de este mes, subió un video de un chocolate Mars de 35 años de antigüedad que encontró mientras trabajaba en la casa de un acumulador compulsivo.

"Es fascinante ver lo que a la gente le parece interesante. Casi lo tiro a la basura, pero ahora quizás haga una gira por Reino Unido con el chocolate", asegura.

Victoria Gordon encontró la antigua barra de Mars durante una limpieza de una casa. / Victoria Gordon

El algoritmo y la viralización

Ahmed afirma que los videos se están volviendo virales porque las plataformas de redes sociales están "recompensando activamente" este tipo de contenido.

Su investigación actual se centra en la viralidad de las redes sociales, incluyendo por qué la gente se siente tan atraída por los videos de formato corto.

"Muchos de estos algoritmos aprenden del tiempo que los usuarios permanecen en estos videos", explica.

"Lo único que saben es que la persona no ha seguido deslizando hacia abajo", añade.

"Así que, cuando hay una habitación realmente sucia que llama la atención de la gente o se trata de una escena del crimen realmente impactante, el algoritmo lo interpreta como un indicador de calidad".

"Empieza a encontrar para el usuario habitaciones peores, escenas del crimen más graves, [y] permite que se le ofrezca contenido en mayor cantidad".

Ahmed afirma que otra razón por la que los videos tienen tanto éxito es el nivel de interacción que generan a través de los "me gusta", los comentarios y las veces que se comparten.

"La gente se siente muy atraída por la sección de comentarios, para echar un vistazo a las opiniones de los demás", dice, y agrega que puede ser para verse reflejados o para compararse.

Gordon afirma que la principal razón por la que publica en internet es para concientizar, en particular sobre el trastorno de acumulación compulsiva y la salud mental.

A quienes padecen el trastorno de acumulación compulsiva les resulta difícil deshacerse de las cosas, incluso cuando afectan negativamente a su vida diaria, de acuerdo al Servicio Nacional de Salud británico.

"Es muy fácil juzgar y pensar que la persona es vaga", opina, "hay mucho estigma en torno a esto y mucha mala comprensión".

Según ella, el estigma de ser una persona que acumula objetos compulsivamente puede impedir que la gente busque ayuda.

"Esto es la vida real. Se trata de salud mental. Se trata de personas que se encuentran viviendo en condiciones realmente inseguras e insalubres sin tener culpa alguna".

"Cuanto más hablemos de ello, mejor. Cuanto menos juzguemos, más podremos comprender, y eso solo puede ser algo positivo".

Gordon relata que muchos de sus seguidores son acumuladores compulsivos.

"Recibo muchos mensajes en mi bandeja de entrada que dicen: 'Muchas gracias por tu contenido. La casa que mostraste la semana pasada, la mía no es muy diferente, y me haces sentir que no soy la única que vive así'".

"Mucha gente me ha escrito diciéndome que, gracias a que han visto mis videos, han encontrado el valor para pedir ayuda o quizás contratar a una persona para que les limpie la casa".

"Así que está teniendo un efecto realmente positivo".

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Periodistas de la BBC revisaron el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.