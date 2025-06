¿Puede esperarse que Trump ataque a otros enemigos tras el bombardeo de Estados Unidos a Irán?

Katty Kay - Presentadora, BBC World News

¿Ha encontrado el presidente estadounidense Donald Trump una nueva doctrina de seguridad en la que los grandes ataques aéreos sustituyen a las guerras convencionales? ¿Deberían otros países esperar más acciones de este tipo por parte del ejército estadounidense?

Aunque aún no disponemos de toda la información, el presidente Trump ha sufrido muy pocos reveses y se ha ganado considerables elogios por sus acciones del pasado fin de semana, cuando EE.UU. bombardeó instalaciones nucleares iraníes.

Tras los ataques, el vicepresidente de EE.UU., JD Vance, afirmó en las redes sociales que “estamos viendo cómo se desarrolla una doctrina de política exterior que cambiará el país (y el mundo) a mejor”, y añadió que EE.UU. utilizará una “fuerza abrumadora” si fuera necesario en el futuro.

Irán apenas ha respondido y la opinión pública estadounidense no se ha echado a la calle para protestar, a pesar de que las encuestas muestran que los estadounidenses están hartos de los enredos militares en Medio Oriente.

Por lo tanto, cabe preguntarse si esta misión llevará al presidente Trump a alejarse de la diplomacia y abrazar más este tipo de acciones militares en el futuro o si el golpe contra el programa nuclear iraní fue realmente algo puntual, una excepción a sus tendencias aislacionistas.

Hace poco formulé esta pregunta a Richard Haass, un veterano diplomático estadounidense que ha asesorado a cuatro presidentes. Haass fue durante 20 años presidente del Consejo de Relaciones Exteriores y es autor de más de una docena de libros. Ahora escribe el boletín semanal Home & Away.

A continuación reproducimos un extracto de nuestra conversación, editado para mayor extensión y claridad.

Richard, quería enmarcar esta conversación en el contexto de lo que este ataque a Irán significa, potencialmente, para Trump y su apetito para volver a usar este tipo de ofensivas militares en el futuro. ¿Cree que se arriesga a pagar un precio en Estados Unidos o en el extranjero por ataques aéreos de esta naturaleza?

No estoy seguro de que sea replicable en otras circunstancias.

El único aspecto en el que puede haberse hecho un flaco favor a sí mismo es en la posible exageración de sus logros, utilizando palabras como “aniquilación”.

Aunque hayamos destruido mucho, no sabemos cuánto material, uranio enriquecido, centrifugadoras, pueden haber aparcado los iraníes en otros lugares. Por tanto, creo que tiene que tener cuidado de no exagerarlo como si fuera una misión cumplida, un problema resuelto.

Pero aparte de eso, creo que le ha salido bien porque, uno, fue limitado. Dos, mucha gente considera que Irán se lo buscó, en el sentido de que ha engañado a los inspectores del OIEA (Organización Internacional de Energía Atómica) durante mucho tiempo.

Nadie pensaba que lo que hacían los iraníes era enriquecer uranio para generar electricidad. Así que creo que la gente se había cansado del juego del gato y el ratón con los iraníes.

Pero, de nuevo, no estoy seguro de que este enfoque sea reproducible con otros países que potencialmente quieran desarrollar armas nucleares, si se da el caso, o en otras situaciones. No se ajusta a Ucrania. No se aplica a Taiwán ni a Corea del Norte. No estoy seguro de que esto sea un modelo o una plantilla para la política exterior estadounidense en el futuro.

Usted parece estar sugiriendo que en realidad esto podría no envalentonar a Trump a pensar: “Voy a usar ataques como este de nuevo en otros lugares”.

Realmente no lo veo por un par de razones. Una es su base MAGA. Su entusiasmo por este tipo de intervenciones es limitado. Creo que en cierto modo, Trump ha conseguido superarlo. A sus seguidores no les gusta desafiarlo, pero también fue limitado en cuanto a escala y tiempo.

Me cuesta un poco cuando miro el abanico de cosas a las que se enfrenta Estados Unidos. ¿Cuántas situaciones son análogas a esta? No veo demasiadas.

Corea del Norte ha superado este punto en lo que respecta a sus programas nucleares y de misiles, además tiene esta enorme fuerza convencional. Así que un uso de la fuerza contra Corea del Norte bien podría llevar a una segunda Guerra de Corea. Eso no está en la agenda de Trump.

No quiere una confrontación directa con China o Rusia si puede evitarlo. Ha hablado de ciertas cosas en este hemisferio, pero no va a atacar a Canadá. No va a atacar a México. Dudo que vaya a hacer algo con Panamá o Groenlandia. Simplemente no lo veo.

Según su experiencia trabajando en distintas presidencias, ¿tener algún tipo de éxito militar tiende a dar a los presidentes la sensación de que merece la pena intentar algo más, ya sean estos ataques aéreos masivos o no?

Digamos que realmente quisiera tomar Groenlandia. ¿Lo que ha pasado en Irán en los últimos días podría envalentonarlo para presionar a Dinamarca para que nos dé Groenlandia? Y otros países podrían ahora mirar al presidente Trump y decir: “Vaya, este tipo realmente hace lo que dice, y no tiene miedo de usar la fuerza”.

Mi respuesta corta es: espero que no.

Lo que hace el caso de Irán único es que es una especie de paria, y había un conjunto de objetivos específicos muy limitados, que mucha gente simpatizaba bastante con que atacáramos. No veo nada de eso con Groenlandia. Tampoco se puede atacar el Canal de Panamá para hacerse con su control.

Permítanme tomar un presidente diferente: George Herbert Walker Bush, el 41º presidente.

Utilizó la fuerza con bastante éxito en la Guerra del Golfo. Sin embargo, más tarde se mostró reticente a utilizar la fuerza en los Balcanes.

Así que, obviamente, depende del presidente.

Y este presidente tiende a guiarse más por su instinto que por un cuidadoso análisis entre las distintas agencias. Es realmente una administración de arriba abajo, mucho más que de abajo arriba. No es una crítica. Es sólo una observación.

Pero me pondría nervioso si demasiadas personas de su entorno, y mucho más él mismo, pensaran que esta es una fórmula que podría aplicarse fácilmente en otros lugares.

Ya se trate de aranceles, de huelgas, de retirarse de un acuerdo internacional o de hacer cualquier otra cosa, esta no es una presidencia aislacionista.

Cuanto más miro a Trump 2.0, más lo veo como unilateralista, teniendo una visión muy estrecha de lo que es America First (EE.UU. primero) y luego aplicándola.

La palabra a la que siempre vuelvo es “sin sentimentalismos”. Si eres amigo, no debes asumir necesariamente que eso te compra algo. Y si eres un enemigo, puede que te traten de forma muy abierta. Es una política exterior sorprendentemente imparcial, algo que nunca había visto antes.

¿Sigue pensando que el propio Trump es aislacionista? Ha hablado de que la base MAGA lo es, pero por lo que ha hecho hasta ahora, ¿calificaría al propio Trump de aislacionista?

Probablemente no. Yo diría que es más unilateral que aislacionista.

Tiene una especie de alergia a las grandes intervenciones militares de duración indefinida. Tiene una visión más estrecha de los intereses estadounidenses.

Pero ha utilizado la fuerza en varias ocasiones. Desde luego, no es aislacionista en el sentido diplomático, ya sea utilizando herramientas como aranceles o sanciones o lanzando una u otra propuesta. Así que no, no creo que el aislacionismo refleje su política exterior.

Ha mencionado que considera que esta administración es muy verticalista. Lo que me llama la atención de los dos últimos días, Richard, es hasta qué punto hemos visto que la gente que rodea al presidente se esfuerza por adularle. ¿Cuáles son los riesgos de este enfoque?

El lado negativo es justo lo que se podría pensar: me pregunto cuánta gente le dice al presidente lo que no quiere oír. Cuánta gente dice la verdad al poder, y le dice: “Oiga jefe, si hace algo de esta manera, puede estar creándose problemas en el futuro”. No veo a mucha gente que haga eso.

La lectura que hago es que muchos individuos están preocupados por perder el acceso o perder su puesto de trabajo.

Eso es lamentable, porque el presidente no estará bien informado por eso.

Para cualquier director general, ya sea presidente de Estados Unidos o de una empresa, es importante oír las cosas que necesitas oír, en lugar de las que quieres oír. A veces, necesitas que te salven de ti mismo.

Nunca quieres llevarte sorpresas cuando eres presidente. Esa es mi conclusión. No quieres verte nunca sorprendido por lo que algo desencadena o cuesta. Y me preocupa que este presidente no vaya a recibir ese tipo de consejos, desde luego de su equipo.

Creo que a los líderes extranjeros les preocupa que si se enemistan con él -todo el mundo vio lo que le pasó al Presidente Zelensky-, si presionan demasiado, la relación bilateral o su relación personal se resientan.

Siempre he pensado que la característica de una buena relación no es la frecuencia con la que se está de acuerdo, sino la capacidad de discrepar. Me preocupa que si eso desaparece, en muchos casos el presidente simplemente no tendrá la ventaja de oír lo que necesita oír.

